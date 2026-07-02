Более 700 тонн ячменя в Татарстане оказались заражены хлебным клещом
Владельцу партии выдали предостережение и потребовали провести обработку зерна и повторную проверку
В Татарстане при проверке партии ячменя выявили заражение опасным вредителем — хлебным клещом. Об этом сообщили в испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по республике.
По данным специалистов, вредитель был найден в живом состоянии. Общий объем партии зерна составляет более 737 тонн. По правилам зерно для пищевых целей не должно содержать вредителей.
Информация о нарушении передана в управление Россельхознадзора по Татарстану. Владельцу партии выдали предостережение и потребовали провести обработку зерна и повторную проверку. В лаборатории также сообщили, что с начала года в Татарстане уже выявили 18 случаев заражения зерна вредителями.
Ранее в Татарстане обнаружили жука-притворяшку и малого мучного хрущака в партиях пшеницы. Особи вредителей встречались в 10 экземплярах травянистого растения на килограмм.
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