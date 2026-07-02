В Казани число обращений в сервисы установки газобаллонного оборудования увеличилось в десять раз

В одном из казанских сервисов сообщили, что заявки поступают не только из Татарстана, но и из Москвы, Ульяновска и других регионов

Фото: Максим Платонов

В Казани сервисные центры по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования фиксируют резкий рост обращений на фоне дефицита топлива и увеличения спроса на перевод автомобилей на газ. Об этом рассказали в одном из крупных сервисов Советского района, работающем на рынке более 10 лет, сообщает корреспондент ТНВ.

По словам руководителя центра Руслана Власова, если ранее в день поступало около 10 звонков, то сейчас их число достигает 100. При этом обслужить специалисты могут не более 10 автомобилей в сутки. Он отметил, что основная проблема заключается не в стоимости топлива, а в его физическом отсутствии.

В сервисе также сообщили, что заявки поступают не только из Татарстана, но и из Москвы, Ульяновска и других регионов. По словам специалистов, в ряде субъектов ситуация с топливом еще более напряженная.

На фоне ажиотажа выросла стоимость оборудования и комплектующих. Если ранее газовый баллон стоил около 6 тысяч рублей, то сейчас цена может достигать 30 тысяч. Установка газобаллонного оборудования подорожала примерно в два раза — с 30 до 60 тысяч рублей.

В Татарстане, по данным отраслевых компаний ООО «Газпром газомоторное топливо», уже около 13 тысяч автомобилей используют газ, а инфраструктура пока загружена менее чем на 20%, что позволяет обслуживать значительно больший поток транспорта.

Ранее правительство снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%. Как сообщили в Кабмине, решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.



Накануне Новак признал дефицит топлива на отдельных АЗС. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а возникающие на отдельных АЗС перебои не носят системного характера. В конце июня регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке.

Наталья Жирнова