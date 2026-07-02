Правительство снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%

Как сообщили в Кабмине, решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

Фото: Артем Дергунов

Правительство России временно снизило норматив обязательной продажи бензина пятого класса на бирже с 15% до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписано, сообщают в правительстве России.

Как сообщили в Кабмине, решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Новые правила будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Ранее нефтяные компании были обязаны продавать на бирже не менее 15% произведенного бензина пятого класса. Теперь этот показатель снижен до 10%, что позволит производителям реализовывать больший объем топлива напрямую — по договорам с автозаправочными сетями, крупными потребителями и другими покупателями, минуя биржевые торги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил разработать меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах. Он отметил, что на следующем заседании основное внимание будет уделено самым уязвимым регионам.

Накануне Новак признал дефицит топлива на отдельных АЗС. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а возникающие на отдельных АЗС перебои не носят системного характера. В конце июня регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке.

Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.

Наталья Жирнова