В Татарстане введут компенсацию 50% расходов на дрова для отдельных категорий граждан

Получателями выплаты станут участники СВО, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены их семей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердят порядок предоставления компенсации расходов на приобретение твердого топлива для отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи. Соответствующее постановление регламентирует механизм выплат за покупку дров — оно проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, компенсация составит 50% от стоимости твердого топлива, при этом установлен максимальный объем — до 10 кубометров дров в год на одно домохозяйство. Мера поддержки распространяется на дома без центрального отопления.

Получателями выплаты станут участники СВО, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены их семей, включая супругов, детей и родителей при соблюдении установленных условий.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Для оформления компенсации необходимо подать заявление через портал госуслуг РТ, единый портал госуслуг или лично в центре предоставления услуг, приложив подтверждающие документы и чеки на покупку топлива.

Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней, перечисление средств — до 25 числа месяца, следующего за принятием решения. Постановление может вступить в силу с 1 декабря 2026 года.

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Наталья Жирнова