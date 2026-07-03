Власти России до конца года разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3»
Для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг
Правительство РФ до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», согласно опубликованному постановлению.
В рамках этого решения некоторым нефтеперерабатывающим заводам разрешается выпускать автомобильный бензин с пониженными требованиями к содержанию серы. Разрешается реализовывать на внутреннем рынке бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг.
Отмечается, что эти виды топлива не будут маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат выпуску и продаже на территориях других стран-членов ЕАЭС.
Минэнерго обязано отслеживать ситуацию с исполнением этого механизма и ежеквартально докладывать правительству о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
Ранее сообщалось, что в Казани спрос на установку ГБО увеличился в десять раз.
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