Власти России до конца года разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3»

Для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг

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Правительство РФ до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», согласно опубликованному постановлению.

В рамках этого решения некоторым нефтеперерабатывающим заводам разрешается выпускать автомобильный бензин с пониженными требованиями к содержанию серы. Разрешается реализовывать на внутреннем рынке бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отмечается, что эти виды топлива не будут маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат выпуску и продаже на территориях других стран-членов ЕАЭС.

Минэнерго обязано отслеживать ситуацию с исполнением этого механизма и ежеквартально докладывать правительству о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на установку ГБО увеличился в десять раз.

Никита Егоров