На всех заправках в Новороссийске закончился бензин

Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на восьми АЗС

Фото: Владимир Васильев

В Новороссийске временно остановлена свободная продажа топлива на автозаправочных станциях. В городе отсутствует бензин, а дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на восьми заправках, сообщил муниципальный центр управления администрации города в приложении «Макс».

Заправка автомобилей осуществляется только по топливной карте, которая доступна лишь водителям служебных автомобилей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить карту для заправки транспорта, принадлежащего их бизнесу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения на продажу топлива в отдельных российских регионах начали вводиться с конца мая. По данным Росстата, с 23 по 29 июня цены на бензин в стране возросли на 1,6%. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры поддержки для регионов, в которых не работают крупные нефтяные компании.

Ранее сообщалось, что власти России до конца года разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3».

Никита Егоров