В Нижнекамске стартовал масштабный летний проект СИБУРа для подростков

В «Молодежной смене» примут участие около 100 ребят в возрасте 15–17 лет

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске запущен второй сезон «Молодежной смены СИБУРа» — уникального проекта по официальному трудоустройству старшеклассников на время летних каникул. В течение лета около 100 подростков в возрасте 15—17 лет получат свой первый трудовой опыт, запись в трудовой книжке и гарантированную заработную плату. Проект вызвал огромный ажиотаж среди молодежи: конкурс на одно место составил три человека.

Растущий интерес к проекту подтверждают цифры: организаторы получили около 300 заявок. Чтобы отобрать участников, была разработана прозрачная рейтинговая система. В ней учитывались личные достижения подростков, их успеваемость, творческие способности и участие в экологических и образовательных проектах компании. Летний трудовой семестр пройдет в два потока: первый продлится до 17 июля, а второй стартует 20 июля и завершится 7 августа.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первый рабочий день для подростков начался с подписания настоящих трудовых договоров и напутствий от топ-менеджеров предприятия.

— Со временем вы осознаете, насколько это важно начать путь в такой компании. 99% наших руководителей начинали с позиции простого рабочего. Все зависит от вашей мотивации. Недостаточно просто приходить на работу, нужна эффективность. Мы будем смотреть, как вы работаете, и помогать вам становиться лучше, — обратилась к подросткам директор по оргразвитию «Нижнекамскнефтехима» Юлия Меречина.

После встречи «без галстуков» организаторы раздали участникам брендированные футболки и рассказали, кто, где и как будет работать.

— В этом году мы получили почти 300 заявок. Это и участники прошлого года, и ребята, которые занимались на осенней проектной смене, и новые желающие. Для отбора мы использовали рейтинговую систему. Учитывали достижения подростка, его успеваемость, участие в корпоративных активностях компании, творческие способности. Ребята сами считали баллы. Также по просьбе участников мы увеличили продолжительность смены до трех недель. В прошлом году они только познакомились, только начали дружить — и смена закончилась, — объясняет организатор проекта, старший менеджер Центра поддержки сотрудников «Локация СИБУРа» Эльмира Токарева.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Завершился первый рабочий день экскурсией по «СИБУРИНТЕХу» и нефтехимическим квизом. Рабочие места подростков — в шаговой доступности от дома, там они будут находиться с 8:00 до 12:00.

Пятнадцатилетний Арсений Заводчиков будет помогать сотрудникам приемной комиссии НХТИ. Это его первый опыт работы, хотя рабочая специальность у него уже есть: в прошлом году он прошел обучение на электромонтера по программе «Моя первая профессия». За плечами — победа в конкурсе «Экология — дело каждого» и участие в олимпиадах.

— Мы собрали документы буквально за вечер, и я прошел отбор. Лето свободное, заработать не помешает, — улыбается Арсений.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Молодежная смена — 2025» подружила Анну Бовыкину и Каролину Васильеву. В прошлом году девушки работали в детском саду №93. После окончания смены они не переставали общаться и были рады встретить начало новой смены вместе.

— Мы до сих пор общаемся, — говорит Анна. — Молодежная, а потом проектная смена помогла мне развить творческие способности. Вместе с Лилей мы разработали проект сувенирной продукции «ДНК НК». Надеюсь, что эта смена тоже подарит мне новых друзей, новые знания и новые впечатления.

