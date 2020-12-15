Владельцы «Приюта холостяка» возведут гостиницу в центре Казани

Первоначальные вложения оцениваются в 40—60 тыс. рублей за «квадрат» — эксперты считают это достаточно смелым проектом во время коронакризиса

Как стало известно «Реальному времени», казанский бизнесмен, основатель ресторана «Приют холостяка» Сергей Тулисов вместе с партнерами приступил к строительству нового объекта в центре города. Изначально рестораторы нацеливались на гостиничный комплекс и даже успели получить разрешение на возведение отеля. Однако сейчас обсуждают варианты возможного изменения назначения здания в пользу еще одного заведения общепита. Так или иначе, признался ресторатор, стартовые вложения могут составить от 40 до 60 тысяч рублей на квадратный метр — а потолок инвестиций пока не ограничен. Эксперты рынка называют шаг ресторатора — «смелым», особенно в условиях коронакризиса, падения рынка гостиничной индустрии на 40% и снижения потока туристов (особенно бизнес-сегмента), тем более что отели — гораздо более низкомаржинальный бизнес, чем рестораны. Но тем не менее видят плюсы в удачном месторасположении, предполагая, что новую гостиницу владельцы вряд ли выведут на рынок в разгар пандемии.

Владельцы «Приюта холостяка» нацелились на гостиницу



Как выяснило «Реальное время», собственники ресторана «Приют холостяка» на Чернышевского собираются построить гостиницу в центре Казани. Новый объект может появиться неподалеку от работающего полтора десятка лет заведения предпринимателей, по другую сторону протоки — на Право-Булачной.



Здание гостиничного комплекса будет строить ООО «Булакинвест», которое было учреждено в октябре 2017 года Сергеем и Олегом Тулисовым взамен предыдущего ЗАО «Булакинвест». К началу 2020 года на ООО «Булакинвест» был объем краткосрочных обязательств в размере 15,3 млн рублей, выручка чисто символическая — 540 тыс. рублей, убыток в прошлом году составил 823 тыс. рублей.

Новый объект может появиться неподалеку от работающего полтора десятка лет заведения предпринимателей

Рекордная прибыль 2019 года

У ресторатора Сергея Тулисова и его родственников до этого было две компании, и у обеих ОКВЭД «Деятельность ресторанов и кафе» — ООО «Сейлз» и ООО «Булак». У «Сейлз» непростая ситуация к концу 2019 года оказалась с дебиторской задолженностью (долгами перед самой компанией), которые выросли за год в пять раз, составив 40,2 млн рублей.



Объем своих заемных средств и кредиторской задолженности не превысил к началу 2020 года 6 млн рублей. При этом деятельность ресторана «Приют холостяка», во всяком случае, в доковидные времена, можно назвать очень успешной. Объем выручки стабильно рос с 2015 года (тогда оборот ООО «Сейлз» составлял 4 млн рублей), достигнув 2019 году отметки в 15,57 млн рублей, при этом компания вышла в плюс к началу года, показав рекордные для себя 32,6 млн рублей.



Деятельность ООО «Булак», расположенного по тому же адресу: ул. Чернышевского, 27 не столь успешна: при обороте в 1,4 млн рублей компания показала в прошлом году убыток в 1,4 млн из-за высокой себестоимости бизнеса. «Сейлз» и «Булак» возглавляет непосредственно Сергей Тулисов. Новую же компанию «Булакинвест» — его брат Олег Тулисов.

По тому же адресу: ул. Право-Булачная, 45/2 , Республика Татарстан, город Казань (кадастровый номер 16:50:010213:247) уже есть здание, причем оно тоже в собственности Тулисова. Согласно данным Росреестра, его кадастровая стоимость составляет — 69,16 млн рублей. Объект был поставлен на учет в 2013 году, оценка его была произведена в 2014 году — а свидетельство о регистрации владельца здания датируется 28 марта 2018 года (когда оно было передано ему в собственность). Площадь здания — 1 437 кв. м.

По адресу: ул. Право-Булачная, 45/2 уже есть здание, причем оно тоже в собственности Тулисова

На первом этапе — 40—60 тысяч за «квадрат»

Сергей Тулисов подтвердил «Реальному времени» решение о строительстве отеля, признав определенный риск нового проекта в непростое время.

— Мы немножко по инерции идем, поэтому у нас тоже небыстро все начинается. Риск это, конечно — больше не объяснишь никак!

По его словам, решение о строительстве гостиницы было принято совместно с партнерами. Впрочем, хоть это и происходило в этом году, но еще до начала пандемии. При этом концепцию для нового отеля собственники еще не выбрали. Тулисов не исключил, что хотя изначально в его компании нацеливались на открытие гостиницы, то сейчас скорее больше смотрят в сторону нового ресторана по адресу: Право-Булачная, 45/1.



Несколько упрощает реализацию проекта тот факт, что помещение находится в собственности Тулисовых. Первоначальные же инвестиции в сам проект гостиницы (или же все-таки ресторана) Сергей Тулисов оценил где-то в 40—60 тысяч рублей дополнительных вложений на квадратный метр — хотя оговорился, что потолок инвестиций в итоге неограничен.

— Планируем ли открывать новый объект в следующем году? Ну тут уж как получится, — заявил ресторатор.

Игроки рынка называют ресторан Тулисова драйвером улицы Чернышевского. Фото: tripadvisor.ru

Как ресторан начала нулевых стал успешным в 2010-е

Сергей Тулисов стал ресторатором в 2000-е, переоборудовав в конце 2006 года под объект общепита пустовавший подвал своего особняка в центре Казани (дом был выкуплен им еще в 1990-е). До этого он с партнерами, по его собственным словам, занимался аптечным бизнесом, кроме него на Булаке был цветочный магазин.



Помогла Тулисову в открытии ресторана известный уже тогда ресторатор Гузель Валеева (рестораны «Золотая гроздь», «Пиросмани», «Веселый Роджер»), которая придумала название и концепцию ресторана, заведение строили год. После открытия точки пути партнеров разошлись, и Сергею Тулисову пришлось поднимать ресторан площадью 320 кв. м. в одиночку, который стал в итоге успешным, позиционируя себя для состоявшихся посетителей в возрасте 30-40 лет.



Ресторатор уверял: если бы заведение открылось на условиях аренды — срок окупаемости был бы дольше (а так он уже к 2014 году «давно окупился»). Пять лет назад, отвечая на вопрос об открытии еще одного бизнеса, Тулисов соглашался, что желание его расширить есть, правда, тогда все равно ограничивался лишь ресторанной отраслью.



В 2019 году к «подвалу» добавился еще и первый этаж «Приюта холостяка» — игроки рынка называют ресторан Тулисова драйвером улицы Чернышевского (вслед за «Приютом» — открывались такие заведения как «Хумо», «Чайхона №1»,«Лось и лосось», «Барсук», «Барин бар» и так далее).

Гульнара Сафина президент Ассоциации отельеров Татарстана Интерес к гостиничному бизнесу есть всегда. И я не знаю, из каких средств собственник собирается строить комплекс — заемных или своих собственных? Но сейчас очень сложная ситуация на рынке. Из пике, в которое отельная отрасль вошла в апреле, мы до сих пор не выбрались. Если посмотреть данные Ростата, то падение с января по сентябрь 2020 года достигло до 40% к выручке за тот же период 2019 года. Сложно сказать, что сейчас то самое время, когда необходимо вкладываться, заниматься новой гостиницей, учитывая, что и конкуренция в Казани очень тяжелая: у нас много отелей, порядка 200, пусть и разной звездности. Собственникам новой гостиницы, если они ее построят — придется очень нелегко, это точно. К тому же, там в центре везде сложности большие, в том числе, с парковками. А нелегко сегодня даже действующим предприятиям, в условиях жесткой конкуренции и кризисной ситуации пандемии. Единственный способ, которым массово пользуются, чтобы это преодолеть — это демпинг, который ни к чему хорошему, конечно, не приводит. И потом это же низкомаржинальный бизнес — по сравнению с ресторанным. В ресторане все немножко попробще, полегче — потому что есть, условно, мы хотим всегда. А сейчас у отелей в кризис есть такой огромный конкурент как квартирный сегмент, который находится в средней зоне, в основном. В условиях соблюдения требований Роспотребнадзора в самих гостиницах — гостям тоже нужно обязательно маски надевать, и очень многие поэтому не заморачиваются, и снимают квартиру. Кризис в итоге очень большой. Во-первых, групповой туристический сегмент вообще отваливается. Во-вторых, Казань это еще и город делового туризма, MICE-туризма (от англ. Meetings, Incentives, Conferences,Exhibitions — область индустрии делового туризма): скажем, проводят «Казань-Экспо», а гости проживают в местных отелях. А сейчас почти все мероприятия перенесены, с учетом запрета на проведение их в закрытых помещениях. В итоге бизнес перешел постепенно на проведение конференций в онлайн-формате. И теперь вопрос стоит так: насколько после кризиса этот сегмент делового туризма возродится у нас? Не исключено, решение о строительстве гостиничного комплекса собственником было принято исходя из того, что у него было свободное пустующее здание с назначением по гостиничному профилю (там же свои разрешения нужны), и вот они и начали реализовывать этот проект. Они не могут, например, из него офисное здание сделать или еще что-то. И, скорее всего, выведут на рынок гостиницу собственники не прямо сейчас — а подождав подходящего момента, когда уйдет «ковидная ситуация». Но это точно будет не раньше 2022 года, а кто-то из экспертов говорит, что к довидным показателям мы вернемся еще позже. Но я безусловно желаю удачи владельцем в развитии новой гостиницы, если они решатся на это!

Юрий Чикиров генеральный директор ООО «РЕАГЕНТСТВО» Если не ошибаюсь, это добротный объект из красного кирпича, стоит на перекрестке, прямо на первой линии. У здания еще есть большая дополнительная терраса, с хорошими видовыми показателями. Объект на мой взгляд — интересный. Ключевой вопрос состоит в целесообразности строительства и открытия новых отельных мощностей в настоящем времени, так как при текущих недозагрузках гостиниц, о которых регулярно докладывают отельеры руководству региона, и при явно сложном положении отрасли — это очень смелый шаг, но вовсе не глупый, как может показаться со стороны. Потому что явно за этим стоит выверенный экономический расчет у собственника бизнеса, в том числе исходя из уже имеющегося успешного их ресторанного бизнеса. Потому что любая гостиница с рестораном всегда очень тесно связаны — и это просчитывается всегда. Если мы говорим о доведении объекта до арендопригодного состояния, то судить о возможных инвестициях сложно, так как отсутствуют данные, на какой стадии был законсервирован объект недвижимости. Предположительные вложения в новый проект, оцениваемые в 40-60 тыс. рублей на метр — это не очень большая сумма. Поэтому мы можем говорить о том, что готовность объекта на текущий момент высокая. Коммуникации основные, вероятно, проведены и сделаны, и анонсируемые затраты касаются скорее чистовой отделки и оборудования. Само местоположение — очень хорошее, есть вопрос по парковочным местам — в том районе парковок относительно мало и это единственный минус объекта.