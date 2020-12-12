Видеоопрос: «А вы заметили подорожание продуктов?»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития за рост цен на продукты, подчеркнув, что «это крайне чувствительная для людей тема», и дав поручение подготовить предложения по сдерживанию цен.
— А вы заметили подорожание продуктов? Какие из них выросли в цене больше всего? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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