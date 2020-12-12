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Видеоопрос: «А вы заметили подорожание продуктов?»

00:00, 12.12.2020
Видеоопрос: «А вы заметили подорожание продуктов?»
Фото: Антон Журавлев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития за рост цен на продукты, подчеркнув, что «это крайне чувствительная для людей тема», и дав поручение подготовить предложения по сдерживанию цен.

— А вы заметили подорожание продуктов? Какие из них выросли в цене больше всего? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
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