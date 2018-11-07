ООО Медел
Общая информация
Многопрофильная клиника «Медел» основана в 2005 г. Клиника предлагает полный комплекс современных медицинских услуг. Оснащенность современным оборудованием и материалами, штат квалифицированных врачей и хорошо обученного персонала, индивидуальный подход и разумные цены — основа успешной работы клиники. Выбор услуг достаточно широк: терапия, акушерство и гинекология, урология и андрология, эндокринология, дерматология, аппаратная косметология и много другое.
За последние 10 лет деятельность клиники сфокусировалась на эксклюзивных инновационных методах лечения различных заболеваний. Это уникальные современные методики, широко практикуемые за рубежом, но еще редко применяемые в России.
Генеральный директор, главный врач — Закиев Роберт Рафилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 5
- Телефон: (843) 510-96-88
- Сайт: www.medel.ru
Дата последнего обновления: 07.11.2018