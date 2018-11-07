ООО Медел

Общая информация

Многопрофильная клиника «Медел» основана в 2005 г. Клиника предлагает полный комплекс современных медицинских услуг. Оснащенность современным оборудованием и материалами, штат квалифицированных врачей и хорошо обученного персонала, индивидуальный подход и разумные цены — основа успешной работы клиники. Выбор услуг достаточно широк: терапия, акушерство и гинекология, урология и андрология, эндокринология, дерматология, аппаратная косметология и много другое.

За последние 10 лет деятельность клиники сфокусировалась на эксклюзивных инновационных методах лечения различных заболеваний. Это уникальные современные методики, широко практикуемые за рубежом, но еще редко применяемые в России.

Генеральный директор, главный врач — Закиев Роберт Рафилевич

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