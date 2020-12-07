Из чего строить дом: такое разное дерево

Три вида деревянных материалов для строительства: сходства, различия, преимущества и недостатки

Деревянный дом — понятие не такое однозначное, как кажется на первый взгляд. Современные технологии индивидуального строительства предполагают три основных вида материала для этого процесса: клееный брус, профилированный брус и оцилиндрованное бревно. Разберемся, в чем между ними разница.

Клееный брус: технологичность и удобство

Это достаточно дорогой и самый “осовремененный” вид строительного дерева. Технология возведения дома из клееного бруса отличается геометрической точностью изготовления и последующей сборки. Дело в том, что клееный брус, как мы уже рассказывали, строго говоря, представляет собой не деревянный монолит, а “бутерброд” из просушенных ламелей, склеенных между собой под давлением.

Для производства клееного бруса используют чаще всего хвойные породы дерева — чаще всего ель и сосну, реже — лиственницу (она в полтора раза дороже двух предыдущих), еще реже — кедр (он еще дороже). Причем, поскольку для эксплуатации важнее всего внешние ламели бруса, то порой внутренние делают из сосны, а внешние — из более устойчивой к внешним факторам лиственницы. Изредка, не на потоке, под спецзаказ на производстве изготавливают клееный брус из дуба, но такой дом получится поистине “золотым” (даже если дубовыми будут только внешние ламели), поэтому этот вид бруса чаще встречается в статьях, чем на практике.

Профилирование такого материала делают на специальных высокоточных станках: выпиливаются зубчатые соединения. Клееный брус, в отличие от профилированного (о нём — позже), имеет ограничение по длине 18 метров, а не 6. Между брусом не возникает зазоров, доводить по месту такой сруб тоже не приходится, а главное — его не нужно дополнительно просушивать. А поскольку в процессе сушки возникают деформации дерева, то клееный брус этого недостатка лишен: дом не “ведет” после постройки. Всё это и обусловливает удобство использования клееного бруса и его уникальные физико-механические свойства.

Дом можно построить за один строительный сезон и, что самое приятное — в него сразу можно заселяться, не дожидаясь усадки и усушки. Фото wikimedia.org

Чаще всего домокомплекты из клееного бруса поставляются уже готовыми с фабрики — элементы уже имеют необходимые размеры, все нужные выемки и отверстия. Дом можно построить за один строительный сезон и, что самое приятное — в него сразу можно заселяться, не дожидаясь усадки и усушки. Такие стены этим процессам почти не подвержены: они не растрескиваются и уже высушены. Усадка дома из клееного бруса за весь период эксплуатации составляет от 0,4 до 1,5%.

Но каким бы замечательным клееный брус ни был, он — всё-таки дерево, хоть и существенно улучшенное. Поэтому стены из него боятся и влаги, и солнечных лучей. Поэтому после постройки дома готовые стены отшлифовывают и обрабатывают со стороны улицы специальными составами: они одновременно и защитные, и декоративные. Внутренние поверхности стен можно оставить как есть — в отапливаемом доме им ничто не грозит —, а можно покрыть прозрачным или цветным составом (в последнее время, к примеру, популярен белесый цвет в интерьере). Впоследствии за стенами тоже нужно будет ухаживать — периодически пропитывать брус защитными составами.

Также к недостаткам клееного бруса относится его высокая цена — даже самые дешевые варианты будут существенно дороже ряда других стеновых материалов.

Есть при его покупке и риски: например, не самый добросовестный производитель может нарушить технологию производства или склеивания, и тогда ламели будут расслаиваться, а это заметно ухудшит качество окончательного результата.

Покупая клееный брус, сразу озаботьтесь беглым изучением отзывов о поставщике и производителе (так можно будет отмести явно подозрительные варианты) и выясните, можно ли будет заказать на производстве домокомплект сразу. Это значительно ускорит процесс сборки дома, и, начав строительство весной, Новый Год вы уже можете встретить в своем новом доме.

После оцилиндровки бревно сортируют по заданным размерам и сушат, а потом раскраивают. Фото dobrostroy.house

Оцилиндрованное бревно: нестареющая классика

В серии мультфильмов о трех богатырях — в тех кадрах, где фигурируют княжеский терем, церкви и домики героев — мы наблюдаем примерно то же самое, что на современном строительном рынке называется оцилиндрованным бревном. Изготавливают его из сосны, ели, кедра, лиственницы или лиственных пород дерева (мы перечислили породы по убыванию популярности и росту цены).

Технология изготовления претерпела изменения за тысячу лет, но суть осталась прежней: бревна тщательно сортируются по диаметру, а потом от них отделяется верхняя, самая рыхлая часть древесины. Остается сердцевина дерева — самая прочная и долговечная его часть. Эта процедура проводится с помощью оцилиндровочного станка, который позволяет свести разность диаметров бревна сверху и снизу к минимуму: по нормативам, она должна быть не больше 4 мм.

После оцилиндровки бревно сортируют по заданным размерам и сушат, а потом раскраивают. Теоретически, изготовитель может продавать бревно стандартной длины. Но по желанию заказчика, можно сделать домокомплект для строительства — в этом случае бревна будут подготовлены по длине в соответствии с проектом, и каждый элемент будет промаркирован. Получится своеобразный конструктор. Домокомплект удобен еще и тем, что строителям не придется вырубать в бревне чаши (посадочные места для стыковки бревен) — это будет сделано уже на производстве.

После раскраивания и вырубки чаш обрабатываются торцы, а потом материал обрабатывают антисептической пропиткой. Это позволит оцилиндрованному бревну “дожить” до монтажа, не будучи поеденным разнообразной живностью. Важно, что такой антисептик может быть только на водной основе, чтобы он не закупорил поры древесины и позволил ей просохнуть.

Характеристики оцилиндрованного бревна регламентируются ГОСТом 9463-88. По этому госту, максимальная его длина — от 3 до 6,5 метра, диаметр варьируется от 14 до 24 см. Бревно не должно быть повреждено червоточинами и гнилью — все это должно строго контролироваться на производстве.

К минусам этого материала относятся усадка (5 — 8% в течение срока эксплуатации); растрескивание бревен (оно неизбежно) — а значит, и появление щелей по мере эксплуатации дома. Фото srbu.ru

Высушивается бревно двумя способами: либо естественным путем (и таково большинство предложений на нашем рынке), либо на производстве. При использовании второго варианта получается так называемое термобревно. Его заданная влажность будет составлять 18 — 20%, оно подвергается высокотемпературному высушиванию в безвоздушной среде. К плюсам термобревна относится полное отсутствие смолы, снижение теплопроводности до 30% (а значит, дом будет лучше удерживать тепло), увеличенная поверхностная прочность и общее увеличение долговечности. Правда, термобревно — вариант очень дорогой (как минимум, не дешевле клееного бруса).

Температура промерзания стены из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм — минус 54 градуса. Чтобы добиться такого же показателя, стена из кирпича должна иметь толщину в 1,1 м. Еще оцилиндрованное бревно отличается хорошей звукоизоляцией, высокой механической прочностью, устойчивостью к солнечным лучам. Чтобы оно хорошо переносило влажность и деятельность вредных микро- и макроорганизмов, его нужно регулярно пропитывать защитными составами.

К минусам этого материала относятся усадка (5 — 8% в течение срока эксплуатации); растрескивание бревен (оно неизбежно) — а значит, и появление щелей по мере эксплуатации дома, которые нужно оперативно закрывать теплоизоляционным материалом; необходимость регулярной обработки, в том числе и антипиреновыми составами (потому что бревно замечательно горит). И еще такой сруб просто необходимо утеплять — бревна укладывают на межвенцовый утеплитель (чаще всего это конопатка).

Если вы все-таки решились на дом из оцилиндрованного бревна, лучше приобретите домокомплект из древесины одной породы и одного времени заготовки. Зимняя древесина плотнее, чем летняя, это надо знать. Есть еще нюансы выбора, но о них поговорим в следующих статьях.

Построить такой дом можно за 4 — 6 месяцев, но потом срубу нужно будет дать постоять при естественной вентиляции. Многие строители советуют заканчивать сборку сруба весной, чтобы несколько теплых месяцев осталось для естественной сушки и усадки. Только потом можно заниматься отделкой и разводкой инженерных коммуникаций. Очень важно правильно начинать отопление дома. В новом деревянном доме температуру надо поднимать медленно и во всех помещениях равномерно, начиная с 10 — 15 градусов. Это необходимо, чтобы не повредить структуру бревна резким перепадом температуры.

Плотное прилегание брусу обеспечивает наличие шипов и пазов. Фото sdelat-dom.ru

Профилированный брус: средний вариант

Этот материал — ближайший родственник оцилиндрованного бревна. Только он прямоугольный, а не круглый в сечении, и профиль его всегда изготавливается на заводе. Плотное прилегание брусу обеспечивает наличие шипов и пазов. Это должно помочь собрать прочные и непродуваемые стены, которые не понадобится конопатить заново. Но все-таки речь идет о дереве, и поэтому брус при высыхании постепенно всё же деформируется. Так что межвенцовый утеплитель потребуется и здесь.

Как и материалы, описанные выше, профилированный брус изготавливается чаще всего из сосны, ели или лиственницы. Лучшие характеристики — у лиственницы, но она и дороже. Липу и дуб используют редко.

Сушат брус или естественным путем, или в процессе камерной (принудительной) сушки. Длительность камерной сушки — от двух с половиной до четырех недель, а естественной — ОТ нескольких месяцев. Принудительная сушка сразу взвинчивает цену материала на треть, зато и усадки после постройки дома не будет. После того, как заготовка досушивается до заданного уровня влажности, происходит профилировка бруса. Видов профиля бывает целых пять — от них зависит степень плотности прилегания брусьев.

Длина бруса, как и в случае оцилиндрованного бревна, составляет от 1 до 6 метров, сечение может быть 100х100 мм, 150х150 мм или 200х200 мм. Брус сечением 100х100 применяется в основном для строительства нежилых сооружений: от беседки максимум до дачного домика — жить в таком доме зимой будет прохладно. Для жилого дома подойдет брус от 150х150 мм в сечении.

Как и в случае бревна и клееного бруса, на производстве можно заказать полный домокомплект из профилированного бруса в соответствии с проектом. Это удобнее и ненамного дороже.

Видов профиля бывает целых пять — от них зависит степень плотности прилегания брусьев. Фото ivstroyluxe.ru

К преимуществам этого материала относятся все те же, что мы уже перечисляли для оцилиндрованного бревна, плюс отсутствие необходимости в проконопачивании (профиль позволяет плотно пригонять брусья друг к другу). В межвенцовых швах минимизируются мостики холода. Усадка дома из профилированного бруса составляет 2 — 3% в процессе эксплуатации.

Однако и недостатки имеются: это частый брак при профилировании (надо проверять каждую единицу бруса на предмет того, целы ли гребни и пазы на соединительных сторонах), дороговизна, важность выдерживания технологии монтажа (а значит, и необходимость заказывать дорогостоящие услуги. К тому же, все-таки мы имеем дело с натуральной древесиной, которая со временем имеет неприятное свойство темнеть. Для защиты от влаги, огня и биологических повреждений опять же потребуется обрабатывать брус пропитками.

Часто домовладельцы выбирают и такой вариант: наружную отделку стен из профилированного бруса, совмещенную с их утеплением. Например, не редкость в наших широтах — брусовые дома, утепленные вентфасадом. Таким образом можно сильно сэкономить на возведении несущей коробки дома, потому что можно использовать более дешевый брус меньшего сечения.