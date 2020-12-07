Селекционный провал ЦСКА, человечность «Ак Барса» и финское самоуправство

Пять главных итогов недели в Континентальной хоккейной лиге

Континентальная хоккейная лига незаметно пересекла экватор регулярного сезона. Пусть со скрипом, скандалами из-за «ковида» и многочисленными переносами матчей, но некий рубеж пройден. Середина сезона, как правило, пора последних и самых отчаянных трансферов — и это правило подтверждается в нынешнем декабре. Что будет делать «Ак Барс» со своим многочисленным иностранным легионом, а ЦСКА — с Голдобиным, и почему «Йокерит» снова наплевал на правила лиги — об этих и других событиях в традиционном обзоре недели в КХЛ от «Реального времени».

Разочарование недели: ЦСКА готовится обменять стомиллионного «вундеркинда»

Когда весной этого года ЦСКА возвращал из-за океана Николая Голдобина, оказавшегося ненужным в НХЛ ни выбравшему его «Ванкуверу», ни другим клубам, многие журналисты (и мы в том числе) с удивлением отмечали, какую сумму в условиях нового потолка зарплат предложил «молодому дарованию» президент армейцев Игорь Есмантович — напомним, речь шла о 100 миллионах рублей за два года. И 4 шайбы за большую часть сезона, мягко говоря, не то, чего ожидали от форварда, которого брали в качестве «замены Кириллу Капризову».

Нападающий этих авансов не оправдал, а на прошлой неделе стало известно, что ЦСКА ищет, куда бы пристроить дорогостоящего, но слабого хоккеиста, и агент игрока Сергей Исаков эту информацию подтвердил.

«Могу сказать, что это инициатива клуба, ЦСКА его меняет. Игрок сыграл 21 матч и набрал 11 очков, получил травму. Клуб счел возможным его поменять. Поэтому это инициатива клуба, к большому сожалению», — цитирует Исакова Sport24.

Основным претендентом на Голдобина называется хабаровский «Амур», недавно потерявший другого не оправдавшего больших надежд энхаэловца Наиля Якупова. Сумеет ли Николай перезагрузить свою карьеру на Дальнем Востоке, где его ждут постоянные перелеты и смена часовых поясов? Вопрос остатка сезона.

Итог предсказуем — «СЮ» уступил 1:3, хотя и выглядел по игре вполне симпатично и навязывал сопротивление как мог. Фото vk.com/jokerit

Фи недели: очередной демарш «Йокерита» — пострадал «Салават». А может, пора на выход?

Продолжением капризов и странного поведения «Йокерита» ознаменовалось начало недели. Повод пошалить у финского клуба все тот же — коронавирус. В стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и власти буквально на ходу ввели новые правила для населения, заодно приостановив местный хоккейный чемпионат Liiga.

В первой части гладкого сезона «Йокерит» уже трижды без разрешения Континентальной лиги уходил на карантин, каждый раз ломая ее календарь. На этот же раз из-за действий финских властей пострадали уже гости «джокеров».

«Салават Юлаев» прилетел в Хельсинки только без Юхи Метсолы — остальные хоккеисты были готовы выйти на лед, но в итоге недосчитался сразу шестерых хоккеистов и части персонала. В соответствии с новыми ограничениями на «Хартвалл-Арену» в этот вечер допускали только тех, у кого был необходимый процент антител к коронавирусу, однако уфимцев об этом никто заранее не предупредил. Итог предсказуем — «СЮ» уступил 1:3, хотя и выглядел по игре вполне симпатично и навязывал сопротивление как мог.

С одной стороны, понять «Йокерит» можно — ограничения в стране введены для всех, клубу остается только подчиняться. С другой, такого количества проблем для КХЛ не создает больше никто. Финны демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам лиги и позволяют себе принимать решения в одностороннем порядке. Почему в КХЛ никак на это не реагируют? Вероятно, из-за особого положения иностранного клуба.

Руководство «Ак Барса» пошло Джастину навстречу и отпустило его на две недели. Фото: ak-bars.ru

Неожиданность недели: Азеведо внезапно оказался в Канаде

О том, что Джастин Азеведо не полетел с «Ак Барсом» в Подмосковье на матч с «Авангардом», стало известно в день игры, однако, как выяснилось, это была лишь часть правды. Оказалось, что канадский форвард улетел на родину, и руководство казанской команды дало на это санкцию.

Тяжелое эмоциональное состояние хоккеиста из-за проблем со здоровьем усугубилось еще и «семейными обстоятельствами», и присутствие дома для их решения не терпело отлагательств — в Канаде его ждали супруга и четырехлетняя дочка.

Руководство «Ак Барса» пошло Джастину навстречу и отпустило его на две недели. Другой вопрос, хватит ли ему этого времени, чтобы решить семейные проблемы и выздороветь самому. Что-то нам подсказывает, что Азеведо в составе «Ак Барса» мы не увидим еще долго.

Зато если канадский нападающий все же вскоре вернется, то будет просто обязан «расплатиться» сверхмотивацией и полной отдачей на льду.

Переход недели: Мерфи стал седьмым легионером «Ак Барса». Кто на выход?

Слухи об очередных обменах «Ак Барса» поползли еще с конца прошлой недели — на этот раз их фигурантами, по прогнозам местных СМИ, стали нападающие Патрис Кормье и Михаил Фисенко. Оба, по соответствующей информации, будут выставлены на мороз из-за того, что казанскому клубу срочно нужен защитник, способный закрывать позицию на пятаке и помогать в большинстве. Вторая часть информации подтвердилась довольно скоро — в Казань из мытищинского «Куньлуня» перебрался Тревор Мерфи, забивший в своей карьере даже шайбу в НХЛ. В нарезке от клубного медиацентра эта шайба присутствует.

Более того, для этого обмена «Ак Барс» получил права на еще одного защитника с иностранным паспортом. Казанцы выкупили у «Витязя» Войтеха Мозика, а когда отдавали права на него «Куньлуню», то еще и приплатили «китайцам» — сверх оплаты «Витязю». Что называется, менеджерский гений в этой многоходовке усматривается с трудом.

Как расценивать очередное пополнение иностранным хоккеистом? По их числу с «Ак Барсом» может потягаться один лишь ненавистный всем СКА, забирающий лучших шведов из своих клубов-сателлитов. Зачем Казани столько легионеров?

Хит недели от Джейка Челиоса

В полной и беспросветной безысходности находится сегодня «Куньлунь», вынужденный проводить домашние матчи в Подмосковье и играть составом «из того, что было». Непривычное для китайского коллектива последнее место в Восточной конференции и никаких намеков на плей-офф — таковы перспективы «драконов».

Но чего не отнять у «Куньлуня», так это североамериканских «сбитых летчиков», которые когда-то славно, но скоротечно попылили на родине. Зрелищную манеру игры они не забыли и привозят с собой эффектные приемчики в далекую Россию.

На прошедшей неделе таким эффектным хитом отметился американский защитник Джейк Челиос (сын знаменитого Криса Челиоса), красиво, в стиле «мельницы», пригвоздивший нападающего «Амура» Томаша Загорну. Форвард завис у борта, а потом в вертикальном положении воткнулся в лед. Смотрим и наслаждаемся моментом: