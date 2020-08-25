Лениногорские поставщики обошли структуру «Татнефти» в борьбе за питание детей Альметьевска

Фото: Дарья Турцева

Демпинг победил

Как выяснило «Реальное время», госзаказ на организацию питания в большинстве муниципальных образовательных учреждений Альметьевского района в период с августа до начала ноября этого года отошел к лениногорскому ООО «Империя+».

Начальная сумма контрактов приближалась к 100 млн рублей, однако в итоге исполкому придется заплатить ощутимо меньше — 76,7 млн рублей, то есть поставщик скинул чуть ли не четверть цены.

Интересно, что другим участником тендера было ООО «Татнефть-УРС» (УРС расшифровывается как «Управление рабочего снабжения»). Эта «дочка» альметьевского нефтяного гиганта обеспечивает горячим питанием работников структурных подразделений «Татнефть» и имеет сеть из 167 столовых в шести филиалах по Татарстану. Кроме того, она также занимается обеспечением питания в различных образовательных учреждениях в рамках госконтрактов. Однако в указанных тендерах она заявила цены, не сильно отличающиеся от начальных цен контрактов.

«Татнефть-УРС» обеспечивает горячим питанием работников структурных подразделений «Татнефти» и имеет сеть из 167 столовых в шести филиалах по Татарстану. Фото urs.tatneft.ru

Кто кормит школы в районах Татарстана

«Империя+», согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», принадлежит в равных долях бизнесменам Вадиму Подину и Елене Шулиной (вероятно, брат и сестра — оба носят одинаковое отчество) и является поставщиком продуктов питания для образовательных учреждений в различных районах Татарстана.

За 2019 год заработок компании был близок к нулю, зато в 2018-м выручка составила 62 млн рублей (правда, при прибыли в 276 тыс.).

Здесь нужно отметить, что «Империя+» — не единственное юрлицо в структуре бизнеса Подина и Шулиной. Им принадлежит в равных долях еще ряд компаний, зарегистрированных в Лениногорске и также занимающихся различной деятельностью, связанной с продуктами питания.

По подсчетам «Реального времени», совокупная выручка этих компаний за 2019 год составляет чуть более 352 млн рублей, чистая прибыль — 24,75 млн рублей.

При этом большинство этих компаний также являются поставщиками по госконтрактам, связанным с поставкой продуктов и организацией питания — принадлежащее им ООО «Эталон» было поставщиком для альметьевских детсадов и школ по всем тендерам 2019 года. Побеждать в тендерах удавалось ощутимо скидывая цену — как правило, на несколько миллионов от начальной цены контракта.

При этом хоть образовательные учреждения и составляют основную массу клиентов этого бизнеса, но ими дело не ограничивается — принадлежащее Подину и Шулиной ООО «Классика» как-то даже выигрывало тендер на поставку питания лицам, содержащимся в спецприемниках отделов МВД по Лениногорску.

Интересно, что в марте 2016 года имена Подина и Шулиной упоминались на заседании антикоррупционной комиссии Альметьевска под председательством тогдашнего главы города (ныне — главы Мницифры РТ) Айрата Хайруллина. Советник Хайруллина по противодействию коррупции Ленар Валеев заявлял, что подконтрольные Подину и Шулиной ООО «Империя+» и ООО «Кварта+» (последнее юрлицо сейчас ликвидировано) якобы продают продукты питания в бюджетные учреждения Альметьевска дороже, чем в соседние районы: минтай — дороже на 26 рублей за килограмм, говядину — дороже на 77 рублей, мясо кур — на 386 рублей за штуку, 121 против 507 рублей.

Александр Артемьев