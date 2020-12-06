Раздумья накануне жеребьевки чемпионата мира по футболу

Что ночь грядущая готовит?

Завтра состоится жеребьевка отборочного этапа ЧМ-2022 в Катаре. Средненькая сборная России находится в средней, третьей группе посева, откуда получит соперников, о силе которых можно будет поговорить по итогам жеребьевки. А журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин предлагает разговор об очередных двух годах ожиданий от главной команды российского футбола.

Третья корзина? Это ерунда



Вообще не стал бы уделять внимание тому факту, что Россия, подвинутая в последний момент Румынией, вылетела из второй корзины в третью. Кто считался аутсайдером в нашей группе Лиги наций? Венгрия. Она и выиграла группу. Кто на втором месте? Россия. На третьем Сербия, на четвертом Турция, которая вылетела в третий дивизион Лиги наций. В каких корзинах Турция и Сербия были перед жеребьевкой? Во второй, а в третьей — мы и Венгрия.

В третьей корзине Чехия и Финляндия, напрямую вышедшие на чемпионат Европы, Шотландия — сделавшая это через стыки, как и Северная Македония, которая вообще находится в четвертой корзине по соседству с Люксембургом. А во второй корзине Румыния и Сербия, которые будут смотреть Евро по телевизору. В шестой корзине Молдова, только что сыгравшая вничью с Россией (но она ниже, чем Фареры), и Андорра, которые находятся в пятой корзине, хотя предназначены для того, чтобы улучшать статистику победами над ними.

Так что на причудливый состав корзин можно полюбопытствовать, но не более, а изучать уже сложившуюся после жеребьевки картину. Поскольку нет для сборной России ничего более страшного, чем она сама, загадочная, как улыбка Джоконды. Загадочная потому, что добилась лучших результатов в своей истории в моменты наилучшего и наихудшего состояния развития футбола в стране. Бронза на чемпионате Европы-2008 — это заслуга Валерия Газзаева, который выстроил в ЦСКА блок обороны, и Дика Адвоката, который вывел на пик формы полузащиту и нападение «Зенита», и оба этих футбольных блока находились в оптимальном футбольном возрасте и обладали победным опытом Кубка УЕФА.

Для понимания напомним, что Гус Хиддинк располагал такой глубиной состава, что позволил себе перестать вызывать в команду 31-летнего Алексея Смертина, год назад вернувшегося из чемпионата Англии. В одном из выпусков КВН есть блестящее выступление команды «Казахи», переозвучившей кинокомедию «Служебный роман» на тему неприглашения Алексея в сборную.

Российские кавээнщики, как и пресса, поднимать эти темы откровенно опасались, поскольку вокруг Хиддинка надо было создать атмосферу, напоминавшую приход Спасителя. Хиддинку оставалось только встроить в армейско-зенитовские блоки Колодина, Павлюченко, Семака, Саенко, Семшова, Торбинского, отдать подопечных в руки тренера по физподготовке и осуществлять общее оперативное управление. А мы за достигнутый результат сделали вид, что Гус великий тренер, закрыв глаза на беспомощность его самого и подопечных на старте отбора в двух ничейных домашних поединках с Хорватией и Израилем и в его концовке, когда мучились с Израилем и Андоррой. И на два разгрома от Испании на старте и финише финального турнира. Очнулись только после Марибора-2009: «говорят, царь — ненастоящий!»

Через десять лет Станислав Черчесов повторил фокус Гуса, снова доведя уровень физподготовки сборников до запредельного и остановившись в одном не забитом пенальти от полуфинала ЧМ. И мы так же закрыли глаза на чудовищную разбалансированность сборной, в которой вместе были 39-летний Игнашевич и 22-летний Головин, а это уже показатель, что в сборную собрали вообще всех достойных, от детей до стариков, и отличительная черта составов Тринидада и Тобаго-2006, Новой Зеландии-2010, Панамы-2018. То есть не просто аутсайдеров, а раритетных участников ЧМ.

Общая ситуация с футболом после 2018 года стала еще хуже, но мы продолжаем самообманываться и обманываться с помощью СМИ в том, что футбол в России есть, клубы у нас конкурентоспособны, игроки и тренеры востребованы, а Антон Заболотный — это футболист. Но с российским футболом в частности и спортом в целом достаточно просто избавиться от иллюзий.

Через десять лет Станислав Черчесов повторил фокус Гуса, снова доведя уровень физподготовки сборников до запредельного и остановившись в одном не забитом пенальти от полуфинала ЧМ. Фото: Олег Тихонов

Сборной нужно усиливаться



Кстати, Заболотный родился в Латвии и имел возможность выступать за сборную этой страны. Конечно, усиление российской команды получилось спорное, но нам необходимо продолжать работу в этом направлении. Марио Фернандес и отчасти голкипер Маринато Гильерме уже оправдывают работу в этом направлении. Так вот, может быть, тренерам нашей сборной прошерстить дальнее зарубежье? Ближнее мы начинаем шерстить еще по молодежке, приглашая футболистов в академии и при этом меняя им гражданство.

Для примера, вслед за давно интернациональными сборными Англии, Германии, Франции точно таким же путем пошла нынче Италия. Сразу четверо ее сборников родились в Бразилии — Жоржиньо, Тиагу Мотта, Эдер Мартинс и Эмерсон Палмери, Винченцо Грифо появился на свет в Германии, Джузеппе Росси — в США, Стефан Эль Шаарави родился от египтянина и швейцарки. И еще целый ряд итальянцев обнаруживают афроевропейский тренд: Марио Балотелли, Мойзе Кен, Анжело Огбонна и Стефано Окака Чука. Испания тоже начала «темнеть» — Адама Траоре и Ансу Фати, в прошлом бразильцы Диего Коста и Тьяго усиливали дружину, которая никогда не испытывала недостатка в футбольном «материале». Если уж топ-сборные не брезгуют такой практикой, нам-то с чего стыдиться?

Сейчас же в России происходит обратный процесс. Кандидата в молодежную сборную Наира Тикнизяна настойчиво сватают в национальную сборную Армении, к которой он имеет отношение только по факту национальности — родился в Питере, а заиграл затем в ЦСКА. И это еще один любопытный штрих.

Некоторые игроки юниорских и молодежных сборных России либо родились за границей, либо востребованы сейчас на их исторической родине, что тоже необходимо учитывать. Кипиани, Махатадзе, Мелкадзе, Татаев (Грузия), Гулиев, Махмудов (Азербайджан), Ламбарский, Николаеш (Молдова), Полубояринов, Ходжаниязов (Таджикистан), Галанин, Ломовой (Украина), нынешний рубиновец Зуев (Казахстан). Пока заигран только экс-рубиновец Рамиль Шейдаев — за Азербайджан, но вскоре начнется очередной отборочный раунд, к началу которого произойдет обновление составов.

Общая ситуация с футболом после 2018 года стала еще хуже, но мы продолжаем самообманываться... Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Провалы сборной СССР закрывали клубы, и наоборот

На излете третьего десятка лет после развала СССР пора закрыть этот кейс, гештальт и тему, что мы правопреемники Советского Союза — страны, где действительно был сильный футбол, сборная которой была в первой корзине при любых жеребьевках. Да, не всегда участвовала в финальной части ЧЕ или ЧМ, но тогда было минимальное количество участников — восемь на Евро, 16 на ЧМ (от Европы по девять-десять), и сборная СССР иногда пролетала мимо. Зато компенсировала это успешной игрой клубов в еврокубках. Нечем было похвастать клубам, так сборная выигрывала. Футбол не был стабильно успешным, но и безнадежно провальным назвать его было нельзя. Даже на фоне остальных видов спорта, где чемпион сидел на чемпионе и вице-чемпионом погонял, поскольку советский спорт был лучшим в мире по всем показателям сборных, клубов, индивидуальным результатам.

Нынешний же российский футбол и его сборная — это даже не затертый до пошлости образ чемодана без ручки, это волчок из казино, но без шарика, который бешено крутится под музыку и конское ржание из популярной телепередачи, вызывая вопрос (из другой передачи): для кого? для чего? Во всем этом не прослеживается системности и ощущения того, что все делается осознанно. Для чего? Когда нет четких целей и задач, откуда может возникнуть какое-то планирование? И даже не перемены страшны, а их череда и отсутствие целеполагания. Зачем они происходят?

Легионеры развивают клубы, но нам нужно развитие сборных



В целом это общая картина для всех командных игровых видов российского спорта, за исключением хоккея, мужского волейбола на уровне клубов и женских гандбола и водного поло. У нас нет баскетбола, а за некую успешность этого вида спорта в еврокубках отвечают легионеры, поскольку никакого лимита на иностранцев нет. Вот сейчас мужская сборная бьется за попадание в число участников чемпионата Европы 2022 года. Ее состав — набор мало кому известных российских игроков, сидящих в матчах чемпионата и еврокубков на скамейках запасных, поскольку играют американцы. Ну и кому нужны тогда «потемкинские» евроуспехи, если сборная даже на Евро не отберется? При этом в Единой лиге ВТБ у нас всего девять команд, в которых играет, сколько бы вы думали россиян? 82, включая 37-летнего Сергея Моню и еще с десяток подобных игроков, которые уже могли бы играть по ветеранам в номинации 35+.

Сейчас мужская сборная по баскетболу бьется за попадание в число участников чемпионата Европы 2022 года. Ее состав — набор мало кому известных российских игроков, сидящих в матчах чемпионата и еврокубков на скамейках запасных, поскольку играют американцы. Фото: russiabasket.ru

Для сравнения и зависти одновременно. Китай, который никогда не был флагманом баскетбола, проводит чемпионат страны с участием 20 команд в местной Суперлиге. В их составах не более трех легионеров, рядом с которыми растут местные игроки. «Отсталые» китайцы подтягивают свой баскетбол, чтобы у тренеров сборной был широкий выбор, а «прогрессивные» россияне накачивают свои клубы американцами, чтобы красиво тусоваться в Европе.

В России нет мужского гандбола, принесшего ей первое олимпийское золото в истории командных видов. Нет мужского водного поло — в стране всего семь профессиональных команд. Сербия, которая разгромила нас в футболе, разыгрывает чемпионат страны в трех лигах с участием 28 ватерпольных команд. Нет хоккея на траве, который во времена Советского Союза показал бешеную скорость развития, когда через 3 года после старта первого чемпионата страны в 1979-м женская сборная стала третьей на чемпионате мира 1981 года. Уточним, составленная из бывших гандболисток, лыжниц, баскетболисток, поскольку в СССР просто не было школ для развития травяного хоккея.

У нас практически ничего нет, мы страна третьего мира в плане развития спорта, просто футбол и его многочисленные стабильные провалы на виду, поскольку наши СМИ почему-то сосредоточили свое мазохистское внимание на игре 11 на 11. Более того, удачная жеребьевка с выбором условных Дании, Румынии, Люксембурга, Андорры и Гибралтара облегчит нам выход на ЧМ и позволит замести проблемы нашего футбола и спорта в целом под воображаемый коврик.

