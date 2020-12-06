Видео недели: снег в Норильске, обрушение телескопа и признание маньяка

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Снег в Норильске

В Норильске с прошлого воскресенья объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов. Город покрылся огромными сугробами, многие из которых уже выше человеческого роста.

Допрос казанского душителя

В Казани почти через 10 лет поисков задержали подозреваемого в серии убийств пенсионерок. Следком считает, что он задушил как минимум 26 пожилых женщин. МВД опубликовало видео с признательными показаниями задержанного.

Обрушение телескопа

Национальный научный фонд США показал, как обрушилась платформа радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. 900-тонная плита упала на чашу обсерватории 1 декабря.

Загадочный монолит «нашли» под Тулой

НОЦ «ТулаТЕХ» выпустил веселый ролик в жанре мокьюментари. В нем говорится, что загадочный монолит, который появился, а потом пропал в США, всего лишь новая разработка местных ученых. Якобы он просто по ошибке совершил квантовый скачок.

Молодые львы

Казанский зооботсад принял двух львов, приобретенных у цирка. Два белых хищника Крикс и Каспер теперь грациозно расхаживают по вольеру и обживаются на новом месте.

Пластилиновый Том Круз

Аниматоры создали пластилиновую короткометражку, в которой собрали все самые яркие трюки Тома Круза из франшизы «Миссия невыполнима». Режиссером выступил Виктор Хайгелин.

Драки подушками в Мехико

Пранкер Goub решил разыграть бои подушками на улицах Мехико. Он подбегал к незнакомцам на улице, заставляя их ввязаться в шуточную драку. То, что нужно, чтобы получить разрядку в этот нелегкий год.

«Снег» от АИГЕЛ

Дуэт АИГЕЛ 1 декабря выпустил клип на трек «Снег». За пять дней он набрал более 370 тысяч просмотров. Ролик вполне соответствует названию — холодный и минималистичный, разделяющий пространство на белое и черное.

Приземление на трассу

В США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку прямо на трассу. Это произошло в Миннесоте возле города Арден-Хилс. В результате самолет врезался в машину.

Огромный японский робот

В Японии официально представили строившегося уже несколько лет робота, копирующего одного из героев аниме-сериала Gundam. Огромная 18-метровая фигура стала частью масштабного выставочного комплекса Gundam Factory.