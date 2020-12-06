Видео недели: снег в Норильске, обрушение телескопа и признание маньяка
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Снег в Норильске
В Норильске с прошлого воскресенья объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов. Город покрылся огромными сугробами, многие из которых уже выше человеческого роста.
Допрос казанского душителя
В Казани почти через 10 лет поисков задержали подозреваемого в серии убийств пенсионерок. Следком считает, что он задушил как минимум 26 пожилых женщин. МВД опубликовало видео с признательными показаниями задержанного.
Обрушение телескопа
Национальный научный фонд США показал, как обрушилась платформа радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. 900-тонная плита упала на чашу обсерватории 1 декабря.
Загадочный монолит «нашли» под Тулой
НОЦ «ТулаТЕХ» выпустил веселый ролик в жанре мокьюментари. В нем говорится, что загадочный монолит, который появился, а потом пропал в США, всего лишь новая разработка местных ученых. Якобы он просто по ошибке совершил квантовый скачок.
Молодые львы
Казанский зооботсад принял двух львов, приобретенных у цирка. Два белых хищника Крикс и Каспер теперь грациозно расхаживают по вольеру и обживаются на новом месте.
Пластилиновый Том Круз
Аниматоры создали пластилиновую короткометражку, в которой собрали все самые яркие трюки Тома Круза из франшизы «Миссия невыполнима». Режиссером выступил Виктор Хайгелин.
Драки подушками в Мехико
Пранкер Goub решил разыграть бои подушками на улицах Мехико. Он подбегал к незнакомцам на улице, заставляя их ввязаться в шуточную драку. То, что нужно, чтобы получить разрядку в этот нелегкий год.
«Снег» от АИГЕЛ
Дуэт АИГЕЛ 1 декабря выпустил клип на трек «Снег». За пять дней он набрал более 370 тысяч просмотров. Ролик вполне соответствует названию — холодный и минималистичный, разделяющий пространство на белое и черное.
Приземление на трассу
В США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку прямо на трассу. Это произошло в Миннесоте возле города Арден-Хилс. В результате самолет врезался в машину.
Огромный японский робот
В Японии официально представили строившегося уже несколько лет робота, копирующего одного из героев аниме-сериала Gundam. Огромная 18-метровая фигура стала частью масштабного выставочного комплекса Gundam Factory.
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