Игровая неделя: Apple разберется с ФАС в суде, RDR2 для онлайна и выход Cyberpunk 2077

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Apple ругается с ФАС, а Red Dead Redemption 2 можно купить только для онлайна

Apple не устает ходить по судам. Теперь они происходят не только в США (где, напомним, продолжается тяжба с Epic Games из-за комиссии в App Store), но и в России. Тут компания решила подать иск к Федеральной антимонопольной службе, которая ранее обвинила американского производителя в нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщает «Коммерсантъ», Apple посчитали нарушителем после расследования, которое велось по обращению «Лаборатории Касперского» — тогда ФАС обвинила компанию в том, что она не обеспечивает конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений (сторонним разработчикам отказывали в использовании инструментов и возможностей для родительского контроля, хотя сама Apple использовала их в предустановленном приложении Screen time).

Тем временем Rockstar Games выпустила мультиплеер своей новой и популярнейшей игры Red Dead Redemption в качестве отдельной игры. До середины февраля, как пишет «Игромания», на нее будет действовать сниженная цена — при обычной стоимости в 830—1400 рублей сейчас ее можно купить за 207—350 рублей. Вместе с этим, правда, игроки заметили, что монетизация в Red Dead Online стала еще более агрессивной — премиальную валюту в игре теперь заработать сложнее.

DOOM Eternal придет на Switch, а Cyberpunk 2077 обошелся без очередного переноса

Уже в декабре пользователи Nintendo Switch смогут порадовать себя DOOM Eternal — игра выйдет на портативной консоли восьмого числа, несмотря на имевшиеся опасения, что релиз отменят. Временно игра будет доступна только в цифровом формате. При этом сообщается, что недавно вышедший дополнительный контент The Old Gods: Part One пока не будет доступен для Switch, хотя для других платформ он появился еще в октябре. Отметим, что на других платформах — ПК, PlayStation 4 и Xbox One — игра вышла еще 20 марта.

Уже совсем скоро ожидается и еще одна игровая новинка. На неделе стало известно, что доступ к Cyberpunk 2077 для пользователей компьютеров и Google Stadia появится 10 декабря в 3 часа ночи по московскому времени. При этом на игровых консолях игра станет доступна в полночь по местному времени. Как отмечает dtf, предзагрузка игры уже стартовала на платформе Xbox, а на Playstation ее ожидают за 2 дня до релиза. Напомним, выпуск игры переносился не раз: сначала она должна была выйти в сентябре, затем — в ноябре.

Фото: dtf.ru

Продолжение Persona 5 выйдет в феврале, а у Epic Games — две раздачи ролевых игр

А вот релиз спин-оффа ролевой игры Persona 5 — он выйдет под названием Persona 5 Strikers — состоится 23 февраля 2021 года. Информация о том, что «западный» релиз (за пределами Японии) будет именно в эту дату, появилась благодаря ролику, транслировавшемуся на официальном канале Atlus на YouTube, но позже удаленному. Об этом сообщает Cybersport. Отмечается, что предыдущая игра серии Persona 5 выпущена на Playstation 3 и Playstation 4 в 2016—2017 годах. В продолжении, в отличие от предыдущей части, пользователи будут сражаться одновременно с сотнями противников, события будут развиваться спустя полгода после действий, происходящих в предыдущей игре.

Если ждать столько времени нет сил — можно пока ограничиться бесплатными раздачами от Epic Games Store, благо, их на будущей неделе снова станет две (а не одна, как на этой неделе). С 10 по 17 декабря можно будет бесплатно забрать Pillars of Eternity — Definitive Edition и Tyranny — Gold Edition.

Фото: epicgames.com

Первая игра обещает быть «возрождением жанра классических РПГ» — игроку предстоит вести отряд спутников не неизведанному фантазийному миру Эоры. Игра вышла на компьютерах в 2015 году. Вторая бесплатная игра — вышедшая в 2016 году Tyranny, ролевая игра, действие которой разворачивается в вымышленной вселенной эпохи бронзового и железного веков.