Игровая неделя: ажиотаж на видеокарты, FIFA может остаться без лутбоксов, перенос Far Cry 6 и Cyberpunk 2077

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

В FIFA запретили лутбоксы, а дорогие видеокарты NVIDIA быстро раскупили

На неделе стало известно, что нидерландский регулятор KSA (Kansspelautoriteit) причислил лутбоксы в игре FIFA к азартным играм, этим фактически поставив их в статус незаконных. В соответствии с его решением разработчик — Electronic Arts — должен полностью отключить лутбоксы, в противном случае компанию ждет штраф в размере 250 тысяч евро, впоследствии он может увеличиться до 5 миллионов (а учитывая, что штраф может быть наложен еще и на дистрибьютора, — до 10 миллионов). Лутбоксами называют виртуальные предметы в играх, при использовании которых игрок получает случайные виртуальные достижения или преимущества. Как сообщает Dtf со ссылкой на представителя EA, компания собирается обжаловать решение, не считая, что лутбоксы нарушают закон об азартных играх.

Фото: dtf.ru

Из других околоигровых новостей: в четверг в России начались продажи эталонных версий трех новых версий видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 Founders Edition (под эталонными версиями подразумеваются видеокарты, созданные в соответствии с минимальными аппаратными спецификациями, заложенными разработчиками, — есть еще модифицированные, неэталонные версии). Как пишет 3dnews, производитель сразу предупредил, что предложение будет ограниченным, поэтому стоит обратить внимание и на неэталонные версии. Предложение действительно ограничили: продажа велась через магазин дистрибьютора на AliExpress (точнее — на TMall), и уже довольно скоро все три видеокарты оказались недоступными, хотя реализовали их в количестве лишь нескольких десятков штук. В магазине видеокарты продавались по рекомендованной NVIDIA цене — около 137 тыс. рублей за модель 3090, 63,5 тыс. рублей за модель 3080 и 45,5 тыс. рублей за модель 3070. Казалось бы, это и так немало — но «неэталонные» версии в других магазинах оказались еще дороже, например, 3070 продавалась и по 68 тыс. рублей.

Фото: 3dnews.ru

Игры откладывают одну за одной

А вот новостей о премьерах или анонсах игр на неделе немного. Более того, стало известно о том, что релиз сразу нескольких крупных проектов откладывается. В частности, компания Ubisoft в квартальном отчете объявила о переносе выпуска Far Cry 6. Изначально предполагалось, что шутер выйдет 21 февраля 2021 года, теперь же называется срок не раньше 1 апреля. Перенос ждет и другой проект компании — Rainbow Six Quarantine. Дата его выхода — тоже не раньше 1 апреля 2021 года, изначально игру планировали выпустить в начале 2020 года. Основной причиной переноса, по данным «Игромании», называются трудности в дистанционном производстве.

Фото: 3dnews.ru

Перенос — правда, не такой большой — ждет и Cyberpunk 2077, премьеру которого ранее назначили на 19 ноября. Теперь же, как сообщает lenta.ru, релиз перенесли на 21 день. Разработчики сообщили, что им нужно больше времени для дополнительного тестирования игры. Есть мнение, что перенос связан с тем, что игра ведет себя неправильно на одной или нескольких платформах — всего выпуск планируется на девяти платформах. Игру переносят уже не первый раз: в январе ее сдвинули на сентябрь, потом — на ноябрь. Теперь выход планируется 10 декабря.

Фото: igromania.ru

Распродажи к Хеллоуину и раздачи игр по фильмам

Наконец, традиционно знакомим с выгодными предложениями на игры. В преддверии Хеллоуина магазин Steam объявил распродажу хорроров со скидкой до 90%. К примеру, Plague Inc можно купить за 139 рублей вместо 349, Vampyr — за 449 вместо 1 499, Resident Evil 2 — за 639 вместо 1 599 рублей. Продлится распродажа до 21 часа 2 ноября (по московскому времени), так что вы еще успеваете.

Источник: store.steampowered.com

А вот Epic Games Store продолжает раздачи игр без всякого на то повода. На этой неделе, до 18 часов 5 ноября, можно бесплатно забрать психологический хоррор Blair Witch, который в обычное время стоит 649 рублей, и Ghostbusters Remastered, в обычное время предлагаемую за 549 рублей. Первая игра сделана по мотивам фильмов о ведьме из Блэр, вторая, соответственно, по «Охотникам за приведениями». В Epic Games Store, кстати, тоже есть распродажа игр к Хеллоуину.

Источник: epicgames.com