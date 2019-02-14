Офисы Казани: на месте старой «Агавы» вырастет бизнес-парк «Азинский»

Владелец «Мегастроя» Владимир Малыгин построит в Казани офисные центры на 50,2 тысячи «квадратов»

Казанский рынок офисных площадей в ближайшие годы прирастет еще на 50,2 тысячи квадратных метров. На месте старой «Агавы» на проспекте Победы собственник «Агавы» и «Мегастроя» Владимир Малыгин намерен построить бизнес-парк «Азинский». Еще один БЦ — Международный деловой центр — бизнесмен возведет на берегу Казанки у «Татнефть Арены». Под застройку «Азинского» отвели 1,3 га, первую очередь бизнес-парка планируется сдать во втором квартале 2020 года. Подробнее о проектах — в материале «Реального времени».

Принципиально новая недвижимость



Планы инвестировать в коммерческую недвижимость нового формата — бизнес-парк «Азинский» — Владимир Малыгин подтвердил «Реальному времени» в телефонном разговоре:

— Да, двухэтажное здание на проспекте Победы снесут и построят новый объект, это правда.

Анна Перминова, заместитель гендиректора по развитию девелоперской компании УК «Столица», которой предстоит реализовать проект, рассказала о причинах, потребовавших произвести «рокировку», несмотря на то, что офисной недвижимости в Казани куда больше, чем в других российских городах:

— Рынок строительства и коммерческой недвижимости Казани переживает глобальные изменения. Вследствие социальных, экономических, экологических, политических и технологических трансформаций становится востребованным принципиально иной, чем прежде, формат офисной недвижимости. Первостепенное значение приобретают организация «дружелюбной» среды, наличие зон отдыха и занятий спортом, зон для коллаборации, хот-десков, зон для индивидуальной работы, «рабочих капсул». А казанский рынок офисной недвижимости морально устарел и этим требованиям не отвечает. Основная масса действующих бизнес-центров построена 8 и более лет назад. Арендаторам с каждым годом сложнее найти качественный офис. Так что отвечающие новым требованиям бизнес-центры будут пользоваться спросом.

До 2024 года, полагают в УК «Столица», в Казани появится не менее пяти новых «качественных» бизнес-центров, а первыми ласточками станут бизнес-парк «Азинский», вернее, первая очередь парка и международный деловой центр класса «А» на пересечении улиц Чистопольской и Абдуллы Бичурина, на пустующем земельном участке рядом с паркингом «Татнефть Арены».

Инвестором обоих проектов выступает Владимир Малыгин, а девелопером — ООО «УК «Столица», в портфеле которой сегодня свыше 270 тысяч построенных квадратных метров недвижимости: бизнес-центры, торговые центры, стрит-ретейлы и другие коммерческие площади как в Татарстане, так и в соседних регионах — Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Башкирии, Ульяновской, Саратовской и Нижегородской областях.

Вместо одного здания — три, вместо двух этажей — девять

Строительство бизнес-парка «Азинский» на проспекте Победы планируют начать во втором квартале 2019 года. Первое из трех зданий будет построено за существующим двухэтажным зданием «Агавы» — на месте расположенных за ним хозяйственно-складских помещений, а впоследствии снесут и «Агаву».

В общей сложности на проспекте Победы, 7, планируют построить три бизнес-центра общей площадью 37 тыс. кв. м



Первая очередь бизнес-парка предусматривает строительство 9-этажного бизнес-центра с подземным паркингом на 134 машино-места и наземной парковкой на 149 машино-мест. Здесь, согласно проекту, осядут якорный ретейл, фитнес-клуб, кафе и рестораны, аптека, банковские офисы, медицинский центр, коворкинг, переговорные и конференц-залы и офисы свободной планировки. «Концепция бизнес-парка нацелена на то, чтобы стимулировать арендаторов к совмещению работы, отдыха и спорта», — говорит Перминова.



В общей сложности на проспекте Победы, 7, планируют построить три бизнес-центра общей площадью 37 тыс. кв. м, многоуровневый наземный паркинг и плоскостную парковку на 1 117 автомобилей. По классификации РГУД (Российской гильдии управляющих и девелоперов), класс зданий «В+».

«Вписать» их предполагается в границы земельного участка размером 70 на 140 метров — одно здание за другим, параллельно красной линии проспекта Победы с незначительной сдвижкой относительно друг друга.

Первое из трех зданий будет построено за существующим двухэтажным зданием «Агавы»

Роскошь для бизнеса

— Международный деловой центр, который планируется построить в центре Ново-Савиновского района, на пересечении улиц Чистопольской и Бичурина, — это ультрасовременный многофункциональный коммерческий комплекс класса «А», — сообщила Анна Перминова.

Комплекс будет из двух зданий: 14-этажной офисной башни и двухэтажного торгового центра с многоуровневым паркингом. «Инфраструктура сформирована по ключевому принципу «все лучшее для бизнеса, жизни и отдыха», — добавляет замглавы УК «Столица». Площадь этого офисного центра — свыше 13,2 тыс. кв. м.

Брокеры относят к преимуществам этого БЦ на Чистопольской его расположение — близость к Кремлю, ГРК «Ривьера», «Чаше», транспортную доступность и наличие корпоративного ресторана, кафе и ретейла в здании.

Арендаторам обещают дизайнерскую отделку офисов и нестандартную планировку: «Для каждой компании найдут наиболее удобный именно ей вариант — от классической кабинетной системы до open-space».

Арендаторам обещают дизайнерскую отделку офисов и нестандартную планировку



Спрос гарантирован

— Оба проекта УК «Столица» выглядят перспективными, — считает замгендиректора АН «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — На проспекте Победы рядом с местом, где планируется строительство бизнес-парка, уже есть успешно работающий бизнес-центр. Наверное, это оправданно, когда собственник решает поставить 9-этажную свечку на месте 2-этажного здания, которое себя изжило. Формат «Агавы» сейчас неактуален с учетом конкуренции. А у УК «Столица» есть опыт реализации проектов в этой области.

Что касается второго проекта — класса «А», то в нем эксперт «Реального времени» усмотрел еще больше плюсов:

— В Казани нет бизнес-центров нового поколения. Строится в новом формате только один — бизнес-центр Urban. Хорошо, что деловой центр такого класса появится в Ново-Савиновском районе, который испытывает острый дефицит офисных площадей! А спрос на офисы высокого качества обеспечит доходность нового центра. Думаю, стоимость аренды там составит не меньше 1,5 тысячи рублей за квадратный метр, а, возможно, и 1,7 тысячи…

По мнению Шайхиева, дополнительным плюсом в глазах арендаторов в обоих случаях станет обеспеченность новых коммерческих объектов парковками. А вот объемы инвестиций в проекты Владимира Малыгина собеседник издания оценить не рискнул. По его словам, в таких случаях на размер итоговой суммы влияет множество факторов — от грунтовых условий до стоимости конструкций, которая в зданиях высокого класса сильно варьируется.

На эту же положительную сторону проектов обратил внимание и другой эксперт — заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. По его мнению, несмотря на загруженность дорог в районах, где запланировано строительство, особо негативного влияния на трафик эти центры притяжения транспорта не окажут. А если даже движение на окрестных дорогах слегка замедлится, то компенсацией станет появление новых рабочих мест в непосредственной близости от больших жилых массивов.

Инна Серова, иллюстрации предоставлены УК "Столица"