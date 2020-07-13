Основатель крупнейшего регионального автодилера ТТС назначил своего 37-летнего сына его гендиректором

Новый директор УК «Транстехсервис»

Как стало известно «Реальному времени», в УК «Транстехсервис» — головном юрлице империи ТТС — сменился руководитель. Директором компании, управляющей сетью автосалонов и сервисных центров, стал Даниил Зубарев. На этом посту он сменил Тагира Ибрагимова. 100% уставного капитала в 37 млн рублей в ООО «УК «Транстехсервис» принадлежат основателю компании Вячеславу Зубареву.

Компания напрямую участвует в уставном капитале еще 14 обществ с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которых является розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Зубарев-старший является совладельцем или учредителем 39 компаний: в 25 из них ему принадлежат 100% уставного капитала, доля в остальных не опускается ниже 74%.

ООО «УК «Транстехсервис» зарегистрировано в 2005 году в Набережных Челнах. Среднесписочная численность сотрудников на 2019 год составляла 1 479 человек, уставный капитал — 37 млн рублей. Выручка от продажи в 2018 году составила 2 млрд рублей, чистые активы на 2018 год составляли 3,4 млрд. Правда, расходы превысили доходы на 43,6 миллиона рублей. Информация за более поздние периоды в системе «СПАРК-Интерфакс» отсутствует.

В пресс-службе компании смену руководителя «Реальному времени» объяснили так:

— Сегодня перед всеми компаниями стоят новые вызовы, компания «ТрансТехСервис» становится более гибкой и технологичной. Даниил Вячеславович прошел все ступени работы в компании — он работал с 2006 года на разных должностях, отлично знает структуру и специфику работы на всех уровнях. Поэтому произошло некое «омоложение» руководства — новый директор должен будет определить, как справляться с вызовами современности.

Who is Зубарев-младший

Даниил Вячеславович родился в 1983 году, окончил факультет менеджмента Казанского федерального университета. Судя по его аккаунту в соцсети «ВКонтакте», у Зубарева-младшего растут две дочки, круг интересов — «неограниченный». Он состоит в группах, связанных с автомобилями, турагентствами, увлекается дайвингом. Очевидно, что Зубарев-младший любит путешествовать. Последняя открытая запись «на стене» датируется 30 августа 2019 года — фото с поездки на Алтай. Предпоследняя фотография — из Италии, на ней Даниил и Вячеслав Зубаревы в семейном кругу.

В бизнесе отца он участвует уже давно. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Даниил Вячеславович является директором еще в четырех компаниях, связанных с торговлей автомобилями: ООО «Авторасходник», ООО «Авторасходник-Уфа» (он же и бенефициар этих компаний), ООО «Авторасходник-Победа, ООО «Авторасходник — Челны» (бенефициар — его отец Вячеслав Зубарев).

Кроме того, Даниил Зубарев — владелец ООО «Транссервис-У», зарегистрированного в Уфе, основной сферой деятельности которого является техобслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств. А еще ему на 100% принадлежит ООО «Авто-Гарант-Казань», которое тоже торгует автомобилями.

Людмила Губаева