IV Деловая премия «Реальный рейтинг»

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. С 2017 года премия уже успела завоевать авторитет в бизнес-сфере региона — благодаря прозрачности методики определения номинантов и масштабу охвата. Церемония чествования победителей каждый год проходит в Казани.



Лидеров в девяти отраслях бизнеса определяют аналитики и независимые эксперты. Методика определения номинантов уникальна, она разработана аналитической службой «Реального времени» и основывается исключительно на количественно измеренных финансовых показателях, находящихся в открытом доступе.

В списке критериев отбора — размер активов компании, объемы ее выручки, чистая прибыль, рентабельность и объем уплаченных налогов. Статистические веса этих показателей определены с учетом их значимости в аналитической формуле. Премию «Реальный рейтинг» по праву можно назвать достоверной и непредвзятой, она призвана определить самые крупные и самые эффективные предприятия Приволжского федерального округа.

В состав экспертного совета вошли генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров; председатель комиссии Торгово-промышленной палаты РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, председатель правления «Аудит Груп» Борис Любошиц; президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков; директор консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова; заместитель председателя правления «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров; вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

В этом году премию «Реальный рейтинг» получат победители в 9 основных номинациях:

IT-компании

Автодилеры

Пищевая промышленность

Розничная торговля

Продуктовый ретейл

Строительные компании

Телекоммуникации и связь

Сельское хозяйство

Фармакологическая промышленность

Кроме того, в этом году появляется специальная межотраслевая номинация от стратегического партнера премии — АО «Эссен Продакшн АГ». В этой номинации будет награждена компания, показавшая самую высокую производительность труда.

В топе компаний в этом году — 22 предприятия из Татарстана, этот регион вновь стал безусловным лидером по количеству номинантов. На втором месте — Самарская область, где зарегистрированы 13 номинантов. «Бронза» у Нижегородской области — 11 местных предприятий номинированы на «Реальный рейтинг».



В связи с текущими событиями объявление лауреатов премии в этом году пройдет онлайн. Компании-победители станут известны в период с 30 ноября по 4 декабря — в течение 5 дней на сайте премии будут публиковаться имена победителей и сопутствующие материалы.

Более подробная информация на сайте премии «Реальный рейтинг».

Контакт организаторов:pr@realnoevremya.ru



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