Вячеслав Зубарев избран президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры»
Накануне татарстанский бизнесмен Вячеслав Зубарев, основавший ГК «ТрансТехСервис», избран президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
На этой должности Зубарев сменил предыдущего главу ассоциации Олега Мосеева, передает агентство «Автостат».
Ранее «Реальное время» писало, что недавно гендиректором головной компании группы ТТС стал сын Вячеслава Зубарева Даниил.Бизнес Татарстан
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