Как гаишники Арска и ветераны автошкол Кукмора «приватизировали» госэкзамен на права

Следком направил в суд дело о 20 взятках и фальсификациях в МРЭО ГАИ, обслуживающем восемь районов Татарстана

Фото: Максим Платонов

В ходе резонансного расследования сотрудников 3-го отдела Следкома по РТ 18 татарстанцев лишились водительских удостоверений. Права стали вещдоками в коррупционном деле главного экзаменатора арского ГАИ Нияза Бариева, его подчиненного и трех гражданских. Как выяснило «Реальное время», обвиняемые во взятках и посредничестве выстроили схему, при которой одним «двоечникам» по части знаний правил и безопасности дорожного движения вовсе не нужно было ходить на экзамен, а другие за деньги прямо в классе получали верные ответы.

Коррупционный конвейер на 400 тысяч рублей



Дело о «приватизации» госэкзамена на водительские права поступило в Арский райсуд 27 ноября. Дата первого заседания пока не назначена. На скамью подсудимых по 38 эпизодам обвинения отправлены пятеро:

38-летний экс-начальник арского межрайонного экзаменационного отделения ГИБДД Нияз Бариев привлекается по 17 эпизодам получения взяток (12 из них — в составе группы по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), три — единолично, за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), две по фактам мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК), 18 служебным подлогам (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и одному эпизоду злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)

привлекается по 17 эпизодам получения взяток (12 из них — в составе группы по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), три — единолично, за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), две по фактам мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК), 18 служебным подлогам (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и одному эпизоду злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) 31-летний экс-госинспектор арского МРЭО ГИБДД Фанис Хадиев, по версии следствия, причастен к 14 взяткам (две из них получены единолично за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), 12 — вместе с начальником, в составе группы по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также к 15 служебным подлогам (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и двум злоупотреблениям полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)

Дело о «приватизации» госэкзамена на водительские права поступило в Арский райсуд 27 ноября. Фото: yandex.ru

58-летний Маннур Марданов, бывший инструктор автошколы Кукмора , обвинен в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ)

, обвинен в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ) 65-летний Альфрид Шарипов, бывший замдиректора автошколы Кукмора, обвинен по двум эпизодам такого же посредничества — одно в составе группы по сговору с Мардановым (п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ), другое — с использованием служебного положения (ст.291.1 ч.2 УК РФ)

обвинен по двум эпизодам такого же посредничества — одно в составе группы по сговору с Мардановым (п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ), другое — с использованием служебного положения (ст.291.1 ч.2 УК РФ) 64-летний Рашид Каюмов из Кукмора привлекается по одному эпизоду дачи взятки за совершение незаконных действий (ст.291 ч.3 УК РФ), по версии СК, 20 тысяч рублей он передавал за помощь сыну в сдаче практического экзамена по вождению

Четверо фигурантов этого дела — гаишники и бывшие сотрудники автошкол были задержаны и отправлены под домашний арест в январе 2020-го. Спецоперации сотрудников собственной безопасности МВД Татарстана и Следкома по РТ предшествовали длительные мероприятия, включая прослушку телефонных переговоров и видеофиксацию «блатной» сдачи экзаменов.

В ходе расследования дела 17 взяткодателей написали явки с повинными, дали показания против членов коррупционной цепочки и были освобождены от ответственности. Каюмов с признанием опоздал.

Общий размер подношений за пять месяцев составила 400 тысяч рублей, из которых двум гаишникам досталось 309 тысяч, полагают сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Фото Ирины Плотниковой

Минимальная сумма выявленной взятки составила 6 тысяч, максимальная — 38. Общий размер подношений за пять месяцев составила 400 тысяч рублей, из которых двум гаишникам досталось 309 тысяч, полагают сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. На счету этого отдела немало громких коррупционных дел, которые закончились посадкой за взятку мэра Чистополя Александра Заиконникова, деятельным раскаянием и возмещением ущерба экс-главы Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой и обвинительными приговорами для двух казанских судей — Марины Фирсовой и Эльмиры Зиганшиной.

В класс заходил подставной и два проплативших курсанта

В экзаменационном подразделении при Арском отделе ГАИ на водительские права сдают желающие из восьми районов Татарстана. В том числе Арского, Балтасинского, Кукморского. Подавляющее большинство взяткодателей по делу были жителями последнего района. Ведь посредниками выстроенной схемы «покупки» экзамена выступали, по версии следствия, два бывших работника местных автошкол.

«В Кукморе многие знали, кто помогает за деньги, если есть проблемы с правами», — комментирует ситуацию один из источников «Реального времени». По данным Следкома, большинство «покупателей» просто не могли как следует подготовиться и сдать теорию безопасности дорожного движения. Были и те, кому не давалась практика. Содействие в их выезде на дорогу оказывали те, кто призван обеспечивать эту самую безопасностью, считают силовики.

Так в ноябре 2019 года один из молодых парней, проваливший экзамен в ГАИ, связался с посредником и услышал от него два варианта помощи с удачной пересдачей: подсказка на экзамене и подставной человек с его паспортом, что сдаст экзамен за него. По версии следствия, посредником по этому эпизоду был Шарипов, который связался с гаишниками и после разговора озвучил кандидату в водители сумму — 38 тысяч рублей.

По данным Следкома, большинство «покупателей» просто не могли как следует подготовиться и сдать теорию безопасности дорожного движения. Были и те, кому не давалась практика. Фото Олега Тихонова

Запрашиваемая сумма была передана в Кукморе у дома посредника, считают силовики, из которых 7 тысяч оставил себя, а 3 тысячи передал подставному курсанту. Этот подставной в день экзамена зашел в класс вместе с взяткодателем, посадил его рядом с собой и помог с нужными ответами на все 20 билетов. Нюанс в том, что при использовании одного подставного успешный результат коррупционеры гарантировали сразу троим: один вообще не приходил на экзамен, с его паспортом пропускали своего знатока правил, который сажал справа и слева от себя двух курсантов-взяткодателей. В итоге экзамен за 20 минут сдавали все трое, с каждого подставному отдавали за услуги по 3 тысячи.

После успешной экзаменовки в данном случае оставшиеся у посредника 28 тысяч получил, по версии следствия, начальник МРЭО, но оставил себе лишь половину, вторую отдал подчиненному госинспектору. Забегая вперед, уволенный по отрицательным мотивам майор Нияз Бариев вину по всем своим 36-ти эпизодам полностью признал, а вот его бывший коллега — старший лейтенант Фанис Хадиев отрицает свою причастность ко всем преступлениям.

Полностью вину признали также обвиняемый в даче взятки Рашид Каюмов и в посредничестве бывший замдиректора автошколы Альфрид Шарипов. Второй привлекаемый по эпизодам посредничества Маннур Марданов признал вину частично — мол, связывал обращавшихся с Шариповым, передавал им номера телефонов, а о передаче денег... не помнит.

Экзамен-эксперимент следствия провалили все взяткодатели

Как утверждают источники «Реального времени», проведенные по делу оперативные мероприятия позволили зафиксировали и сдачу по чужому паспорту, и подсказки подставных. К слову, чтобы избежать подобной фальсификации все экзаменнационные классы ГИБДД оборудованы стационарными камерами, картинку с которых получают те, кто должен контролировать чистоту процедуры. Однако такие проверки проводятся выборочно.

Следователи настояли и на проведении эксперимента — пригласили на повторный экзамен в одну из автошкол всех установленных взяткодателей. Результат оказался предсказуем — теорию завалили все. Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Три подставных участника экзаменов, которых установили сотрудники СК и безопасники МВД, остались в коррупционном деле свидетелями. Поскольку их небезвозмездная помощь не образует состав ни взятки, ни посредничества.

Всего по делу установлено 20 взяток в интересах 18-ти человек — за двоих платили при сдаче и теории, и практики. У каждого из таких сдавших в 3-м отделе Следкома по РТ изъяли права, так что продолжать ездить они не смогут.

Следователи настояли и на проведении эксперимента — пригласили на повторный экзамен в одну из автошкол всех установленных взяткодателей. Результат оказался предсказуем — теорию завалили все. Подавляющее большинство в этой компании недоучившихся — молодежь 18-30 лет — студенты, коммерсанты, рабочие. Есть и три дамы — жительницы Кукморского района, одна из них трудится дояркой, другие ведут лишь домашнее хозяйство.

А началась разработка этой группы с жалобы одного из курсантов в УСБ МВД Татарстана. Он возмутился, что с него за гарантированную сдачу требуют взятку.

Кроме проплаченных экзаменов расследование вскрыло два факта помощи при сдаче по знакомству. Причем, в одном случае просьба об услуге якобы исходила от одного из нерядового сотрудника Арского райотдела полиции, за что он получил от начальства строгий выговор. Действия же экс-гаишников по этим фактам следователи и прокуроры квалифицировали как злоупотребления полномочиями.

С начала года за коррупционные преступления в Татарстане осудили 15 силовиков.