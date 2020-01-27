В Казани арестован главный экзаменатор ГАИ Арска и еще трое

Фото: "Реальное время"

По делу о взятке в 60 тысяч рублей и подозрению в целой серии схожих преступлений в Казани арестовали четырех жителей Арского района, включая начальника районного экзаменационного отдела ГИБДД, майор Нияза Бариева. Ново-Савиновский райсуд Казани отправил его в СИЗО до 21 марта.



По данным источников «Реального времени», дело против майора возбуждено по факту получения взятки, сам он вину признал частично — в мелком взяточничестве до 10 тысяч рублей.

В пятницу, 24 января под домашний арест за ту же взятку отправлен инспектор ГИБДД Арского района Фанис Хадиев, он причастность к преступлениям отрицает. Следователь 3-го отдела Следкома по РТ просила взять Хадиева под стражу, но суд избрал более мягкую меру пресечения.

Также домашний арест был избран преподавателю и инструктору арской автошколы — предполагаемым посредникам во взятках.

Спецоперацию по задержанию коллег-полицейских в Арском районе на прошлой неделе провели сотрудники собственной безопасности МВД Татарстана и Следкома. Предварительно установлено — в экзаменационном отделе была отработана целая схема «помощи» не знающим правил безопасности и технику вождения кандидатам в водители: в класс вместе с участниками экзамена заходил подставной и давно сдавший на права, который в процессе подсказывал «двоечникам» правильные ответы, за что получал по 2 тысячи рублей с носа.

Куда больше получали сотрудники отдела, что выпускали неучей на дорогу, выдавая им водительские удостоверения, полагают в Следкоме.

Пока дело возбуждено лишь по одному эпизоду, в работе — еще пять.

Ранее в Казани арестовали казанского гаишника по делу о взятках на 8,5 млн рублей.