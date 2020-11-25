Ульяновский облсуд поправил приговор судье Фирсовой из Казани

Фото: «Реальное время»

Сегодня вступил в силу приговор в отношении судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой, вынесенный Ленинским райсудом Ульяновска. Областной суд в апелляции отказал защите в отмене приговора и оправдании судьи, а прокурорам — в ее посадке на 3 года.



Из резолютивной части решения следует, что суд внес в приговор от 7 августа 2020 года незначительные изменения — добавил ссылку на причинение гражданину ущерба в значительном размере и установил дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти сроком на два года, передает журналист «Реального времени». Первая инстанция наложила этот запрет лишь на работу в правоохранительных органах и судебной системе.

Как уточнил «Реальному времени» защитник и супруг осужденной Ринат Закиров, на заседании апелляционной инстанции отклонили ходатайство защиты о прослушивании аудиоверсии приговора на предмет ее расхождения с бумажной копией, а также отказали в допросе приглашенного эксперта. Того самого, что ранее на основании биллинга телефонных соединений сделал вывод о невозможности встречи судьи Фирсовой с адвокатом Халиковой в то время, когда, согласно приговору, передавались 50 тысяч рублей.

Напомним, первоначально дело против казанской судьи возбуждалось по признакам посредничества взяточничеству, однако в суд оно ушло по обвинению в мошенничестве. По ходатайству не признающей вину судьи, процесс проходил за пределами Татарстана. Его результатом стал обвинительный приговор и условный срок в 1,5 года с испытательным в 1 год.