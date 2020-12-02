0:6 в два захода от «Авангарда»: «квартальновский хоккей» снова сломал зубы о Боба Хартли

Два разгрома, ноль заброшенных и пропавшие легионеры: главные итоги схватки лидеров Востока

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Девятый матч подряд не смог выиграть «Ак Барс» у «Авангарда» на его льду. Более того, уже вторую игру кряду казанцы уезжают, хлебнувши в игре с омичами «сухого пайка»: 0:3, 0:3 — таков неутешительный для Казани итог двух противостояний за последние восемь дней. Почему Дмитрий Квартальнов вчистую проигрывает Бобу Хартли, куда пропадают казанские легионеры и не пора ли Артему Лукоянову перезагрузиться в ВХЛ — об этих и других вопросах, рожденных очным противостоянием лидеров Восточной конференции, в материале «Реального времени».

Гарипов «Авангарду» больше не нужен

Что бы не говорил сам Эмиль Гарипов и как бы не отговаривали руководство «Авангарда» наши постоянные эксперты, но все свидетельствует о том, что Шимон Грубец пришел в клуб именно на замену экс-«барсу». И мы писали об этом еще в начале ноября.

И в день очной встречи пока еще нынешней и бывшей команд Гарипова в прессе появилась новость, что голкипер вскоре может перебраться в московское «Динамо», причем за бесценок. Об этом сообщает Sport24.

И, словно в подтверждение этой информации, Эмиля в заявке «Авангарда» не оказалось. Первым номером в матче выступил Грубец, а Игорь Бобков остался его сменщиком. Компанию Гарипову на трибунах составил его младший брат Джамиль, который выступает за «Ак Барс» и который также остался вне заявки своей команды.

Чешский вратарь, надо сказать, отыграл шикарно, во второй раз оформив шатаут в игре против лидера Востока. Похоже, новичок окончательно вытеснил казанского воспитанника из состава.

Продолжение заказывали? «Ак Барс» словно не покидал Москву

Полная беззубость в атаке, показанная казанцами в московском матче против «ястребов» на арене в Петровском парке, была продемонстрирована и на старте матча балашихинского. Уже на 36 секунде Артем Лукоянов поспешил удалиться, чем хозяева льда не преминули воспользоваться. Легионеры «Авангарда» разыграли все как по методичке — расставились и выдали под щелчок Оливеру Каски, который от синей линии мягким броском прошил Тимура Билялова.

В ответ казанцы лишь увязли в борьбе у бортов и по углам площадки, не сумев создать ни одного голевого момента, и более того — едва не пропустили второй гол, но здесь Билялов выручил. Боб Хартли вчистую переигрывал Дмитрия Квартальнова вот уже четвертый период подряд.

Куда пропадают легионеры «Ак Барса» в играх с «Авангардом»?

Но это оказалось лишь началом кошмара — два остальных периода оказались ничем не лучше. Разве что у «Ак Барса» появились возможности реализовать большинство, которые казанские игроки талантливо упускали, тут же удаляясь в ответ.

За шесть минут большинства «барсов» мы увидели полтора момента и странный отказ Даниса Зарипова бросать с убойной позиции. Зато легионеры «Авангарда» забрасывали уже в выравненных составах. Сначала Корбен Найт в контратаке на пару с Денисом Зерновым расчертили выход два в одного на «раз-два».

А уже ближе к перерыву та же тройка разыгрывала шайбу в зоне «Ак Барса» легко и непринужденно. Обратите внимание, сколько свободного пространства и времени у Вилле Покка для того, чтобы принять решение. Может даже показаться, что «Авангард» в большинстве, но нет — это всего лишь провал «Ак Барса» в обороне из-за не вернувшихся «домой» хоккеистов.

Легионеры «барсов» в этом матче замечены не были. Найджел Доус, отпраздновавший хет-трик в прошлой игре со скромной «Северсталью», в поединке с топ-клубом дважды неопасно бросал и удалился, а Да Коста и Кормье и вовсе растворились на площадке.

Лукоянову пора проведать семью в Альметьевске

Самый бесполезный форвард (а возможно, и игрок вообще) «Ак Барса» прямо сейчас Артем Лукоянов отметился в очередном для себя матче штрафными минутами, которые и стали роковыми для его команды.

У форварда одна шайба (что уже лучше, чем в прошлом сезоне) в 24 играх, холостое катание в низших звеньях и неоправданная агрессия в отношении игроков соперника, которую он выплескивает, по всей видимости, от собственного бессилия. Даже той полезной черновой работой, которой Артем славился в нерезультативных для себя сезонах, он в нынешнем году похвастать не может.

Играй в таком ключе любой другой нападающий «Ак Барса», уже давно был бы обменен, либо спущен в ВХЛ. Лукоянов же, который в сезоне отметился лишь пламенной патриотической речью на пресс-конференции о важности герба на груди, имеет особый кредит доверия у тренеров и генерального менеджера Рафика Якубова. Безусловно, нападающий получил его благодаря своему татарстанскому происхождению и уважению болельщиков, которое заработал в удачном позапрошлом сезоне. Однако и у них постепенно заканчивается терпение — полезность форварда на льду совсем не перекрывает тех проблем, которые он приносит.

Возможно, лучшим выходом для Лукоянова будет перезагрузка в ВХЛ, а может, даже и в родном для него Альметьевске. «Нефтяник» идет за Кубком Петрова, занимая третью строчку в таблице, и помощь своего опытного воспитанника была бы не лишней для альметьевцев. А перезагрузившись и найдя свою игру, можно попытаться покорить КХЛ еще раз.

На этот раз без традиционного предматчевого огня в соцсетях

Пожалуй, главным недостатком вчерашнего хоккея, как ни парадоксально, стал околохоккей. А точнее его отсутствие в преддверии третьей встречи соперников в сезоне. Как правило, поединки на льду между двумя главными топами Восточной конференции предваряла не менее яростная и при этом креативная и едкая поддержка в соцсетях.

На протяжении всего нынешнего сезона медиаслужба «Ак Барса» задает тон в Восточной конференции КХЛ, а отдел маркетинга «Авангарда» не отстает в ведении социальных сетей. И приближение даты матча обычно означало, что из Instagram и «Твиттеров» заклятых друзей посыпятся видеомемасики со взаимными подколами. Но не в этот раз. Похоже, все свои силы команды эсэмэмщиков оставили в игре, прошедшей за неделю до этого в Москве.

Впрочем, и неделю назад казанская команда не сказать чтобы жгла напалмом. Всего лишь достала из пыльного сундука старый добрый мем из кинокартины Кристофера Нолана «Интерстеллар» с плачущим под видеопослание с Земли главным героем, и вставила в него кадры легендарной игры пятого матча плей-офф 2009 года, когда Илья Никулин спас казанцев за несколько секунд до финальной сирены.

Впрочем, смотрите и ностальгируйте сами. Что-то нам подсказывает, что накануне болельщики «Ак Барса» смотрели хоккей с точно такими же лицами, но уже по другому поводу.