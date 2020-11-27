В Казани пройдет выставка отсидевшей за хищения в Минобороны Евгении Васильевой

В Казани в декабре откроется выставка Евгении Васильевой, известной публике по делу «Оборонсервиса». Она выставит свои работы в Галерее современного искусства при музее изобразительных искусств.

Согласно сообщению, проект «Иноземье» откроется 3 декабря. Работы пробудут в галерее до 3 февраля 2021 года.

«Фотографии, графика, видео и скульптура проекта «Иноземье» исследуют понятия противостояния добра и зла, правды и лжи, единства вечного и сиюминутного. В проекте исследуются связи между миром гармонии и обыденности, духовной энергией и значимости в ней человека», — говорится в сообщении на странице галереи в Facebook.

Открытие проекта «Иноземье» российской художницы Евгении Васильевой (EVA) в Галерее современного искусства ГМИИ... Опубликовано Галерея современного искусства ГМИИ РТ Четверг, 26 ноября 2020 г.

Напомним, что Евгения Васильева возглавляла структуру Минобороны «Оборонсервис». Следствие считало, что министр обороны Анатолий Сердюков с ее помощью занимался отчуждением собственности министерства. Позже чиновника освободили от уголовного преследования, а Васильеву приговорили к реальному сроку, признав ее виновной в многомиллионных хищениях. Однако она получила условно-досрочное освобождение.