«Десять предоставляемых машин — это огромная помощь системе здравоохранения Казани»

«ТрансТехСервис» отдал врачам в безвозмездную аренду новые автомобили KIA, Renault и SKODA

Фото: пресс-служба «ТрансТехСервис»

Для оперативного реагирования на вызовы на дом у медиков Казани появилось десять новых автомобилей. Помочь обеспечить участковых врачей машинами взялась компания «ТрансТехСервис», которая отдала иномарки в безвозмездную аренду минимум до марта следующего года. Подробнее о том, почему сейчас наличие техники особенно важно для качественного медобеспечения и по какому принципу между больницами распределят полученные автомобили — в материале «Реального времени».

ТТС помог врачам автомобилями

Еще в августе министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков говорил, что главная задача ведомства — восстановить штатный режим работы лечебных учреждений в условиях COVID-19. Сделать это оказалось непросто, учитывая, что к коронавирусу добавилась сезонность других ОРВИ. По данным Роспотребнадзора в Татарстане, только в первой половине ноября заболеваемость выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом в октябре.

Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани добавляет, что нагрузка на врачей выросла еще вследствие более пристального внимания людей к своему здоровью во время пандемии.

— Раньше люди следили за своим здоровьем не так внимательно и температура 37,2 не являлась поводом для вызова врача. В настоящий момент все изменилось. Соответственно, мы фиксируем значительное увеличение количества вызовов и поэтому медицинское сообщество безусловно благодарно любой поддержке, которая оказывается как бизнесом, так и властью, — пояснил Владимир Жаворонков.

Чтобы справиться с возросшей нагрузкой на социальную инфраструктуру, мэрия Казани обратилась за помощью в «ТрансТехСервис». Как рассказали «Реальному времени» в компании, в результате оперативно было принято решение о передаче врачам в безвозмездную аренду десяти автомобилей.

Ключи от пяти KIA, двух Renault и трех SKODA медики получили накануне, 1 декабря, в автосалоне «ТрансТехСервис»

Неравнодушные есть

Ключи от пяти KIA, двух Renault и трех SKODA медики получили накануне, 1 декабря, в автосалоне «ТрансТехСервис» на проспекте Победы.

— Не так давно к нам обратилось руководство Казани с просьбой поучаствовать в борьбе с пандемией. Сегодня мы вручаем участковым врачам ключи от 10 автомобилей для повышения их мобильности, — отметил на официальном вручении ключей от машин директор, управляющий сетью автосалонов и сервисных центров Даниил Зубарев.

По его словам, предварительно машины останутся у медиков до конца марта 2021-го, но при необходимости безвозмездную аренду продлят.

Сегодня мы вручаем участковым врачам ключи от 10 автомобилей для повышения их мобильности, — отметил на официальном вручении ключей от машин директор, управляющий сетью автосалонов и сервисных центров Даниил Зубарев

Вместе с врачами на церемонии вручения присутствовал начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он пояснил, какие вызовы будут обслуживать иномарки.

— Новые машины будут использоваться как для неотложной помощи, так и для плановых вызовов. Принципиальной разницы в этом нет, поскольку наша задача сейчас — обеспечить медицинские учреждения автомобилями, чтобы медперсонал мог увеличить доступность оказания помощи путем скорейшего вызова на дом, — прокомментировал спикер.

Новые машины будут использоваться как для неотложной помощи, так и для плановых вызовов

Он также добавил, что автомобили отправятся в те медицинские учреждения, в которых есть наибольшая потребность и где фиксируется наибольшее количество вызовов на дом. Благодаря переданным иномаркам в больницах снизят нагрузку на бригады медперсонала.

— Сегодняшнее мероприятие показывает, что неравнодушные действительно есть. Мы искренне благодарны «ТрансТехСервису» за ту поддержку, которая нам сегодня оказывается. Те десять предоставляемых машин — это огромная помощь системе здравоохранения Казани, — подытожил Владимир Жаворонков.