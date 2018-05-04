Гилманов Камиль Камалович
Общая информация
Родился 1 апреля 1956 года в п. Индустриальный Аксубаевского района ТАССР.
Образование:
1986 год — Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького ( специальность «агрономия» ).
Трудовая деятельность:
В 1977 — 1978 гг. — агроном-мелиоратор отделения №1 совхоза «Восход» Аксубаевский района.
В 1981 — 1982 гг. — управляющий учебным хозяйством Аксубаевского СПТУ №22.
В 1982 — 2002 гг. — начальник станции защиты растений Аксубаевского района.
В 2002 — 2003 гг. — генеральный директор ОАО «Аксубаевской молочной завод».
В 2003 — 2005 гг. — директор филиала ОАО «Татарстан Cэте» Аксубаевский маслодельный завод.
В 2005 — 2008 гг. — генеральный директор ООО «Агрофирма ВАМИН Аксу».
С мая 2008 г. — глава муниципального образования «Аксубаевский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Аксубаево
- Адрес: 423060, пгт.Аксубаево, ул.Ленина, 8
- Телефон: (84344) 2-85-04
- Email: aksuba@tatar.ru
- Сайт: aksubayevo.tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018