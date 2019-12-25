Фасад снесенной бани в Дербышках появится на новом доме

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что фасад снесенной бани в Дербышках повторится в фасаде нового дома.

Градоначальник уточнил, что баню пытались капитально отремонтировать, однако сделать это было невозможно.

«Баня была закрыта много-много лет назад. Мы выезжали туда, и было желание капитально отремонтировать, но она, к сожалению, полностью в буквальном смысле сгнила и не подлежала капитальному ремонту. Нам не позволили это сделать. Поэтому принято решение сейчас с теми, кто будет реализовывать инвестиционный проект, в фасаде жилого дома мы полностью повторим фасад бывшей бани. Визуально она будет стоять», — рассказал Метшин.

Также он отметил, что данное решение уже принято и оно является максимально возможным в нынешних условиях. Помимо этого, в новом доме будет работать общественная баня, как и просили местные жители.

Напомним, в конце октября у исторического здания бани в Дербышках, построенной в конце 1940-х годов, начались работы по сносу здания. Они были приостановлены из-за противостояния активистов. Однако позже в комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия объяснили, что собственник бани имеет все разрешения на снос.

