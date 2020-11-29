Игровая неделя: плата за фото с Playstation 5, виртуальная реальность для Flight Simulator и перенос Kingpin
Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»
Фото с PS5 и вибрация в шлем
Популярность приставки нового поколения Sony Playstation 5 в сочетании с ее труднодоступностью (напомним, в магазинах приставок в наличии практически нет, несмотря на официальное начало продаж на прошлой неделе) привело к появлению абсурдных предложений на сайтах объявлений. В частности, стали появляться объявления, в которых предлагается за сумму в 1,5—2 тысячи рублей устроить фотосессию с новой консолью. Впервые такие объявления обнаружило издание DTF. Ситуация, в общем, странная — характеризует, пожалуй, не только повышенный спрос на Playstation 5, но и склонность определенных людей к показухе, не знающую границ разумного. Впрочем, выглядит предложение сфотографироваться с приставкой так дико, что возникает вопрос, не часть ли это рекламной кампании самой приставки или, к примеру, сайта с объявлениями.
Тем временем, возможно, Sony планирует модернизировать свою VR-гарнитуру. Gameguru со ссылкой на LetsGoDigital сообщает, что в патентном бюро США зарегистрирована заявка на два вида VR-гарнитур, один из которых представляет собой не шлем, а очки. А вот другая гарнитура, как и оригинальная VR-система, сделанная в виде шлема, будет обладать функцией тактильной отдачи. Вибросигналы предполагается использовать для того, чтобы указать пользователю, что он надел гарнитуру неправильно. Но кто знает, может быть, функцию станет возможно использовать и в играх. Правда, стоит понимать, что регистрация патента — еще не знак того, что устройство действительно будут производить.
Виртуальная реальность самолета и новый уровень детализации в США
Продолжая тему виртуальной реальности, расскажем про новость от Microsoft. Точнее, от разработчиков новой версии популярнейшего авиасимулятора — Microsoft Flight Simulator. На неделе стало известно, что уже в декабре в игре появится поддержка VR. Вообще о том, что устройства виртуальной реальности будут поддерживаться, стало известно не сейчас, но вот информация о времени запуска функции появилась недавно. Как сообщает «Игромания», поддерживаться функция, похоже, будет почти на всех VR-устройствах, которые можно подключить к компьютеру. Точная дата пока не известна, но, похоже, ждать возможности еще глубже погрузиться в виртуальный полет осталось недолго.
На этом новости о Microsoft Flight Simulator не заканчиваются. На неделе было выпущено существенное обновление игры World Update II: USA. Как следует из названия, изменения коснутся территории США. Разработчики пишут, что обновление привнесет в игру усовершенствование цифровой модели рельефа с точностью до одного метра, будут обновлены воздушные тексты, плюс в игре появятся четыре новых созданных вручную аэропорта — Атланта, далласский Форт-Уэрт, Фрайдэй Харбор в штате Вашингтон, а также аэропорт Стюарт в штате Нью-Йорк. Помимо этого, были модернизированы 48 других аэропортов и размещены 50 высококачественных достопримечательностей.
Игра о пути домой и перенос ремастера Kingpin
9 декабря на платформах PC, PlayStation 4, Xbox One и в сервисе Google Stadia выйдет экшен-платформер Unto The End. Сами разработчики — 2 Ton Studios — и издательство Big Sugar почему-то называют игру «кинематографической». Что это значит, неясно, но, как следует из описания, это — «зрелищный рисованный платформер о долгой и трудной дороге домой». Игроку предлагается овладеть мастерством боев на мечах, наблюдая за врагами и импровизируя, а также использовать артефакты и выменивать припасы. Как пишет Cybersport, сражения в игре будут сложными, и персонаж может погибнуть от пары ударов. При этом в отдельных случаях боев можно избегать, если дать противнику требуемый предмет. Игра, кстати, будет доступна и на платформе Nintendo Switch, но выход на ней планируется позже — 17 декабря.
А вот ремастер шутера Kingpin: Life of Crime 1999 года под названием Kingpin: Reloaded выйдет позже, чем заявлялось изначально. Ранее было объявлено, что игра выйдет до конца 2020 года, но теперь речь идет о 2021 годе. Как пишет 3dnews, в Kingpin: Reloaded будет поддержка разрешения 4К и ультрашироких мониторов, опция переключения на оригинальную графику, изменение баланса и геймплея, а также обновление системы квестов и режим «без насилия». Сообщается, что задержка связана с тем, что сначала планировалось воссоздать игру на новом движке, но потом решили использовать обратный инжиниринг. Сюжет игры строится вокруг мести героя своему «преступному боссу».
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