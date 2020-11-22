Игровая неделя: Sony не привезла обещанные Playstation 5, в GTA появится остров, Apple снизил комиссию

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Playstation 5 довезли не всем, а Xbox будет дефицитом до апреля

19 ноября в России и ряде других стран наконец-то начались продажи игровой приставки Sony Playstation 5. Но, как и можно было предположить по старту продаж в США (они начались на прошлой неделе), все прошло далеко не гладко. Как сообщает «Чемпионат», сложности с доставкой консолей, оформленных по предзаказу, возникли у всех крупнейших ретейлеров, причем в основном они затронули Москву и область, где спрос повышенный. По данным издания, неофициально продавцы винят в ситуации производителя. Приставки не приехали на склады в обещанный срок — соответственно, продавцам было нечего рассылать покупателям.

Дефицит сохраняется и в случае с приставками Xbox Series X и Series S. Причем ситуация в ближайшее время меняться к лучшему, похоже, не будет. Такой вывод можно сделать из заявления финансового директора Xbox Тима Стюарта, которое он сделал в рамках виртуальной конференции GlitchCon. Он извинился за сложности с поставками, но объяснил это повышенным спросом — по словам Стюарта, приставки производят в максимально возможном количестве. При этом сложности могут наблюдаться и в следующем году — как минимум до апреля.

Фото: videogameschronicle.com

Apple снизит комиссию, а Epic Games анонсировал лишь одну бесплатную игру вместо двух

Одной из главных IT-новостей недели, в то же время напрямую связанной с игровым миром, стало анонсированное решение Apple о снижении комиссии в App Store. Ранее комиссия составляла 30% (напомним, это и стало одной из причин конфликта, переросшего в судебную тяжбу с Epic Games, который не хотел отдавать такую значительную долю с внутриигровых покупок в Fortnite). С нового года комиcсия снизится в два раза — до 15%. Правда, коснется это только разработчиков с выручкой менее 1 миллиона долларов в год. Кроме того, это будет происходить не автоматически — разработчикам нужно будет поучаствовать в «яблочной бюрократии», подав заявку на участие в программе. Глава Apple Тим Кук заявил, что программа призвана помочь малому бизнесу, а руководитель Epic Games Тим Суини считает, что это — лишь попытка «успокоить критиков».

Фото: gametech.ru

Тем временем сам Epic Games, кажется, впервые за несколько месяцев изменил себе и предложил бесплатную раздачу в своем магазине не двух, а лишь одной игры (по крайней мере, вторая игра в свободной раздаче пока не заявляется). С 26 ноября по 3 декабря бесплатно забрать можно будет игру MudRunner — симулятор гонок по бездорожью на транспорте повышенной проходимости. Сама игра была выпущена в октябре 2017 года. Любопытно, что действие происходит в Сибири, а транспорт в игре — советский. Кстати, в апреле 2020 года вышел сиквел этой игры — ездить тут нужно уже по снегу, а не грязи.

Фото: epicgames.com

Новый остров в GTA и игра о Джеймсе Бонде

На неделе в твиттер-аккаунте появилось маленькое видео, характеризующее большое обновление в GTA Online. В 10-секундном ролике-тизере можно увидеть на карте города остров, которого нет в оригинальной версии игры. Dtf предполагает, что видео связано с анонсированным в июле крупнейшим обновлением, в котором откроется ограбление в новой локации. Видимо, появившийся в тизере остров и есть та самая «новая локация». Когда обновление будет выпущено, пока не объявляется, как нет и подробностей о том, что еще в нем будет. Однако ранее Rockstar заявляла, что обновление должно появиться до конца года.

Еще один знаковый тизер недели связан не с обновлением, а с новой игрой. Как сообщает Cybersport, датская студия IO Interactive анонсировала игру про Джеймса Бонда, рабочее название которой — Project 007. Как следует из описания игры, в ней будет история о том, как Бонд, собственно, получил свой кодовый номер 007. В ролике на фоне заглавной мелодии из фильмов про шпиона показывается ствол пистолета — это, в общем, все. В послужном списке разработчика — серия игр Hitman, а также Kane & Lynch.