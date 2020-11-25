Осужденная судья из Казани бьется за отмену приговора в Ульяновске

По данным защиты, аудиоверсия оглашенного вердикта Марине Фирсовой разошлась с бумажной

Сегодня Ульяновский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по делу казанской судьи Марины Фирсовой. В августе ее признали виновной в мошенничестве на 50 тысяч рублей и наказали условным сроком в 1,5 года. Осужденная, но не лишенная мантии, требует оправдания, а прокурор — ее посадки на 3 года. Как выяснило «Реальное время», защита настаивает на алиби Фирсовой и фальсификации доказательств против нее, а еще обвиняет суд первой инстанции в нарушении тайны совещательной комнаты.

Суд решил: «Исправление Фирсовой возможно без ее изоляции от общества»



По делу Марины Фирсовой в Ульяновский областной суд поданы три жалобы и одно представление. Приговор оспаривают осужденная — она же судья Ново-Савиновского райсуда Казани, временно отстраненная от исполнения полномочий, ее адвокат из Чувашии Алексей Бодров, допущенный к защите судом супруг обвиняемой Ринат Закиров, а также гособвинитель Олег Шушин.

Первое заседание на прошлой неделе не состоялось, ввиду болезни Фирсовой. Сейчас, по данным «Реального времени», больничный уже закрыт. Напомним, на проведении процесса за пределами Татарстана настояла именно она, высказывая недоверие коллегам-судьям республики, и в январе 2020-го Верховный суд РФ решил передать дело из Московского райсуда Казани в Ленинский райсуд Ульяновска. И там его засекречивать не стали. 7 августа 2020 года в Ульяновске казанскую судью признали виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения.

Согласно не вступившему в силу приговору, «не позднее 5 мая 2017 года Фирсова через казанского адвоката Юлию Халикову (ныне лишенную этого статуса, — прим. ред.) сообщила ее клиентке Балашовой заведомо ложные сведения, что в случае передачи через нее — Фирсову, денег в сумме 50 тысяч рублей она сможет оказать содействие в принятии другим судьей Ново-Савиновского районного суда решения об удовлетворении апелляционной жалобы Балымова (супруга Балашовой, — прим. ред.). После чего 5 мая 2017 года у дома 29 по проспекту Ямашева (кафе «Старый амбар») Балашова передала Халиковой через сына последней, не осведомленного о преступных намерениях, 50 тысяч рублей для последующей передачи в качестве взятки другому судье Ново-Савиновского райсуда за удовлетворение апелляционной жалобы Балымова.



10 мая 2017 года с 12 часов 30 минут до 15 часов у д.17 по проспекту Ямашева Фирсова получила от Халиковой 50 тысяч рублей, которые никому не передавала и не намеревалась этого делать, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению...».

Отметим, что ранее мировой суд Ново-Савиновского района изменил порядок взыскания алиментов с Балымова и обязал его выплачивать впредь на дочку не 25% с заработка, а 8 тысяч рублей ежемесячно. Новая семья Балымова оказалась не готова отдавать эти деньги и обжаловала решение, причем из приговора следует, что именно Балашова попросила своего адвоката решить вопрос в райсуде за взятку, Халикова на это согласилась и обратилась с коррупционным вопросом к давней знакомой — Фирсовой.

Председательствующий по делу судья Ленинского райсуда Ульяновска Юлия Потешкина признала смягчающими обстоятельствами состояние здоровья подсудимой коллеги и ее родственников, а еще наличие двух малолетних детей. И сочла возможным «восстановление социальной справедливости и исправление Фирсовой без ее изоляции от общества».

Приговором суда казанской судье назначено наказание в 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и дополнительным наказанием в виде запрета занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах РФ в течение двух лет.

Судья несуществующего суда

Защитник Ринат Закиров нашел сразу несколько расхождений аудиозаписи приговора с его же текстом. Одно из них касается должности осужденной, единожды озвученной как судья Ново-Савиновского района Ульяновска. Поскольку такого района в Ульяновске нет, а приговор постановлен по преступлению «с использованием служебного положения», то и конкретное должностное лицо конкретного суда, по мнению Закирова, не указано. Заметим, в изученной журналистом «Реального времени» бумажной версии приговора везде указан правильный вариант — Ново-Савиновский райсуд Казани.

Защитник насчитал еще три недочета. В своей апелляционной жалобе он указал, что свидетеля Гафиатуллину (следователя 3-го отдела Следкома по РТ, — прим. ред.) суд назвал Гатауллиной, а вот фамилию свидетеля Халиковой в одной из ссылок именно на ее показания просто пропустил. Зато при оглашении в приговоре показаний свидетеля Халикова (сына экс-адвоката) отразил, что «летом 2017 года незнакомая женщина передала ему в квартире, где проживает он, его мама, сестра и отчим, конверт с денежными средствами для передачи его матери». А в тексте приговора слово «передачи» отсутствует. По мнению Закирова, это «подтверждает внесение изменений в приговор, которые не оговорены и не удостоверены надлежащим образом».

— Тот факт, что судом был провозглашен приговор, отличающийся от текста приговора, врученного сторонам по делу, свидетельствует о внесении изменений в него, что является нарушением тайны совещания судьи при постановлении приговора в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ и влечет безусловную отмену решения, — изложил один из доводов своей жалобы защитник.

Напомним, ранее подобные корректировки печатной версии итоговых решений уже стали процессуальным основанием для отмены казанских приговоров обвиняемому экс-адвокату Рустему Садыкову в апелляции и бывшему врио территориального Росимущества Альберту Гатину в кассации. Оба дела сейчас повторно рассматривает Вахитовский райсуд Казани.

Версия защиты: сотовый как алиби подсудимой

Аргументы Марины Фирсовой и ее защитников по существу дела весьма обширны. По версии самой осужденной, к уголовной ответственности должны были привлекать и Балымова, и Балашову с непогашенной судимостью, и Халикову. Последнюю Фирсова считает инициатором преступления, ссылаясь на показания Балашовой, что изначально решить вопрос за взятку предложила именно адвокат. И сумму в 50 тысяч также озвучила Халикова. Более того просила Балашову ускорить передачу денег, якобы кто-то из суда «уходит в отпуск». В суде на допросе на уточняющий вопрос — кто именно уходил в отпуск — Халикова ответила, что никто. А еще признала, что назвала Балашовой сумму до разговора с Фирсовой.

Аргументы Марины Фирсовой и ее защитников по существу дела весьма обширны

Умысел Балашовой на дачу взятки с учетом свежего постановления Пленума ВС РФ не должен был позволить ей получить статус потерпевшей от мошенничества, считают адвокаты осужденной. Также они настаивают, что явки с повинной Халиковой и Балашовой, ставшие основанием для их освобождения от уголовной ответственности за посредничество взяточничеству и дачу взятки, оформлялись задним числом, уже после проведения оперативных мероприятий сотрудников ФСБ.

К последним у защиты тоже есть претензии — в части законности прослушки телефонных переговоров действующей судьи на основании санкции суда в отношении адвоката Халиковой. По мнению авторов апелляционных жалоб, суд должен был признать данные такой прослушки недопустимым доказательством, а не опираться на них в приговоре. Более того, защита обвиняет чекистов в искажении результатов ОРМ до их передачи в Следком. В райсуде Ульяновска заявлялось ходатайство о назначении экспертизы на следы монтажа аудиофайлов с разговорами Халиковой и Фирсовой. Суд его отклонил.

Осужденная настаивает на алиби. Говорит, 10 мая 2017 года днем не покидала здания Ново-Савиновского райсуда. А значит, не могла встречаться у кафе «Старый амбар» с Халиковой. Алиби защита подкрепляет данными биллинга — о местоположении телефона Фирсовой в момент соединений с базовой станцией сотовой компании на крыше общежития завода «Элекон» — соседа казанского суда, а также о времени разговоров по рабочему телефону в кабинете судьи. Часть этих данных и одновременно данные биллинга по номеру Халиковой по заданию защиты были изучены специалистом в области технических исследований АНО ЭКЦ «Судтехэксперт». Его вывод — на основе детализации телефонных соединений встреча абонентов с указанными номерами в обозначенное следствием и судом время передачи денежных средств с 12:30 до 15:00 технически невозможна.

В приговоре этот довод отвергнут. В том числе со ссылкой на результаты следствия в части технической возможности несовпадения базовой станции с местонахождением абонента. Так из допроса потерпевшей, по данным адвоката, пропала уточняющая фраза: «Я не знала, что Халикова попросит денег. Изначально именно она ввела в сомнение, она звонила и говорила, что срочно нужны деньги».

Адвокат Алексей Бодров в своей жалобе также привел ряд примеров недостоверного отражения показаний в протоколе суда. На основании этих и ряда других доводов осужденная и ее защитники просят отмены обвинительного приговора и оправдания.

Гособвинитель считает приговор слишком мягким

В свою очередь гособвинитель, представитель уголовно-судебного управления прокуратуры Ульяновской области Олег Шушин просит для осужденной более жесткого наказания, придерживаясь своей позиции на прениях. Тогда он просил для Фирсовой 3 года колонии общего режима и настаивал, что ее вина полностью доказана.

Представитель уголовно-судебного управления прокуратуры Ульяновской области Олег Шушин просит для осужденной более жесткого наказания, придерживаясь своей позиции на прениях. Фото: 73online.ru

Также прокурор акцентировал внимание на данных прослушек разговоров Халиковой — Балашовой и Халиковой — Фирсовой и на лингвистической судебной экспертизе, которая выявила «признаки маскировки содержательных элементов текста» о некой проблемной ситуации, связанной с решением вопроса в суде.

«Собеседники маскируют в разговорах в пользу кого, кем и по какому делу должен решиться вопрос. Одним из маскируемых содержательных элементов текста является предмет речи «денежные средства» и их передача. В разговорах идет речь о передаче денежных средств лицом «Ленка» (Балашова Е.В.) лицу «№ 1» (Халиковой Ю.В.) для дальнейшей передачи части денежных средств лицу «№ 2» (Фирсовой М.В.) за решение проблемной ситуации в суде. В разговорах идет речь о договоренностях, связанных с судебным решением. Договоренность о решении вопроса, связанного с вынесением благоприятного для просителя и собеседников судебного решения, достигается между собеседниками», — цитировал выводы эксперта гособвинитель.

Заседание Ульяновского облсуда по жалобам на приговор Фирсовой назначено сегодня во второй половине дня.