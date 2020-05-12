Экс-главу Росимущества по РТ выпускают из колонии из-за отмены приговора по взятке 10 млн

Фото: «Реальное время»

Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор по резонансному делу бывшего руководителя территориального управления Росимущества по РТ Альберта Гатина. «Дело будет возвращено в казанский суд на новое рассмотрение, нашего клиента выпускают под домашний арест», — сообщил «Реальному времени» адвокат Гатина Андрей Белов.



По словам Белова, сегодня кассационная тройка детально изучила жалобы на приговор Вахитовского суда Казани, которые были поданы им и его коллегой Айратом Уразмановым. Адвокаты принимали участие в заседании по видео-конференц-связи из Советского райсуда Казани, а Гатин — из колонии №5 в Зеленодольском районе республики.

Защита настаивала — доказательства по делу добыты с нарушениями, но и они не подтверждают виновность Гатина, а его предполагаемые действия квалифицированы неверно.

Какие ошибки в приговоре усмотрела вышестоящая инстанция, пока неизвестно, на заседании огласили лишь резолютивную часть: приговор отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в Вахитовский райсуд.

Напомним, Вахитовский райсуд Казани в ноябре 2019-го признал Гатина виновным в получении взятки 10 млн рублей в 2013 году — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. Гатина приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

4 февраля 2020 года приговор вступил в силу по итогам заседания апелляционной коллегии Верховного суда РТ.

Вину в суде Гатин отрицал.