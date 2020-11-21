«Узкое горлышко» «черной пятницы — 2020»

На что готовы ретейлеры, чтобы завлечь покупателей в ковидный Black Friday

Фото: Люция Кашапова

В тот самый момент, когда пандемия бьет рекорды заболеваемости, торговые сети готовятся к всемирной акции распродаж — «черной пятнице». В дни повышенного спроса на товары цены в среднем падают наполовину, а продажи, особенно на интернет-площадках, взлетают до 10 раз. Как магазины собираются обезопасить покупателей от вируса, а маркет-плейсы — от нечестных скидок, «Реальному времени» рассказали представители ретейла.

Рассредоточить массу в 10 раз

В этом году акция распродаж «черная пятница» достигла в России вполне сознательного возраста — 7 лет, и набирает обороты. Проводится она во всем мире в последнюю пятницу ноября. Американская Black Friday известна с 1966 года, а обычай начинать с этого момента новогодние распродажи зародился в США еще в XIX столетии. Как правило, магазины открываются в этот день раньше обычного — в четыре утра или даже в полночь, и охотникам за товарами нужно потратить немало времени на стояние в очередях, чтобы заполучить вещи с приличной скидкой.

Однако в этом году получается, что торговые сети начинают привлекать к себе толпы людей в самый разгар ковидной пандемии. Хотя в республике и действуют ограничения для бизнеса в ночные часы, отменить саму акцию Роспотребнадзор не в силах, и магазины в конце ноября все равно обратят на себя повышенное внимание татарстанцев. Как возможно сочетать борьбу за покупателей и ограничения для них же?

— Стоит техническая задача — через «узкое горлышко» пропустить значительную массу людей, — подтвердила в беседе с «Реальным временем» председатель комитета торговли и услуг ТПП РТ Фарида Галеева.

— Летом мы уже сталкивались с подобным условием в больших торговых комплексах. Они делали несколько входов. Для этого ничего перепланировать не надо —нужно всего-навсего открыть запасные и служебные входы. Таким образом на каждый этаж потоки людей попадали через отдельную дверь, и это позволяло рассредоточить массу покупателей в 10 раз. Маркетологи, скорее всего, так и будут запускать людей с улицы в помещение партиями. Кто ожидает своей очереди на улице, находится в условиях, где вирусы подвержены температурному воздействию мороза. Предполагаю, что магазины, помимо ставших традиционными мер безопасности (санитарная обработка, маски), будут использовать и другой способ обезопасить людей — растянут распродажи на несколько дней, — резюмировала она.



«Стало заметно меньше визитов без совершения покупки»

Представители ретейлеров, большинство из которых планируют в «черную пятницу» объявить скидки до 50%, рассказали «Реальному времени», каким образом они собираются обезопасить покупателей в дни акции. Сроки распродаж магазинов гипермаркета «Мега» могут немного отличаться, но пика здесь ожидают, конечно, с 27 по 29 ноября.

— Мы понимаем, что люди сейчас обеспокоены безопасностью пребывания в общественных местах и будут стремиться проводить меньше времени в торговых центрах. Стало заметно меньше визитов без совершения покупки — посетители стараются использовать время, проведенное в торговом центре, с максимальной пользой, — сообщила нам руководитель отдела по работе с посетителями и улучшению покупательского опыта ТЦ «Мега» Фарида Халиуллина.

«Мы понимаем, что люди сейчас обеспокоены безопасностью пребывания в общественных местах и будут стремиться проводить меньше времени в торговых центрах», — говорит руководитель отдела по работе с посетителями и улучшению покупательского опыта ТЦ «Мега» Фарида Халиуллина. Фото: vk.com/mega_kazan

По ее словам, в соответствии с распоряжением кабмина РТ ТЦ контролирует число посетителей, которые могут находиться в нем одновременно.



В прошлом году распродажа в торговой сети «Ашан» проходила один день офлайн и в течение недели — в интернет-магазине.

— В этом году мы решили продлить акцию на две недели, с 19 ноября по 2 декабря. Единственное наше требование — это соблюдение всех санитарных правил на территории гипермаркетов согласно постановлению правительства и Роспотребнадзора. Мы призываем всех клиентов использовать СИЗ и заботиться о здоровье друг друга, — ответили нашему изданию в пресс-службе «Ашан Ретейл Россия».

Торговые сети, безусловно, возлагают надежды на рост выручки в дни акции, однако, по их словам, «не все измеряется деньгами».

В прошлом году распродажа в торговой сети «Ашан» проходила один день офлайн и в течение недели — в интернет-магазине. Фото: kazan.rasprodaga.ru

Доставка как мера предосторожности

Самый безопасный способ покупки заключается, понятно, в том, чтобы заказать доставку товара. Представители «М.Видео» и «Эльдорадо» поделились с нами итогами первой ноябрьской акции этого года (в это время, как правило, проводят распродажи на онлайн-площадках, акция привязана к Всемирному дню шопинга 11 ноября или Дню холостяка), назвав ее первым этапом «черной пятницы». Они сообщили, что в магазинах в это время действовали скидки до 50—60%. При этом объем онлайн-заказов в регионах Поволжья в первой половине ноября вырос в среднем в два раза по сравнению с прошлым годом.

— Интернет-торговля — объективная тенденция времени, это технический прогресс. В онлайн уходят не только товары, но и услуги, образование, досуг, медицина. Другое дело — постоянные затраты на продвижение в сетях и рекламу. Но за счет онлайн-торговли, видимо, можно покрывать и эти расходы, — считает Фарида Галеева.

Она ответила и на вопрос, вполне закономерный в век развития интернет-платформ: зачем открывать новые торговые площади, не будут ли они простаивать?

— Насколько помню, Торгово-промышленная палата республики проводила исследования по торговым площадям на единицу населения в европейских городах и в Казани. Выяснилось, что у нас наполненность современными оборудованными торговыми площадями ниже, чем на Западе. Это означает, что поскольку население все равно потребляет, то резервы для расширения офлайн-магазинов имеются, — утверждает председатель комитета торговли и услуг.

Правда, тенденция падения покупательского спроса из-за снижения реальных доходов населения все-таки может повлиять на востребованность этих площадей. В Европе в таком случае муниципалитеты перепрофилируют их под различные социальные запросы, отметила наша собеседница.

Объем онлайн-заказов в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в регионах Поволжья в первой половине ноября вырос в среднем в два раза по сравнению с прошлым годом. Фото: Люция Кашапова

Интернет-покупателя скидками не обманешь

В любом случае, на интернет-торговле снижение доходов населения в ближайшие годы не скажется, уверены ее представители.

— В интернет-торговле нет кризиса, здесь все только растет. Эпидемия лишь ускорила этот рост. Если раньше этот рынок увеличивался на 35—40 процентов в год, то в этом году, благодаря самоизоляции он поднялся на 60—70 процентов, — отмечает основатель KazanExpress Линар Хуснуллин.

Маркет-плейсы активно подхватили традицию распродаж и последним ноябрьским уикендом не ограничиваются.



— Сейчас это как минимум неделя. Некоторые начинают прямо с 11 ноября, кто-то и до этого стартует, по сути, растягивая акцию на весь ноябрь. Фестиваль скидок может плавно перейти в предновогодние акции в декабре, — сообщила нам PR-директор «Яндекс.Маркета» Полина Упитис.

«Черная пятница» длиной в неделю стала стандартным сроком для интернет-ретейлеров, например, для того же KazanExpress.

— А когда «черную пятницу» растягивают на весь ноябрь, получается псевдоакция, маркетинговая уловка. Таким образом магазины завлекают покупателей. И если они сначала повышают цены, а потом снижают, то вызывают лишь недовольство потребителей — теряется смысл скидки. Современная публика подкованная, замечает это. Сейчас можно работать только с честным подходом, — подчеркивает Хуснуллин.

— На «Яндекс.Маркете» можно посмотреть динамику цены на любой товар за последние полгода и понять, было ли завышение цены накануне распродажи. Если видим, что за последние 90 дней цена повышалась, а потом падала, то мы не ставим значок «честная скидка», — подтверждает слова коллеги Упитис.

Специалисты «Яндекс.Маркета» ожидают, что в эту «черную пятницу» количество онлайн-покупателей увеличится — и не только потому, что аудитория рынка электронной торговли заметно выросла, но и потому, что эта акция становится все более популярной среди россиян.



Инвестиции в спорт и комфорт

В прошлом году во время распродажи на маркет-плейсах россияне чаще всего заказывали телевизоры, умные колонки, а также беспроводные наушники. Популярностью пользовались также товары для дома, например, наборы ножей и сковороды. Рос интерес и к товарам для красоты: патчам для глаз, маскам-филлерам для волос, сывороткам для лица.

В число наиболее популярных категорий по продажам в «М.Видео» и «Эльдорадо» в этом году вошли смартфоны и гаджеты, техника для кухни и крупная бытовая техника. Покупатели стали больше инвестировать в «домашний комфорт» и приобретать товары, которые помогают решить повседневные бытовые задачи, отметили специалисты ретейлера. По их данным, спрос на холодильники, стиральные машины и большинство встраиваемой техники в среднем увеличился по сравнению с прошлым годом на 45—50% (в штуках). Схожую динамику показали смартфоны. Планшеты прибавили более чем вдвое, пылесосы и телевизоры — порядка 30%.

В прошлом году во время распродажи на маркет-плейсах россияне чаще всего заказывали телевизоры, умные колонки, а также беспроводные наушники. Фото: pixabay.com

Гид по «черной пятнице» в Казани

Список участников «черной пятницы» в Казани обширен. Скидки предлагают магазины бытовой техники, аксессуаров для дома, одежды, детских товаров, мебели, косметики и парфюмерии в крупных торговых центрах: «Тандем», «Мега», «Кольцо», «Парк Хаус», «Южный», «Сувар Плаза», «Сити-центр», «Франт», «Савиново», «XL Казань», «Корстон», «Алтын» и др.

В «Ленте» продолжается «яркий ноябрь» с 9 по 29 ноября. Торговая сеть проработала систему скидок по дням и неделям с кэшбэком на карту магазина до 50% в виде баллов. По пятницам в этом месяце предлагают скидки до 50%. А самый большой ценопад ретейлер обещает с 27 по 29 ноября.

«Мега» за покупки в «черную пятницу» с 26 по 29 ноября утраивает баллы на карте гипермаркета.

«Декатлон» делится скидками с подписчиками и проводит «закрытую» распродажу с 26 ноября. Чтобы получить скидку, надо зайти на сайт и оставить свой электронный адрес.

«Адидас» обещает, что с 27 по 29 ноября в магазинах на 25—50% упадут цены на одежду, на 30—40% — на обувь и рюкзаки.

«Спортмастер» уронит цены с начислением кэшбэка на отдельные товары до 90% с 26 по 30 ноября. Чтобы воспользоваться акцией в интернете, нужно авторизоваться в специальном приложении.

«Черная пятница» в «М.Видео» стартует 27 ноября, отдельные скидки здесь будут актуальны до 16 декабря.

«Эльдорадо» объявляет «золотую пятницу» со скидками до 50%. Размер скидок зависит от приобретаемого товара. В акции участвует не вся продукция, а только помеченная специальным шильдиком.

До 30 ноября в магазине Samsung при покупке одного из планшетов предоставляют промокод на скидку до 8 000 рублей.

Распродажа со скидками до 70% в «Связном» стартует в ночь с 28 по 29 ноября и завершится 1 декабря.

С 27 ноября по 3 декабря IKEA устанавливает скидки на большую часть каталога от 15 до 30%, а на некоторую продукцию — до 70%.

«Леруа Мерлен» объявит специальные цены с 26 по 27 ноября.

«Мегастрой» в глобальную распродажу снижает ценники на 30—50%.

Снижение цен в Zenden до 70% на отдельные товары стартовало 10 ноября и продлится до 29 ноября.

Заранее собрать корзину с одеждой рекомендуют в O´STIN, поскольку цены снизят вполовину c 24 по 29 ноября.

Kanzler объявляет снижение цен Black Friday до 60% на всю продукцию.

FiNN FLARE уже запустил акцию, по которой можно приобрести отдельную одежду дешевле на 70% от первоначальной цены.

В Acoolа 40-процентные скидки на все товары действуют с 13 по 30 ноября

В магазине LEGO скидки до 30% растянутся до Нового года.

Распродажа со скидками до 37% в Rendez-Vous началась 13 ноября и продлится 30 ноября.

Вlack Friday в «Читай-город» будет длиться с 29 ноября по 1 декабря.

В «Иль де ботэ» Вlack Friday действует с 16 по 30 ноября включительно.

В «Ив Роше» скидки до 50% на несколько сотен товаров с 16 по 29 ноября.

В «Л’Этуаль» ценопад до 80% начался 30 октября и продлится до конца ноября.

Пакет акций предлагает Cord оптика в течение всего ноября.