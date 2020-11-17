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Особенности казанской онлайн-торговли: молодые покупатели, популярность Китая и самовывоза

12:30, 17.11.2020 11
Особенности казанской онлайн-торговли: молодые покупатели, популярность Китая и самовывоза
Фото: retail-loyalty.org

Онлайн-торговля смещается в сторону повседневного потребления

Казанский рынок онлайн-торговли является зеркалом того, какой ситуация по всей России будет через несколько лет, заявил сегодня журналистам руководитель отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета» Кирилл Шпара.

— Меня поражали несколько черт казанского и татарстанского рынков. Это продвинутость: если хочешь посмотреть, где будет национальный рынок страны через сколько-то лет, надо посмотреть, что сейчас происходит на рынке в Казани. Ну и очень внимательный, скрупулезный выбор товаров и услуг местными жителями — это тоже является челленджем для ретейлеров, — рассказал сегодня Шпара журналистам.

Интересно, что Россия по некоторым показателям рынка онлайн-торговли опережает крупные страны, считающиеся лидерами в этой сфере. Объем онлайн-торговли в России составляет 2,5 трлн рублей (без учета бензина, автомобилей и услуг), за последний год доля онлайн-торговли от общего объема ретейла выросла с 6 до 9%, следует из данных компании Data Insight. Если сравнивать с Китаем (где доля 24%) или с США (17%), это меньше, но Шпара отмечает темпы роста — такими темпами США за несколько лет можно и догнать. По его оценке, по темпам роста Россия входит примерно в пятерку наиболее динамичных стран. По собственным данным «Яндекса», за 9 месяцев 2020 года рост рынка составил 45%.

Вот еще несколько фактов о рынке онлайн-торговли на основе данных международных и российских исследовательских компаний:

  • В 2020 году онлайн-ретейл в мире составит не менее 17% всего ретейла, почти 4 трлн. Это сопоставимо с ВВП Германии.
  • Доля онлайн-покупателей в России в возрасте 16—55 лет утроилась за шесть лет и сейчас составляет 50%.
  • Число посетителей онлайн-магазинов в России превысило 70 млн человек. Здесь речь идет именно о «посетителях»: они необязательно что-то купят, а могут использовать магазины просто для сравнения перед походом на офлайн-шопинг.
  • Число же именно покупателей в онлайн-магазинах составляет 51,2 млн человек, из них 2 млн — младше 16 лет. Старше 16 лет — 49,2 млн, прирост к прошлому году — 8,2 млн человек.
  • В зависимости от размеров города доля онлайн-покупателей закономерно падает. Но Шпара отмечает, что в последние годы наибольший прирост давала не только Москва, но и сравнительно небольшие (от 100 до 500 тыс. населения) города.
  • В пандемию в России вырос охват онлайн-покупок в таких категориях, как одежда и обувь, средства личной гигиены, а также продукты и напитки. Чаще стали покупать товары для детей. Интересно, что это привело к падению среднего чека — из-за того, что покупатели начали активнее заказывать повседневные недорогие товары.

Как казанцы закупаются в интернете

Помимо уже обозначенных особенностей казанского рынка онлайн-торговли, Кирилл Шпара выделяет еще несколько. Так, Казань стала одним из наиболее «молодых» городов в этом вопросе — здесь 25% онлайн-покупателей — младше 16 лет. Во многих городах эта доля не превышает 10%, добавил Шпара.

Эти молодые покупатели часто используют соцсети — покупают через них и оставляют отзывы. PR-директор «Яндекс.Маркета» Полина Упитис рассказала, что среди таких покупателей еще и тренд на прямые трансляции — блогеры во время эфиров заказывают товар и обсуждают его преимущества и недостатки. Это уже стало мощным инструментом рекламы в Китае, некоторые площадки в России начали использовать подобные инструменты.

  • За год рынок онлайн-торговли в деньгах в Татарстане вырос на 54%. Прирост сопоставим с московскими показателями. Доля покупателей 16—55 лет составляет 54% — это больше, чем в среднем по России.
  • Большинство казанцев (36%) используют российские и китайские магазины, на втором месте (29%) — только российские. Еще 24% пользуются магазинами по всему миру.
  • Около трети казанцев при равных условиях предпочтут купить товар в местном онлайн-магазине. В пользу этого играет быстрая доставка и прочие удобства. 22% казанцев во время последней онлайн-покупки использовали «новый» для себя магазин.
  • Основной причиной покупок в онлайн-магазинах казанцы (свыше 60% опрошенных) называют возможность сравнить цены и найти самое выгодное предложение — это подтверждает слова Шпары о скрупулезности казанских покупателей в вопросе выбора. Вторая причина (примерно 52% опрошенных) — возможность никуда не ездить и не тратить на покупки силы и время. Вопрос безопасности в пандемию оказался решающим только для 20% покупателей.
  • 65% казанских онлайн-покупателей делают покупки в Сети не реже 2—3 раз в месяц. Это ощутимо выше, чем в среднем по России.
  • Что касается самых популярных товаров, здесь никаких открытий нет — это одежда и мобильные телефоны, а также игрушки и товары для хобби. Ситуация здесь не сильно отличается от общей по России.
  • Есть интересные данные о том, какие товары казанцы не хотели бы покупать в онлайне — это алкоголь, лекарства, а также крупная бытовая техника и продукты питания. При этом продукты питания в Казани все же готовы покупать онлайн 83% казанцев.
  • Чаще всего при заказе казанцы выбирают предоплату банковской картой. Но это обусловлено скорее сложившейся практикой рынка. Данные опроса о том, как хотели бы платить казанцы, свидетельствуют об ином: наиболее предпочтительным считается вариант с оплатой картой при получении.
  • Казанцы в целом предпочитают самовывоз товара из пунктов выдачи. Однако весной, в период наиболее жестких ограничительных мер, вполне закономерно стала более востребованной услуга доставки курьерами (до 80%).
  • За год снизился показатель «оптимального срока доставки» — на целый день, до трех дней. А срок, который казанцы считают долгим, но еще приемлемым для ожидания, — аж на два дня, до 9 дней.
  • В Казани 96% онлайн-покупателей знают про массовую распродажу «черная пятница», 25% что-то покупали в этот период. О распродаже 11 ноября, так называемом «дне холостяка», осведомлены только 20% казанцев.
Александр Артемьев
АналитикаТехнологииITБизнес Татарстан
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    а как проверяется возраст покупателя? откуда известно, что гаджет или молодёжную одежду покупал сам подросток,а не его родители?
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    Анонимно 17 ноя
    Тоже интересует такой вопрос. Могу только предположить, что подростков вычисляют по картам оплаты, заведенным именно на них, а так же по д.р рождения, которую они указывают при регистрации, что делают, конечно, далеко не все
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  • Анонимно 17 ноя
    А разве можно совершать покупки несовершеннолетним? Интересно, у них родители то хоть в курсе
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    Анонимно 17 ноя
    Они же не алкоголь там берут или табак, причем этого и взрослые не смогут приобрести.
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  • Анонимно 17 ноя
    Черной пятницы еще не было. Но мы очень ждем???? я уже корзины наполнила
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    Анонимно 17 ноя
    Началась уже у некоторых
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  • Анонимно 17 ноя
    Сколько не заходила на али - никогда ничего не могу путного подобрать. Доставка долгая, часто платная да и цены совсем не низкие
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    Анонимно 17 ноя
    Цены там давно уже выше того же Вайлдберриз. Ассортимент, правда гораздо богаче, но это всегда рулетка
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    Анонимно 17 ноя
    Вот именно, картинка с реальностью не всегда совпадает
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  • Анонимно 17 ноя
    Сижу на онлайн покупках уже лет десять, вылазка в оффлайн тц большой стресс для меня и, как, правило безрезультатный. Цены гигантские , скидок нет, в магазинах бардак
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    Анонимно 17 ноя
    на меня пару раз рамка писала, хотя я, естественно ничего не крала. досмотр сумок и прочее отбили желание заходить в некоторые магазины одежды. онлайн приятнее в разы и можно шопиться сидя на диване без отрыва от семьи
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