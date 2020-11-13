Рекорды e-commerce: «Пандемия скажется на ноябрьских распродажах в лучшую сторону»
Рекорды «11.11» в преддверии «черной пятницы»: оборот китайских онлайн-площадок превысил объемы российской интернет-торговли за 3 года
На этой неделе отгремела глобальная онлайн-распродажа «11.11», которой удалось побить показатели прошлых лет, несмотря на коронакризис. Китайские онлайн-платформы Alibaba и JD.com заработали рекордные $115 млрд, что превысило объемы российского рынка e-commerce за 3 года. Сейчас мир готовится к «черной пятнице», официально стартующей 27 ноября, а по факту начавшейся несколькими днями ранее. «Реальное время» сравнило объемы продаж и популярность обеих акций, а также выяснило, как пандемия сказалась на отношении потребителей к распродажам и стоит ли вообще доверять заявленным скидкам.
Продажи в День холостяка обогнали общий объем интернет-торговли в России
Ноябрь традиционно считается месяцем масштабных распродаж, поскольку на него приходятся «всемирный день шопинга», также известный как День холостяка, и «черная пятница».
«Всемирный день шопинга» проходит 11 ноября и в большей степени ориентирован на онлайн-торговлю. Если говорить об истории глобальной акции «11.11», то она была придумана и запущена в 2009 году основателями интернет-гиганта Alibaba Group Джеком Ма и Дэниэлом Чжаном с целью заявить о себе и удержаться на плаву на высококонкурентном рынке. Неожиданный и при этом оглушительный успех китайских бизнесменов вдохновил интернет-магазины и маркетплейсы по всему миру на запуск аналогичной акции — так мы и получили глобальную распродажу «11.11».
В этом году Alibaba Group, с которой началась история «11.11», решила запустить акцию заранее — 1 ноября, и установила новый рекорд продаж: по состоянию на 11 ноября, общая стоимость заказов на платформах Alibaba с 1 ноября превысила 56,42 млрд долларов.
Примечательно, что продажи Alibaba за 10 дней превысили общий объем интернет-торговли в России за последние 2 года. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году объем рынка в нашей стране составил 1,6 трлн рублей (20,9 млрд долларов по курсу на 11 ноября 2020 года). В прошлом году этот показатель составил 2,032 трлн рублей или 26 млрд долларов.
Если взять в расчет успехи другой популярной онлайн-платформы JD.com, обе китайские площадки заработали рекордные $115 млрд, что и вовсе превышает объемы российской интернет-торговли за 3 года.
«Черная пятница» длиной в месяц
Впереди маячит «черная пятница» — американская традиционная распродажа, которая считается одной из самых узнаваемых в мире. Любопытно, что, несмотря на раскрученный бренд, «Черная пятница» давно уступает китайскому Дню холостяка по объему продаж. Для сравнения, в 2017 году пользователи потратили в рамках «11.11» более 25 млрд долларов, тогда как две американские распродажи в совокупности достигли показателя лишь в 11 млрд долларов.
Акция проводится ежегодно в последнюю пятницу ноября и охватывает не только онлайн, но и оффлайн-площадки по всему миру. До официального старта «черной пятницы-2020» остается 12 дней, однако многие ретейлеры обрушивают цены на свои товары заранее: некоторые запускают акцию со следующей недели, а другие и вовсе начали отпускать товары со скидкой еще в конце октября.
К примеру, «черная пятница» уже во всю царит на Ozon, со 2 по 30 ноября проходит акция в «Золотом яблоке», с 30 октября по 30 ноября — в «Л’Этуаль». На Wildberries скидки начнутся 23 ноября и закончатся 29-го, а электронный дискаунтер «Ситилинк» начнет распродажу 16 ноября, планируя завершить ее только 4 декабря. У каждого ретейлера и маркетплейса свои сроки и правила проведения акции, которые лучше уточнять на официальных сайтах.
«В этом году к распродаже будет привлечено больше людей и денег»
По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, «пандемия скажется на обеих распродажах в лучшую сторону».
Основатель маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин согласен с позицией Иванова и подтверждает сказанное цифрами, полученными после проведения недельной акции «11.11».
— На «11.11» мы получили 30 тыс. заказов, при том что обычно в день мы получаем порядка 15 тысяч. Это такой день, когда все наши офисные сотрудники приезжают на склад и помогают коллегам, — делится предприниматель. — Могу сказать, что коронавирус в целом ускорил рост интернет-торговли в два раза. Это коснулось и распродаж — покупателей приходит все больше и больше. Люди экономят деньги, соответственно, могут позволить себе приобрести больше товаров.
Хотя американской распродаже далеко по своим показателям до китайской, ее объемы все же растут, отмечают эксперты.
По прогнозам ассоциации, коронавирус внесет коррективы и в потребительский спрос: традиционно популярностью в дни распродаж пользуются одежда, обувь, электроника и бытовая техника, продукты питания и товары первой необходимости. Ожидается, что в этот раз среди популярных окажутся также спорттовары и товары для творчества. «Кроме того, впервые в этом году в интернете на распродаже можно будет купить ювелирные изделия, продажу которых мы сумели легализовать», — отметил Соколов.
«На старте надувательство действительно носило массовый характер»
Распродажи, по мнению Александра Иванова, — это всегда маркетинг, однако «это пугающее слово не говорит о том, что кто-то кого-то обманывает», при этом стоит отметить, что нарекания, связанные с выставлением мнимых скидок и другими недобросовестными манипуляциями продавцов, звучат ежегодно.
— Многие покупатели и общественные организации все это фиксируют. Возможно, такие случаи будут и в этом году — я не знаю, но с каждым годом их становится все меньше и меньше. На момент старта надувательство действительно носило массовый характер, но в последние годы речь идет о единичных случаях, — заверяет президент НАДТ.
В свою очередь Линар Хуснуллин, компания которого сейчас готовится к «черной пятнице», рассказал нашему изданию о решении переиграть устоявшееся название распродажи, превратив его в «честную пятницу».
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