Рекорды e-commerce: «Пандемия скажется на ноябрьских распродажах в лучшую сторону»

Рекорды «11.11» в преддверии «черной пятницы»: оборот китайских онлайн-площадок превысил объемы российской интернет-торговли за 3 года

На этой неделе отгремела глобальная онлайн-распродажа «11.11», которой удалось побить показатели прошлых лет, несмотря на коронакризис. Китайские онлайн-платформы Alibaba и JD.com заработали рекордные $115 млрд, что превысило объемы российского рынка e-commerce за 3 года. Сейчас мир готовится к «черной пятнице», официально стартующей 27 ноября, а по факту начавшейся несколькими днями ранее. «Реальное время» сравнило объемы продаж и популярность обеих акций, а также выяснило, как пандемия сказалась на отношении потребителей к распродажам и стоит ли вообще доверять заявленным скидкам.

Продажи в День холостяка обогнали общий объем интернет-торговли в России

Ноябрь традиционно считается месяцем масштабных распродаж, поскольку на него приходятся «всемирный день шопинга», также известный как День холостяка, и «черная пятница».



«Всемирный день шопинга» проходит 11 ноября и в большей степени ориентирован на онлайн-торговлю. Если говорить об истории глобальной акции «11.11», то она была придумана и запущена в 2009 году основателями интернет-гиганта Alibaba Group Джеком Ма и Дэниэлом Чжаном с целью заявить о себе и удержаться на плаву на высококонкурентном рынке. Неожиданный и при этом оглушительный успех китайских бизнесменов вдохновил интернет-магазины и маркетплейсы по всему миру на запуск аналогичной акции — так мы и получили глобальную распродажу «11.11».



В этом году Alibaba Group, с которой началась история «11.11», решила запустить акцию заранее — 1 ноября, и установила новый рекорд продаж: по состоянию на 11 ноября, общая стоимость заказов на платформах Alibaba с 1 ноября превысила 56,42 млрд долларов.

Ноябрь традиционно считается месяцем масштабных распродаж, поскольку на него приходятся «всемирный день шопинга», также известный как День холостяка, и «черная пятница». Фото Люции Кашаповой

Примечательно, что продажи Alibaba за 10 дней превысили общий объем интернет-торговли в России за последние 2 года. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году объем рынка в нашей стране составил 1,6 трлн рублей (20,9 млрд долларов по курсу на 11 ноября 2020 года). В прошлом году этот показатель составил 2,032 трлн рублей или 26 млрд долларов.

Если взять в расчет успехи другой популярной онлайн-платформы JD.com, обе китайские площадки заработали рекордные $115 млрд, что и вовсе превышает объемы российской интернет-торговли за 3 года.



«Черная пятница» длиной в месяц

Впереди маячит «черная пятница» — американская традиционная распродажа, которая считается одной из самых узнаваемых в мире. Любопытно, что, несмотря на раскрученный бренд, «Черная пятница» давно уступает китайскому Дню холостяка по объему продаж. Для сравнения, в 2017 году пользователи потратили в рамках «11.11» более 25 млрд долларов, тогда как две американские распродажи в совокупности достигли показателя лишь в 11 млрд долларов.

Акция проводится ежегодно в последнюю пятницу ноября и охватывает не только онлайн, но и оффлайн-площадки по всему миру. До официального старта «черной пятницы-2020» остается 12 дней, однако многие ретейлеры обрушивают цены на свои товары заранее: некоторые запускают акцию со следующей недели, а другие и вовсе начали отпускать товары со скидкой еще в конце октября.



Со 2 по 30 ноября проходит акция в «Золотом яблоке», с 30 октября по 30 ноября — в «Л’Этуаль». Фото Максима Платонова

К примеру, «черная пятница» уже во всю царит на Ozon, со 2 по 30 ноября проходит акция в «Золотом яблоке», с 30 октября по 30 ноября — в «Л’Этуаль». На Wildberries скидки начнутся 23 ноября и закончатся 29-го, а электронный дискаунтер «Ситилинк» начнет распродажу 16 ноября, планируя завершить ее только 4 декабря. У каждого ретейлера и маркетплейса свои сроки и правила проведения акции, которые лучше уточнять на официальных сайтах.

«В этом году к распродаже будет привлечено больше людей и денег»

По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, «пандемия скажется на обеих распродажах в лучшую сторону».

— У населения и так наметилось значительное падение доходов и это, конечно, душит торговлю. Ужасно, что это происходит. При этом распродажа — это возможность умно потратить свои небольшие доходы. На мой взгляд, в этом году к распродаже будет привлечено больше людей и больше денег, поскольку покупатель стал бережнее относиться к средствам, — считает эксперт.

Основатель маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин согласен с позицией Иванова и подтверждает сказанное цифрами, полученными после проведения недельной акции «11.11».



— На «11.11» мы получили 30 тыс. заказов, при том что обычно в день мы получаем порядка 15 тысяч. Это такой день, когда все наши офисные сотрудники приезжают на склад и помогают коллегам, — делится предприниматель. — Могу сказать, что коронавирус в целом ускорил рост интернет-торговли в два раза. Это коснулось и распродаж — покупателей приходит все больше и больше. Люди экономят деньги, соответственно, могут позволить себе приобрести больше товаров.

Хотя американской распродаже далеко по своим показателям до китайской, ее объемы все же растут, отмечают эксперты.

— Популярность «черной пятницы» растет с каждым годом: в 2019 году рост составил 30 процентов по сравнению с 2018 (22,3 млрд и 17,4 млрд рублей соответственно). Мы думаем, что в этом году рост будет значительно большим. Ограничительные меры из-за пандемии сформировали новые потребительские привычки, люди чаще стали делать покупки в интернете: продажи в онлайне достигли исторического максимума — они составляют 10,9 процента от общего объема розницы. Аудитория в интернет-магазинах уже увеличилась в три раза. Причем если раньше покупки совершали люди от 18 до 35 лет, то сейчас активно подключились покупатели старше 55, — сообщил президент АКИТ Артем Соколов.

По прогнозам ассоциации, коронавирус внесет коррективы и в потребительский спрос: традиционно популярностью в дни распродаж пользуются одежда, обувь, электроника и бытовая техника, продукты питания и товары первой необходимости. Ожидается, что в этот раз среди популярных окажутся также спорттовары и товары для творчества. «Кроме того, впервые в этом году в интернете на распродаже можно будет купить ювелирные изделия, продажу которых мы сумели легализовать», — отметил Соколов.



«На старте надувательство действительно носило массовый характер»

Распродажи, по мнению Александра Иванова, — это всегда маркетинг, однако «это пугающее слово не говорит о том, что кто-то кого-то обманывает», при этом стоит отметить, что нарекания, связанные с выставлением мнимых скидок и другими недобросовестными манипуляциями продавцов, звучат ежегодно.

— Многие покупатели и общественные организации все это фиксируют. Возможно, такие случаи будут и в этом году — я не знаю, но с каждым годом их становится все меньше и меньше. На момент старта надувательство действительно носило массовый характер, но в последние годы речь идет о единичных случаях, — заверяет президент НАДТ.

В свою очередь Линар Хуснуллин, компания которого сейчас готовится к «черной пятнице», рассказал нашему изданию о решении переиграть устоявшееся название распродажи, превратив его в «честную пятницу».



— Мы строго следим за этим и жестко штрафуем недобросовестных продавцов. Вообще усиление контроля и подготовленность покупателя, который уже научился понимать, реальная ему предлагается скидка или нет, в целом дают положительный эффект. В остальном, конечно, все зависит от конкретной компании, резюмирует эксперт.