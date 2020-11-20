«Полиционер»: спектакль как диагноз

Смог ли Туфан Имамутдинов изменить что-то в Тинчуринском?

Фото: Ринат Назметдинов

В театре Карима Тинчурина состоялась премьера музыкальной комедии «Полиционер», поставленная новым главным режиссером Туфаном Имамутдиновым. Действие спектакля происходит во времена переименования милиции в полицию, и главный герой милиционер Идеал мечтает успешно пройти переаттестацию. По мнению создателей, комедия раскрывает «некоторые темные стороны общества». Насколько им это удалось — подробности в репортаже «Реального времени».



Сельский милиционер в ожидании пенсии

Этой осенью Туфан Имамутдинов, как куратор новой театральной площадки MOÑ, показывал перформанс «Һава», где участниками действа были зрители. В воскресенье всего лишь второй раз в Национальной библиотеке покажут «Дәрдмәнд» — акцию, в которой Нурбек Батулла истекает кровью под стихи татарского поэта-философа.

Ну а в четверг в Тинчуринском, наблюдая за его новой работой «Полиционер», надрывали животы среднестатистические посетили театра драмы и комедии.

Надо сказать, что комедии Имамутдинову не очень даются. В ТЮЗе, который он возглавлял до начала года, шел спектакль по «Самоубийце» Эрдмана, в котором все хитросплетения сюжета эпохи НЭПа заканчивались суматохой. Играли в нем артисты старшего и среднего поколения. Успехи режиссера в театре юного зрителя больше связаны с молодыми актерами, которые появились уже при нем.

При взгляде на программу “Полиционера” сразу оцениваешь, что почти все актеры — заслуженные артисты Татарстана, а кое-кто даже народный. Они сами давно знают, как и что играть, да еще так, чтобы женщины на соседнем ряду комментировали каждую их реплику.

При том, что более молодой в основном состав в этом году поставил могучее фэнтэзи «Карурман», старшее поколение спасают только драмы с крепкой литературной основой. А комедия показывает, что, как актеры, они давно достигли потолка и могут выдавать только клише.

Что мог сделать режиссер в этом случае? Мог отказаться и не браться за такую работу. С другой стороны, в эпоху короновируса в каждом театре сейчас выходят такие спектакли — на кассу, на то, чтобы выжить.

Спасение полиции — дело рук потерпевших

Первоначально кажется, что пьесу написал Зульфат Хаким. Очень в его духе. При этом у Зайниева получился текст интернациональный — можно перевести на русский и отправить в антрепризу.

Главный персонаж — участковый милиционер Идеал Габдельджаббарович (Алмаз Фатхуллин). Ему надо пройти переаттестацию и стать полицейским. Да только у Идеала остался год до пенсии, он толст и неряшлив, а показатели его хуже остальных — мол, потому что в родной деревне все себя прилично ведут: «Мулла всех испортил!». Друг, алкаш и электрик Рахимзян (Харис Хуснутдинов) признает, что ловить товарищу в селе и впрямь нечего: «Я не разу не то что преступления не совершал, я даже жене не изменял, стыдно сказать!». Есть грех — пьет: «Я давно бы бросил, но хочу чтобы молодежи был урок» — а потому больше в деревне никто и не употребляет.

Чтобы получить заветную должность, на помощь приходят и сам Рахимзян, а также родители Габдельджаббар (Зуфар Харисов) и Разыя (Зулейха Хакимзянова). С тренировками процесс затягивается, так что все просто оказываются за решеткой, а честь раскрытия преступления — на Идеале. Случайно в его поле зрения и единственного молодого персонажа с именем, напарника Хафиза (недавний выпускник театрального училища Эдуард Никитин), попадает и бывшая жена Идеала Джамиля (Зульфия Валиева) и ее возлюбленный-рецидивист Расим (Ренат Шамсутдинов), крадущие из школы компьютеры. Стараниями подполковника (Рустем Гайзуллин) никто уже не отделается административкой.

Ключевое дело — воровство шифера. Отец, значит, унес один кусок, а на крыше-то его давно вовсе нет! Последней в камере оказывается продавщица Фания (Гузель Гайнуллина), которые наела конфет за всю жизнь почти на 200 тысяч…



Сквозь этот почти ладно скроенный сюжет герои несутся уверенно, потому что явно уже не раз играли и пьяниц, и милиционеров, и жен, и аферистов. Поначалу это даже любопытно смотреть. Все-таки именитый режиссер, от которого ждешь эксперимента.

Сходу замечаешь, что почти все на сцене — либо голубого, либо охристого цвета: от формы стражей закона до эффектного делового костюма продавщицы. Может, это код? Но это лишь игра символами в ситуации, когда развивать нечего. Ильяс Камал, как композитор (и дирижер в фуражке) расставляет по спектаклю комичные эффекты, но его функция — лишь подчеркивать абсурдность ситуаций.



В какой-то момент, спектакль, начавшийся, все-таки, с четких мизансцен и запоминающихся реплик, скатывается в ту самую суматоху. Чем дальше, тем больше грохота, шума и криков в пьесе — и вот уже жена Рахимзяна Марьям (Гульчачак Хафизова) из безвольной жены алкоголика превращается в фурию с пистолетом.

Это, к слову, редкая трансформация второстепенного героя. Изменения происходят и у главного персонажа, который таки покажет, что такое буква закона. Но, скорее, лишь для того, чтобы закрыть все сюжетные линии — разумеется, условными и реальными сроками.

Предел, после которого спектакль невозможно воспринимать всерьез даже при серьезных допусках, — когда герой Хафиза достает при заключенных бутылку шампанского и устраивает конкурс — кто поймает ее пробку. У кого в Казани есть другие ассоциации, связанные с полицией и шампанским, кроме истории с «Дальним»?

По сути, «Полиционер» — это пьеса про сам Тинчуринский. Когда из него со скандалом был уволен режиссер Рашид Загидуллин, ожидалось, что театр пройдет через перезагрузку и обновления. Но, как подтверждает эта постановка, ребут нужно делать не только режиссуре, но и всей труппе.



1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов