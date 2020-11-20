Имамутдинов Туфан Рифович
Общая информация
Родился 7 ноября 1984 года в Набережных Челнах.
Образование
2010 г. — окончил Елабужское училище культуры и искусств режиссерский факультет (курс З.И.Садриевой).
2011 г. — окончил РАТИ — ГИТИС режиссерский факультет (курс О.Л.Кудряшова).
Трудовая деятельность
С 2010 г. — начинает работать в театре «Современник» Г.Волчекның.
2011 г. — переходит на работу в «Театр наций» Евгения Миронова штатным режиссером.
2014-2020 гг. — главный режиссер Казанского государственного театра юного зрителя.
Режиссер творческого объединение «Алиф».
Куратор театральной площадки MOÑ.
Спектакль Имамутдинова «Из глубины…» («Художник Винсент Ван Гог») отмечен в четырех номинациях «Золотой Маски», в том числе как «Лучший спектакль в современном танце».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 20.11.2020