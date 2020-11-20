Имамутдинов Туфан Рифович

Общая информация

Родился 7 ноября 1984 года в Набережных Челнах.

Образование

2010 г. — окончил Елабужское училище культуры и искусств режиссерский факультет (курс З.И.Садриевой).

2011 г. — окончил РАТИ — ГИТИС режиссерский факультет (курс О.Л.Кудряшова).

Трудовая деятельность

С 2010 г. — начинает работать в театре «Современник» Г.Волчекның.

2011 г. — переходит на работу в «Театр наций» Евгения Миронова штатным режиссером.

2014-2020 гг. — главный режиссер Казанского государственного театра юного зрителя.

Режиссер творческого объединение «Алиф».

Куратор театральной площадки MOÑ.

Спектакль Имамутдинова «Из глубины…» («Художник Винсент Ван Гог») отмечен в четырех номинациях «Золотой Маски», в том числе как «Лучший спектакль в современном танце».

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