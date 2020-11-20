Что связывает Ив Сен Лорана с сапожником Каримом из Казани?

Жителям и гостям татарстанской столицы предлагают по-новому взглянуть на Старо-Татарскую слободу

Фото: Максим Платонов

В Казани презентовали новый экскурсионный маршрут, уже зарекомендовавший себя в Европе, — «Фаролеро». Корреспондент «Реального времени» вместе с сотрудниками префектуры «Старый город» и блогерами прогулялась по вечерним улицам Старо-Татарской слободы в сопровождении сказочного фонарщика.

От Грозного до Фукса

Префектура Казани «Старый город» анонсировала новый туристический проект «Фаролеро», который кардинально меняет привычное представление о традиционных экскурсиях. Участников встречи пригласили на таинственную вечернюю прогулку по улицам Старо-Татарской слободы. Пришедшим на экскурсию пришлось облачиться в волшебные плащи и надеть наушники. Под тихую мелодию предстал старец Фаролеро, который скитался по странам, узнал мир и людей. Музыка, сумерки и размеренный негромкий голос необычного гида создали атмосферу настоящей сказки.

Одними из главных героев представления стали фонарь и татарская перевязь с украшениями — хасите, у которых тоже есть свои истории. Экскурсантов провели через дворы улицы Каюма Насыри, двор усадьбы Муллина, рассказывая о домашних животных и мифических существах, о том как люди спасали свои дома от несчастий, оберегали от злых духов, о татарских традициях и обычаях, праздниках и быте, об убранстве старинных домов и о ремеслах.



Под тихую мелодию предстал старец Фаролеро, который скитался по странам, узнал мир и людей

Участники прогулки узнали подробности, как зародилась Казань, и как появилось озеро Кабан, в каком его месте жители спрятали сокровища, когда город штурмовал Иван Грозный со своим войском. Не только гостей, но и самих казанцев удивит своей глубокой историей самая короткая и узкая улочка Кунче. Ширина этого стометрового участка Казани — 3,5 метра. Зато сколько историй о кожевниках хранит улица! О мастерах, которые в XIX веке обували Париж и другие города — в год из Казани по миру расходилось до 3 млн пар сапожек и туфель. Во время экскурсии расскажут, что такое «ичиги», «булгари» и кто в них ходил, что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом. Не все жители столицы Татарстана знают, какое отношение имеет к Казани маэстро Альфеони и кому в городе удалось превратить кирпич в золото. Во время экскурсии расскажут о казанских котах мышеловах в императорском дворе и о том, как кот получил звание лейб-гвардейца.

Перед гостями Фаролеро оживают старинные здания и мечети Старо-Татарской слободы. У них тоже свои судьбы, которые за века обрастали легендами. А сколько и каких имен связано с этими местами. Ученый и врач Карл Фукс, писатель Каюм Насыри, богослов и просветитель Шигабутдин Марджани — эти люди и есть настоящее сокровище Казани.

Фаролеро угощает своих попутчиков восточным чаем и сладостями, с помощью сказочного фонаря зажигает мечты в их сердцах, заставляет поверить в свои силы и дарит на память ключ от этой мечты.

Пока «Фаролеро» в Казани — это 90 минут и 1,5 км небанальных историй и впечатлений для детей и взрослых

После Европы — назад в Казань

«Фаролеро» — международный проект. Его автор — бывшая жительница Казани Дария Бикбаева, которая запустила ночные прогулки в Берлине, Барселоне, Ницце, Париже, Лондоне, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. И теперь наконец-то бывший торговец и странник привез свои истории и легенды в столицу Татарстана. Пока «Фаролеро» в Казани — это 90 минут и 1,5 км небанальных историй и впечатлений для детей и взрослых. Экскурсию ведут профессиональные актеры. Она проходит только в вечернее время, в этом вся задумка, рассказали «Реальному времени» в префектуре «Старый город».

«Это яркая смесь театрального представления и пешеходной аудиоэкскурсии по улицам Казани в сопровождении таинственного фонарщика Фаролеро, знающего город как свои пять пальцев. Фонарщик знакомит с людьми, которые здесь жили, легко перемещается по столетиям, и рассказывает о необычных и таинственных событиях. Обычные улицы и достопримечательности — главные декорации спектакля, раскрывающего секреты улочек Слободы», — информируют специалисты МБУ «Историческая среда», которые занимаются новым проектом в префектуре.

Префект территории «Старый город» Роберт Гарипов рассказал, что «Фаролеро» — это зарегистрированный товарный знак, известный в Европе брэнд. Дария Бикбаева — владелица агентства ООО «Сабантуй», которое занимается мероприятиями в области культуры и искусства.

Фонарщик знакомит с людьми, которые здесь жили, легко перемещается по столетиям, и рассказывает о необычных и таинственных событиях

Уйти вглубь Слободы и истории

Инициатором проекта «Фаролеро» стал Роберт Гарипов.

— Мы нацелены на развитие этой территории. Поэтому постоянно наблюдаем за разными экскурсоводами, стараемся влиять на туристический мир Старо-Татарской слободы. Должен сказать, замечал, что экскурсии однообразны. Подъезжают туристические автобусы и «галопом по Европам» за 20 минут осматривают центральные улицы по обкатанному маршруту. Мы стали думать с нашей командой, каким образом сможем обновить экскурсии, сделать их интереснее, уйти глубже в Слободу, — рассказал нашему изданию Роберт Гарипов.

На первом этапе, по его словам, придумали экскурсию с посещением Казан-бая, которая стала востребованной. Город задал авторам проекта свою новую идею, а сама реализация — полностью коммерческая, без поддержки муниципалитета. Но и билеты не слишком дешевые. Стоимость для взрослого — 1500 рублей, для ребенка — 950 рублей, есть семейные тарифы.

Маршруты стандартных экскурсий в Старо-Татарской слободе, как правило, начинаются с Татарской усадьбы, продолжаются музеем, далее выходят на Каюма Насыри, «не доходя до Апанаевской мечети, до улицы Кунче, до музея Татарской слободы — очень интересного, интерактивного, а дальше — бегом до мечети Марджани и спускаются к памятнику Марджани», сетует Гарипов.

— Наш проект открытый, мы готовы совершенствовать его, уходить вглубь. Юнусовская площадь — очень важная, глубокая история у купеческой улицы Тукая. Нельзя пройти мимо Голубой мечети и Азимовской, одной из самых красивых на территории нашей слободы. Будет ли это связано с проектом «Фаролеро» — неизвестно, но запрос на эти объекты есть, — делится планами Роберт Гарипов.

Он рассказал, что когда погружался в работу, вместе со своими единомышленниками часами ходил по территории «Старого города», многое для себя открыли.

— Дошли до кладбища. В Европе во многие экскурсии включают посещение захоронений. На нашем кладбище похоронено около 100 известных людей: те же Тукай, Марджани — это очень интересная история и она не до конца раскрыта, — отметил собеседник издания.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов