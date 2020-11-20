Что связывает Ив Сен Лорана с сапожником Каримом из Казани?
Жителям и гостям татарстанской столицы предлагают по-новому взглянуть на Старо-Татарскую слободу
В Казани презентовали новый экскурсионный маршрут, уже зарекомендовавший себя в Европе, — «Фаролеро». Корреспондент «Реального времени» вместе с сотрудниками префектуры «Старый город» и блогерами прогулялась по вечерним улицам Старо-Татарской слободы в сопровождении сказочного фонарщика.
От Грозного до Фукса
Префектура Казани «Старый город» анонсировала новый туристический проект «Фаролеро», который кардинально меняет привычное представление о традиционных экскурсиях. Участников встречи пригласили на таинственную вечернюю прогулку по улицам Старо-Татарской слободы. Пришедшим на экскурсию пришлось облачиться в волшебные плащи и надеть наушники. Под тихую мелодию предстал старец Фаролеро, который скитался по странам, узнал мир и людей. Музыка, сумерки и размеренный негромкий голос необычного гида создали атмосферу настоящей сказки.
Одними из главных героев представления стали фонарь и татарская перевязь с украшениями — хасите, у которых тоже есть свои истории. Экскурсантов провели через дворы улицы Каюма Насыри, двор усадьбы Муллина, рассказывая о домашних животных и мифических существах, о том как люди спасали свои дома от несчастий, оберегали от злых духов, о татарских традициях и обычаях, праздниках и быте, об убранстве старинных домов и о ремеслах.
Участники прогулки узнали подробности, как зародилась Казань, и как появилось озеро Кабан, в каком его месте жители спрятали сокровища, когда город штурмовал Иван Грозный со своим войском. Не только гостей, но и самих казанцев удивит своей глубокой историей самая короткая и узкая улочка Кунче. Ширина этого стометрового участка Казани — 3,5 метра. Зато сколько историй о кожевниках хранит улица! О мастерах, которые в XIX веке обували Париж и другие города — в год из Казани по миру расходилось до 3 млн пар сапожек и туфель. Во время экскурсии расскажут, что такое «ичиги», «булгари» и кто в них ходил, что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом. Не все жители столицы Татарстана знают, какое отношение имеет к Казани маэстро Альфеони и кому в городе удалось превратить кирпич в золото. Во время экскурсии расскажут о казанских котах мышеловах в императорском дворе и о том, как кот получил звание лейб-гвардейца.
Перед гостями Фаролеро оживают старинные здания и мечети Старо-Татарской слободы. У них тоже свои судьбы, которые за века обрастали легендами. А сколько и каких имен связано с этими местами. Ученый и врач Карл Фукс, писатель Каюм Насыри, богослов и просветитель Шигабутдин Марджани — эти люди и есть настоящее сокровище Казани.
Фаролеро угощает своих попутчиков восточным чаем и сладостями, с помощью сказочного фонаря зажигает мечты в их сердцах, заставляет поверить в свои силы и дарит на память ключ от этой мечты.
После Европы — назад в Казань
«Фаролеро» — международный проект. Его автор — бывшая жительница Казани Дария Бикбаева, которая запустила ночные прогулки в Берлине, Барселоне, Ницце, Париже, Лондоне, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. И теперь наконец-то бывший торговец и странник привез свои истории и легенды в столицу Татарстана. Пока «Фаролеро» в Казани — это 90 минут и 1,5 км небанальных историй и впечатлений для детей и взрослых. Экскурсию ведут профессиональные актеры. Она проходит только в вечернее время, в этом вся задумка, рассказали «Реальному времени» в префектуре «Старый город».
«Это яркая смесь театрального представления и пешеходной аудиоэкскурсии по улицам Казани в сопровождении таинственного фонарщика Фаролеро, знающего город как свои пять пальцев. Фонарщик знакомит с людьми, которые здесь жили, легко перемещается по столетиям, и рассказывает о необычных и таинственных событиях. Обычные улицы и достопримечательности — главные декорации спектакля, раскрывающего секреты улочек Слободы», — информируют специалисты МБУ «Историческая среда», которые занимаются новым проектом в префектуре.
Префект территории «Старый город» Роберт Гарипов рассказал, что «Фаролеро» — это зарегистрированный товарный знак, известный в Европе брэнд. Дария Бикбаева — владелица агентства ООО «Сабантуй», которое занимается мероприятиями в области культуры и искусства.
Уйти вглубь Слободы и истории
Инициатором проекта «Фаролеро» стал Роберт Гарипов.
— Мы нацелены на развитие этой территории. Поэтому постоянно наблюдаем за разными экскурсоводами, стараемся влиять на туристический мир Старо-Татарской слободы. Должен сказать, замечал, что экскурсии однообразны. Подъезжают туристические автобусы и «галопом по Европам» за 20 минут осматривают центральные улицы по обкатанному маршруту. Мы стали думать с нашей командой, каким образом сможем обновить экскурсии, сделать их интереснее, уйти глубже в Слободу, — рассказал нашему изданию Роберт Гарипов.
На первом этапе, по его словам, придумали экскурсию с посещением Казан-бая, которая стала востребованной. Город задал авторам проекта свою новую идею, а сама реализация — полностью коммерческая, без поддержки муниципалитета. Но и билеты не слишком дешевые. Стоимость для взрослого — 1500 рублей, для ребенка — 950 рублей, есть семейные тарифы.
Маршруты стандартных экскурсий в Старо-Татарской слободе, как правило, начинаются с Татарской усадьбы, продолжаются музеем, далее выходят на Каюма Насыри, «не доходя до Апанаевской мечети, до улицы Кунче, до музея Татарской слободы — очень интересного, интерактивного, а дальше — бегом до мечети Марджани и спускаются к памятнику Марджани», сетует Гарипов.
Он рассказал, что когда погружался в работу, вместе со своими единомышленниками часами ходил по территории «Старого города», многое для себя открыли.
— Дошли до кладбища. В Европе во многие экскурсии включают посещение захоронений. На нашем кладбище похоронено около 100 известных людей: те же Тукай, Марджани — это очень интересная история и она не до конца раскрыта, — отметил собеседник издания.
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