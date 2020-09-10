Гид по малоизвестной Старо-Татарской слободе Казани

От салафитов до меховщиков — что посмотреть в старом промышленном районе на юге города

Старо-Татарская слобода, хотя и стала обязательным пунктом в маршруте туриста, посещающего Казань, для большинства остается набором из нескольких знаковых зданий, сосредоточенных в основном на улице Каюма Насыри, Юнусовской площади и территории вокруг Сеннобазарной мечети. Корреспондент «Реального времени» решил рассказать о тех малоизвестных домах и местах, мимо которых обычно прохожие проходят не замечая, однако за ними кроется не менее увлекательная история. Некоторые из них уже стерты с лица города.

Типография «Милләт» (ул. Нариманова, 62)

Цепочка старых домов различной степени сохранности в слободе изучена краеведами в разной степени (к примеру, таинственным остается 58-й, вроде бы и жизнедеятельность в нем какая-то проходит, а самих жильцов не видно). Самое примечательное — здание типографии, которую имам Галеевской мечети, основатель передового медресе «Мухаммадия» Галимджан Баруди с купцом Ибрагимом Идрисовым открыли в 1908 году. Книги здесь печатали в цвете, и вообще, компания была передовой, благо Идрисов изучал типографское дело и каллиграфию в Турции, Ливане, Египте, а потом еще и в Германии. Сейчас здесь на первом этаже находится очень аутентичное и простое кафе.

Книги здесь печатали в цвете, и вообще, компания была передовой. Из альбома «Тукай», автор Зуфар Баширов. Фото kazan-history.livejournal.com

Дом Файзуллина (ул. Тукая, 33)

Один из домов, обновленных в 2018 году в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», принадлежал Шайхутдину Файзуллину. В истории он известен как последователь Бахаутдина Ваисова. Этот харизматичный мужчина в 1862 году году открыл в Казани молитвенный дом, который также называли «Булгарской духовной академией», духовным училищем «Мектебе Гирфан» и так далее. В нем учились дети, печатали книги, проводились заседания. По сути, Ваисов был салафитом, призывавшим вернуться к «истинной вере». Себя он именовал сардаром, то есть полководцем. По документам он происходил из потомков пророка Мухаммеда (мир ему) и «булгарских царей». Отсюда и политическая цель движения — восстановление Булгарского государства. Ваисов умер в психиатрической лечебнице в 1893 году, дело его продолжил сын Гайнан, убитый в 1918 году во время антисоветской демонстрации партии «Милли Шура». После революции последователи додумались аж до «Совета волжских болгарских мусульман» и ваисовцев востока (рабочих и крестьян). В советское время это движение возродилось под именем клуба «Булгар аль-Джадид», активно продвигавшего апокрифический текст «История Джагфара».

Один из домов, обновленных в 2018 году в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», принадлежал Шайхутдину Файзуллину. Фото D_O / skyscrapercity.com

Дом Сары Садыковой (ул. Тинчурина, 7а)

По легенде композитор, актриса и певица родилась в доме на Парижской Коммуны, 16 (ныне снесен) — так мама «удачно» сходила в гости. Еще один казанский адрес Садыковой — в Бишбалте, на Карельской, 12, где жил ее дед. А в этой обычной по виду хрущевке она обитала с 1963 по 1977 годы.

Казаковская мечеть (ул. Татарстана, 13)

В эпоху застоя серьезно перестроенный Татарстан лишился исторической мечети, возведенной купцом Мухаметзяном Казаковым (его дом и сейчас стоит в начале Насыри). Архитектор Петр Романов спроектировал массивную мечеть, возвели ее в 1876 году, а снесли в 1977-м, что можно считать этапом в развитии градозащитного движения. После нескольких бессмысленных сносов из ЦК КПСС пришло указание разработать охранную зону Казани. Сейчас планируется установка на этом месте памятного указателя.

Сейчас планируется установка на этом месте памятного указателя. Фото islamidelyort.blogspot.com

Юнусовская площадь

В целом территория пересечения улиц Тукая, Татарстан, Зайни Султана, Фатиха Карима — повод для грусти. Серьезно изменившаяся в 70-е, а потом в нулевые, она тем не менее хранит память об утерянном. К примеру, там, где сейчас активно продается шаурма, раньше работала гимназия Фатихи Аитовой, где учили русский, арабский, немецкий, английский языки, историю, географию, математику и многое другое. С домом Беркутова соседствовал дом купца Алкина (Тукая, 71). Там, где сейчас стоит «Бәхетле», находился Сад танцев, он же Туманный сад, а также кинотеатр «Чаткы», позже превращенный в кинотеатр имени Тукая, где фильмы показывались с татарскими субтитрами

Дом Айтуганова (ул. Тукая, 62)

Зеленый домик был построен купцом первой гильдии Идрисом Айтугановым по проекту архитектора Жуковского, после смерти перешел его сыну Исхаку, который его расширил. Теперь немного Санта-Барбары. Музей чак-чака расположен в доме Вафы Бигаева. Его дочь Бибиасма вышла замуж за Исхака Айтуганова. Их старшая дочь Уммегульсум породнилась с купца Салихом Губайдуллиным. Другая, Бибигайша — с купцом второй гильдии Мухаметшакиром Абдрахимовым. Третья, Фахриджиган, вышла замуж за Муртазу Азимова (а он построил Азимовскую мечеть). Сам Исхак спонсировал Голубую мечеть.

Все бы хорошо, но были еще сыновья. Ибрагим женился на русской девушке, редкое явление в те годы. А Исмагил в итоге не смог вывезти отцовский бизнес в плюс, а напротив, обанкротился и оказался за решеткой.

Зеленый домик был построен купцом первой гильдии Идрисом Айтугановым по проекту архитектора Жуковского

Дом Губайдуллина (ул. Зайни Султана, 12)

Уже упомянутый Салих Губайдуллин — сын Сабита, приехавшего в Казань из нынешнего Арского района и работавшего каретных дел мастером. Потом Сабит женился на Шамсенисе Галикеевой и с помощью тестя активно начал торговать мануфактурой. Дело его продолжил Салих. Его старший сын Габдулгазиз — выпускник юридического и историко-филологического факультетов Казанского императорского университета. Говорят, отец долго не мог смириться с тем, что потомок пошел не по его стопам (об этом написал в драме «Яшьләр» Фатих Амирхан). Но в результате мы получили выдающегося ученого, автора трудов по истории тюркских народов и татарской литературы.

После революции работал архивистом в Азербайджане, в 1937 был арестован по доносу как «член «Центра Всесоюзной контрреволюционной пантюркистской организации». Расстрелян.

Следы деятельности этой семьи можно найти и в других частях города. Это доходный дом Меркулова-Губайдуллина (ул. Островского, 53) и, конечно, дом на месте правого крыла Госбанка. О нем в весьма видных изданиях пишут, что Салих Губайдуллин не хотел его продавать, потому что разместил там бордель. На самом деле Госбанк лишь подумывал его купить, а в здании размещались магазины, мастерские, столовая.

Уже упомянутый Салих Губайдуллин — сын Сабита, приехавшего в Казань из нынешнего Арского района и работавшего каретных дел мастером. Фото Нияза Халита

Редакция «Эль-Ислах» (ул. Тукая, 63)

Там, где стоит шлагбаум, ведущий к 65-му дому, размещался дом, в котором работала редакция газеты «Эль-Ислах» («Реформа»). Спонсировал ее Газиз Губайдуллин, а название ее относилось к реформе мусульманской школы. Фактически ей руководил Фатих Амирхан. В 1907 году, когда газета появилась, у Амирхана случился паралич обеих ног, и он оказался прикованным к инвалидной коляске. В резкий, не стесняющийся в выражениях «Эль-Ислах» писали Габдулла Тукай, Сагит Рамиев, Галимжан Ибрагимов.

В резкий, не стесняющийся в выражениях «Эль-Ислах» писали Габдулла Тукай, Сагит Рамиев, Галимжан Ибрагимов

Дом Залюшева (ул. Сары Садыковой, 14)

Дом конца XIX века — флигель дома купца второй гильдии Абдрахима Залюшева. В 1899 году он, в частности, пожертвовал Бурнаевской мечети в качестве вакуфного имущества (для получения дохода) каменный дом с лавкой. В целом бывшая Мещанская улица, хотя и снесена, по большей части при внимательном изучении открывает совершенно пасторальные виды. Вероятно, здесь располагалось немало деревянных строений. Если, скажем, пройти мимо Голубой мечети вглубь и обогнуть хрущевку, то можно увидеть каменный домик, вполне живой и цветущий, в окружении многоэтажек. Совершенно деревенский дух у улицы Нур Баян, а ведь это все еще центр города!

Дом конца XIX века — флигель дома купца второй гильдии Абдрахима Залюшева. Фото kazanfirst.ru

ДК меховщиков (ул. Тукая, 91)

Рассказывая о Ново-Татарской слободе советского периода, мы сознательно умолчали, что культурный центр его находился в Старой слободе. Сначала, конечно, работники меховой фабрики ходили в мечеть Урта Таш, приспособленную под клуб. А потом появилось это огромное здание. Пустота, которая и сейчас зияет перед ним на улице Ахтямова, ранее была занята Екатерино-Борисоглебской церковью, чья колокольня служила отлично парой минарету Бурнаевской мечети. Как и к речпорту, кстати, к ДК приложил руку зачинатель татарской архитектуры Исмагил Гайнутдинов. Пятиэтажную махину возводили в 1932—1937 годах, так что она несет в себе черты конструктивизма и функционализма тех лет. По проекту, кстати, в вестибюле планировалось разместить скульптуры в стиле соцреализма.

Пятиэтажную махину возводили в 1932—1937 годах, так что она несет в себе черты конструктивизма и функционализма тех лет