COVID-19 поднял расходы татарстанской казны на медицину в полтора раза
Пандемия изменила исполнение бюджетов всех регионов в Поволжье
«Реальное время» анализирует показатели доходов и расходов бюджетов регионов Приволжского федерального округа в условиях пандемии в 2020 году. Судя по цифрам с января по октябрь, регионы гораздо больше обычного (что и понятно) выделяли средства на здравоохранение. Доходы субъектов при этом снижались, и тогда на помощь приходили субсидии из других бюджетов.
Доходы Татарстана за счет перечислений из других бюджетов
Ситуация с исполнением бюджета в Татарстане развивается в соответствии с прогнозами, обусловленными пандемией коронавируса. Доходы немного снизились, а расходы существенно возросли. Так, снижение доходов составило 3% — в этом году показатель составил 222 млрд рублей, годом ранее — 228,3 млрд.
Впрочем, ситуация со снижением доходов на самом деле значительно хуже, чем может показаться на первый взгляд. Небольшое снижение (на 3%) произошло за счет значительного роста графы «Безвозмездные поступления» — они выросли в 2,2 раза, с 22,4 до 50,1 млрд рублей. Методологические пояснения от Росстата говорят нам, что к безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, субвенции и межбюджетные трансферы из других бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических, юридических лиц, и международных организаций и правительств иностранных государств. То есть, фактически, речь идет о поступлениях извне, не связанных непосредственно с регионом (и его заработком).
Куда хуже обстоят дела с налоговыми и неналоговыми доходами бюджета. Основной доход региона — с налога на прибыль — просел сразу на четверть — со 130,3 до 97,6 млрд рублей. Также на 6% снизился сбор налогов на совокупный доход (до 8,8 млрд рублей) и на целых 42% — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (до 3,3 млрд рублей).
Доходы казаны выросли лишь по двум крупным сборам — на товары, работы и услуги (на 12% — с 26,2 млрд до 29,3 млрд рублей) и на имущество (на 1% — с 26,3 млрд до 26,5 млрд рублей). Остальные увеличившиеся статьи доходов — капля в море. Например, платежи при пользовании природными ресурсами увеличились на 21%, но общая их сумма — всего 349 млн рублей. Административные платежи и сборы выросли на 44%, но их сумма сравнима со стоимостью не самой дорогой машины — 1,85 млн рублей. Еще один вид налогов, доходы по которым выросли, — за пользование природными ресурсами — рост на 7%, но сумма по-прежнему очень невелика (рост — с 47,3 млн до 50,9 млн рублей).
|Показатель / Субъект
|Республика Татарстан
|Республика Татарстан
|Изменение за год
|в тыс.руб. на дату:
|01.10.2020
|01.10.2019
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|171 888 274,8
|205 843 316,9
|-16%
|Налоги на прибыль, доходы
|97 561 299,7
|130 293 280,9
|-25%
|Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|29 260 863,4
|26 165 115,7
|12%
|Налоги на совокупный доход
|8 838 064,9
|9 385 999,3
|-6%
|Налоги на имущество
|26 525 977,0
|26 302 161,0
|1%
|Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|50 867,6
|47 345,8
|7%
|Государственная пошлина, сборы
|921 158,0
|997 419,9
|-8%
|Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам
|144,1
|357,8
|-60%
|Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|3 344 744,0
|5 768 609,3
|-42%
|Платежи при пользовании природными ресурсами
|348 755,5
|287 267,2
|21%
|Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|1 070 359,5
|1 591 511,9
|-33%
|Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|852 025,6
|1 034 657,3
|-18%
|Административные платежи и сборы
|1 853,3
|1 287,4
|44%
|Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|2 744 023,5
|2 970 502,2
|-8%
|Прочие неналоговые доходы
|368 138,7
|997 801,2
|-63%
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|50 116 718,1
|22 432 535,4
|123%
|ИТОГО доходов
|222 004 992,9
|228 275 852,3
|-3%
Взрывной рост трат на здравоохранение и физкультуру
Расходы бюджета, наоборот, заметно возросли: на 12%, с 212,8 млн до 237,9 млн рублей. Самая большая статья расходов бюджета Татарстана — образование. На него в период с января по октябрь 2020 года потрачено 74,5 млрд рублей — это на 9% больше, чем годом ранее. Конечно, есть и направления, на которые рост финансирования гораздо больше.
Вторая по объемам статья расходов — «Национальная экономика». Это — траты бюджета на такие отрасли, как дорожное хозяйство и транспорт, поддержку сельского и лесного хозяйств, связь и другие сферы экономики. На эти цели выделено 53,2 млрд рублей, в то же время это одна из двух статей расходов, траты на которую снизились, причем сразу на 6% (забегая вперед, отметим, что финансирование этой статьи расходов — важная особенность Татарстана, здесь на нее тратят значительно больше, чем в других регионах ПФО). Вторая сфера со снизившимся финансированием — культура и кинематография, на которую потратили на 2% меньше, чем год назад — 10,9 млрд рублей.
Траты на остальные сферы выросли. Лидером среди крупных отраслей по годовому росту стало здравоохранение. В условиях пандемии, которая продолжается вот уже почти год, это совсем не удивительно. Расходы возросли сразу на 57% — с 16,2 млрд до 25,3 млрд рублей. На статью «Социальная политика» рост трат не такой большой, лишь 25%, но тут цифры больше изначально: в этом году они составили 37,1 млрд рублей, годом ранее — 29,7 млрд рублей.
Из отраслей-рекордсменов можно выделить физическую культуру и спорт — на них в первые три квартала текущего года потратили 8,3 млрд рублей, что на 79% больше, чем годом ранее. Еще больше рост расходов — на охрану окружающей среды: в пять раз. Правда, сумма тут все равно не очень велика по меркам остальных отраслей — 1,6 млрд рублей. Но годом ранее было всего 324 млн. Наконец, 66% рост у статьи «Национальная оборона», расходы на нее выросли с 93 млн до 154 млн рублей.
В первые три квартала бюджет Татарстана стал дефицитным — годом ранее доходы составляли 228 млрд, расходы — 213 млрд. Сейчас цифры изменились до 222 и 238 млрд, соответственно. К концу года, видимо, разница может стать еще больше.
|Показатель / Субъект
|Республика Татарстан
|Республика Татарстан
|Изменение за год
|в тыс. руб. на дату:
|01.10.2020
|01.10.2019
|Р А С Х О Д Ы
|Общегосударственные вопросы
|12 622 234,3
|11 961 050,9
|6%
|Национальная оборона
|154 093,6
|93 043,0
|66%
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|1 629 464,1
|1 526 596,3
|7%
|Национальная экономика
|53 198 822,0
|56 485 368,9
|-6%
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|11 124 799,5
|11 134 298,1
|0%
|Охрана окружающей среды
|1 621 104,1
|324 883,4
|399%
|Образование
|74 482 139,6
|68 406 341,9
|9%
|Культура, кинематография
|10 851 936,7
|11 115 917,3
|-2%
|Здравоохранение
|25 347 118,9
|16 149 671,4
|57%
|Социальная политика
|37 127 756,4
|29 673 876,7
|25%
|Физическая культура и спорт
|8 328 863,0
|4 650 300,7
|79%
|Средства массовой информации
|1 168 818,9
|1 072 366,5
|9%
|Обслуживание государственного и муниципального долга
|212 308,1
|203 731,2
|4%
|ИТОГО расходов
|237 869 459,2
|212 797 446,3
|12%
Татарстан — лидер по образованию и инфраструктуре
В этом году расходы бюджета превышают доходы не только у Татарстана, но и еще у семи регионов Приволжского федерального округа. Это — республики Башкортостан и Удмуртия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области, а также Пермский край. У остальных шести регионов из 14 пока получается держать бюджет «в плюсе». Это не только небольшие республики, такие как Марий Эл и Мордовия, но и вполне крупные регионы, например, Нижегородская и Самарская области.
Вообще, у Татарстана самые большие и доходы, и расходы среди всех регионов ПФО. После показателя дохода Татарстана в 222 млрд рублей следует Башкортостан со 177 млрд, Нижегородская и Самарская области со 165 млрд и 156 млрд, а также Пермский край со 127 млрд рублей. Аналогичное распределение и по расходам.
Однако интересно, что при этом Татарстан — лидер по расходам не по всем отраслям. Например, по расходам на социальную политику Татарстан (со своими 37,1 млрд рублей) отстает не только от Башкортостана (со 47,7 млрд рублей), но и от Нижегородской и Самарской областей (их показатель — около 41 млрд рублей). В эту статью расходов включаются траты на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и обеспечение населения, охрану семьи и детства.
Кроме того, Татарстан отстает от Башкортостана по тратам на здравоохранение (в Башкирии — 28,4 млрд рублей — примерно на 3 млрд больше, чем в Татарстане) и национальную безопасность и правоохранительную деятельность (в Башкортостане — 2,1 млрд против 1,6 млрд рублей в Татарстане).
|Показатель (в тыс. руб.) / Субъект
|Республика Башкортостан
|Республика Марий Эл
|Республика Мордовия
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Удмуртская Республика
|Чувашская Республика— Чувашия
|Нижегородская область
|Кировская область
|Самарская область
|Оренбургская область
|Пензенская область
|Пермский край
|Саратовская область
|Ульяновская область
|Р А С Х О Д Ы
|Общегосударственные вопросы
|12 001 554,0
|1 534 556,3
|2 346 191,7
|12 622 234,3
|4 206 600,4
|2 360 081,8
|10 352 621,5
|3 815 467,8
|9 372 806,7
|5 517 245,8
|3 968 382,0
|8 537 710,3
|5 495 199,5
|4 128 927,1
|Национальная оборона
|70 723,0
|12 458,5
|17 057,9
|154 093,6
|26 349,9
|23 089,0
|29 913,2
|28 706,1
|33 403,2
|48 985,5
|38 912,7
|19 260,5
|30 230,6
|13 143,4
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|2 111 084,0
|383 577,2
|248 571,4
|1 629 464,1
|618 221,7
|391 530,0
|1 731 463,0
|575 800,7
|1 598 466,0
|701 906,2
|296 951,3
|1 456 569,3
|439 188,0
|704 280,7
|Национальная экономика
|28 582 344,0
|6 516 680,1
|7 351 815,5
|53 198 822,0
|12 301 025,1
|7 606 760,6
|24 258 850,3
|9 979 022,3
|25 419 808,9
|17 683 038,9
|9 644 115,5
|25 466 027,3
|15 011 516,9
|10 515 232,7
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|11 335 262,0
|1 441 283,9
|1 644 758,9
|11 124 799,5
|1 829 683,6
|1 750 071,8
|7 375 632,6
|2 462 279,0
|8 011 994,2
|2 973 650,3
|2 095 702,0
|8 686 949,7
|4 310 612,4
|2 667 726,2
|Охрана окружающей среды
|729 605,0
|486 117,3
|9 478,5
|1 621 104,1
|19 355,9
|385 838,6
|2 261 008,2
|85 262,5
|772 953,8
|170 650,2
|15 425,9
|86 789,1
|64 428,0
|487 998,3
|Образование
|50 158 277,0
|8 436 250,8
|7 015 426,6
|74 482 139,6
|23 050 474,9
|14 395 766,0
|44 736 160,4
|15 949 306,6
|35 657 535,4
|24 510 246,4
|13 205 582,4
|36 007 799,2
|24 754 193,5
|13 300 057,7
|Культура, кинематография
|8 477 736,0
|1 541 061,4
|1 346 678,3
|10 851 936,7
|3 134 549,9
|1 940 284,9
|5 821 481,9
|1 839 007,6
|4 167 019,8
|2 995 049,9
|2 040 223,0
|5 300 736,6
|3 287 039,7
|1 818 082,1
|Здравоохранение
|28 364 591,0
|2 379 113,0
|4 656 674,2
|25 347 118,9
|6 774 453,1
|5 686 082,7
|17 434 720,2
|4 444 026,2
|13 463 145,0
|7 966 536,0
|7 766 711,2
|13 100 734,0
|13 216 797,1
|6 612 794,3
|Социальная политика
|47 650 153,0
|7 505 021,7
|9 058 535,1
|37 127 756,4
|18 895 508,2
|13 779 070,8
|41 292 964,9
|16 594 480,4
|41 145 963,4
|27 185 686,3
|13 523 159,6
|35 653 059,5
|30 102 505,9
|16 655 394,0
|Физическая культура и спорт
|2 341 429,0
|419 323,5
|942 171,7
|8 328 863,0
|1 452 479,8
|1 038 648,9
|5 165 348,9
|759 070,5
|5 378 402,5
|1 465 582,9
|995 368,0
|3 066 639,2
|1 993 283,2
|1 966 484,5
|Средства массовой информации
|816 143,0
|119 028,7
|140 758,1
|1 168 818,9
|222 440,3
|153 484,3
|346 842,7
|60 239,1
|341 336,1
|24 676,9
|155 000,7
|43 746,9
|94 510,8
|207 740,3
|Обслуживание государственного и муниципального долга
|341 006,0
|426 401,4
|1 860 330,2
|212 308,1
|1 944 835,4
|110 600,5
|3 672 403,4
|628 466,3
|2 716 688,0
|654 267,9
|958 338,0
|21 795,0
|1 664 543,3
|1 053 296,8
|ИТОГО расходов
|192 979 907,0
|31 200 873,7
|36 638 448,3
|237 869 459,2
|74 475 978,1
|49 621 337,4
|164 479 411,2
|57 221 144,7
|148 079 522,8
|91 898 243,4
|54 703 872,3
|137 447 816,5
|100 464 048,9
|60 131 168,0
Если рассматривать не абсолютный показатель, а показатель на душу населения, то окажется, что по тратам бюджета на социальную политику (несмотря на рост показателя за год на четверть) Татарстан отстает еще больше. В среднем на одного жителя регион потратил 9,5 тысячи рублей. В соседнем Башкортостане этот показатель равен 11,8 тысячи, в Нижегородской и Самарской областях — примерно 13 тысячам рублей, в Оренбургской области — вообще 13,9 тысячи рублей. И даже Пензенская область с низким показателем в 10,3 тысячи рублей опережает Татарстан.
По тратам на здравоохранение все довольно неплохо — в среднем на каждого жителя в январе — сентябре 2020 года приходилось примерно по 6,5 тысячи рублей. Это — второй в федеральном округе показатель после Башкортостана (у него — 7,02 тысячи). Для сравнения — в Нижегородской области он равен 5,44 тысячи, в Самарской области — 4,23 тысячи, а, например, в Марий Эл и Кировской области — вообще примерно 3,5 тысячи.
Есть и две сферы, в которых Татарстан — однозначный лидер среди регионов ПФО по тратам на душу населения. В регионе на образование каждого жителя тратят в среднем 19 тысяч рублей — в остальных регионах ПФО этот показатель не выше 15,4 тысячи (в Удмуртии). В соседней Нижегородской области показатель — около 14 тысяч, в Башкортостане — 12,4 тысячи рублей, в Самарской области — вообще 11,2 тысячи рублей.
Еще одна сфера — «Национальная экономика». В Татарстане на каждого жителя приходится 13,6 тысячи рублей трат по этой статье, а в следующем по цифрам регионе — Пермском крае — всего 9,8 тысячи. В Башкортостане, например, этот показатель почти вдвое ниже, чем в Татарстане — 7,08 тысячи, в Нижегородской и Самарской областях — 7,57 и 8 тысяч рублей.
|Р А С Х О Д Ы на душу населения (тыс. руб/человека)
|Республика Башкортостан
|Республика Марий Эл
|Республика Мордовия
|Республика Татарстан
|Удмуртская Республика
|Чувашская Республика
|Нижегородская область
|Кировская область
|Самарская область
|Оренбургская область
|Пензенская область
|Пермский край
|Саратовская область
|Ульяновская область
|Население
|4 038 151
|679 417
|790 197
|3 902 888
|1 500 955
|1 217 818
|3 202 946
|1 262 402
|3 179 532
|1 956 835
|1 305 563
|2 599 260
|2 421 895
|1 229 824
|Общегосударственные вопросы
|2,97
|2,26
|2,97
|3,23
|2,80
|1,94
|3,23
|3,02
|2,95
|2,82
|3,04
|3,28
|2,27
|3,36
|Национальная оборона
|0,02
|0,02
|0,02
|0,04
|0,02
|0,02
|0,01
|0,02
|0,01
|0,03
|0,03
|0,01
|0,01
|0,01
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|0,52
|0,56
|0,31
|0,42
|0,41
|0,32
|0,54
|0,46
|0,50
|0,36
|0,23
|0,56
|0,18
|0,57
|Национальная экономика
|7,08
|9,59
|9,30
|13,63
|8,20
|6,25
|7,57
|7,90
|7,99
|9,04
|7,39
|9,80
|6,20
|8,55
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|2,81
|2,12
|2,08
|2,85
|1,22
|1,44
|2,30
|1,95
|2,52
|1,52
|1,61
|3,34
|1,78
|2,17
|Охрана окружающей среды
|0,18
|0,72
|0,01
|0,42
|0,01
|0,32
|0,71
|0,07
|0,24
|0,09
|0,01
|0,03
|0,03
|0,40
|Образование
|12,42
|12,42
|8,88
|19,08
|15,36
|11,82
|13,97
|12,63
|11,21
|12,53
|10,11
|13,85
|10,22
|10,81
|Культура, кинематография
|2,10
|2,27
|1,70
|2,78
|2,09
|1,59
|1,82
|1,46
|1,31
|1,53
|1,56
|2,04
|1,36
|1,48
|Здравоохранение
|7,02
|3,50
|5,89
|6,49
|4,51
|4,67
|5,44
|3,52
|4,23
|4,07
|5,95
|5,04
|5,46
|5,38
|Социальная политика
|11,80
|11,05
|11,46
|9,51
|12,59
|11,31
|12,89
|13,15
|12,94
|13,89
|10,36
|13,72
|12,43
|13,54
|Физическая культура и спорт
|0,58
|0,62
|1,19
|2,13
|0,97
|0,85
|1,61
|0,60
|1,69
|0,75
|0,76
|1,18
|0,82
|1,60
|Средства массовой информации
|0,20
|0,18
|0,18
|0,30
|0,15
|0,13
|0,11
|0,05
|0,11
|0,01
|0,12
|0,02
|0,04
|0,17
|Обслуживание государственного и муниципального долга
|0,08
|0,63
|2,35
|0,05
|1,30
|0,09
|1,15
|0,50
|0,85
|0,33
|0,73
|0,01
|0,69
|0,86
|ИТОГО расходов
|47,79
|45,92
|46,37
|60,95
|49,62
|40,75
|51,35
|45,33
|46,57
|46,96
|41,90
|52,88
|41,48
|48,89
Регионы-лидеры по налогу на имущество
Что касается доходов, то Татарстан — абсолютный лидер сразу по нескольким статьям. В первую очередь это налог на прибыль. За первые 9 месяцев 2020 года его собрали на сумму 97,6 млрд рублей, у ближайшего «преследователя» — Нижегородской области — показатель равен 86,7 млрд рублей.
Также у Татарстана рекордные показатели по сбору налогов на товары, работы и услуги — 29,3 млрд рублей. В Самарской области, например, их собрали на 17 миллиардов, в Башкортостане — на 16,7 млрд. Наконец, налогов на имущество в регионе собрано на 26,5 млрд — в занимающей второе место Самарской области сбор составил лишь 16 млрд, в Башкортостане и Нижегородской области — чуть меньше 11 млрд.
Безвозмездные поступления, которые мы посчитали одной из главных причин, почему доходы не так сильно «просели» в сравнении с 2019 годом, действительно оказались велики, но не так сильно, как, например, в Башкортостане — там показатель вообще равен 62 млрд (у Татарстана — 50,1 млрд). У других регионов, впрочем, показатель заметно меньше — у Саратовской области, например, 40,6 млрд, у Нижегородской — 38,2 млрд, у Пермского края — 34 млрд рублей.
|Показатель / Субъект
|Республика Башкортостан
|Республика Марий Эл
|Республика Мордовия
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Удмуртская Республика
|Чувашская Республика — Чувашия
|Нижегородская область
|Кировская область
|Самарская область
|Оренбургская область
|Пензенская область
|Пермский край
|Саратовская область
|Ульяновская область
|в тыс. руб. на дату:
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|01.10.2020
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|115 054 254,0
|14 828 168,7
|21 157 620,4
|171 888 274,8
|42 299 799,8
|27 420 310,3
|127 068 423,3
|30 862 483,6
|125 673 338,0
|58 914 170,0
|30 967 832,5
|93 075 913,1
|57 492 688,3
|39 258 192,3
|Налоги на прибыль, доходы
|65 327 326,0
|8 166 475,9
|10 114 468,6
|97 561 299,7
|27 811 002,0
|16 657 153,7
|86 718 647,6
|17 024 586,4
|78 641 576,4
|36 721 827,6
|16 440 870,3
|61 312 891,9
|36 176 904,4
|18 220 518,5
|Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|16 733 649,0
|2 967 490,1
|7 013 201,8
|29 260 863,4
|4 815 280,9
|3 500 672,2
|15 453 739,6
|4 723 874,5
|17 112 923,0
|6 462 300,3
|5 921 492,1
|7 199 037,7
|6 845 061,2
|14 346 368,2
|Налоги на совокупный доход
|6 447 810,0
|1 253 479,0
|1 097 484,8
|8 838 064,9
|3 089 737,1
|2 489 174,2
|7 841 319,7
|2 958 615,1
|6 869 746,5
|2 859 208,9
|2 896 065,9
|5 880 203,1
|4 249 909,6
|2 069 628,9
|Налоги на имущество
|10 600 671,0
|1 377 374,9
|1 913 538,5
|26 525 977,0
|4 066 184,0
|2 655 643,7
|10 825 540,0
|2 954 661,2
|15 954 056,9
|9 044 183,9
|3 637 151,3
|11 145 535,6
|7 233 348,8
|2 920 505,6
|Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|558 975,0
|17 303,8
|17 067,7
|50 867,6
|21 054,4
|21 269,4
|56 163,5
|45 491,8
|53 088,2
|699 186,4
|20 843,7
|373 347,1
|42 211,7
|17 594,2
|Государственная пошлина, сборы
|833 971,0
|133 197,8
|122 981,5
|921 158,0
|281 469,3
|218 702,9
|584 769,7
|250 226,5
|665 452,5
|417 269,3
|210 569,3
|562 466,3
|497 007,3
|214 525,0
|Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам
|11,0
|35,8
|6,1
|144,1
|-88,6
|9,6
|256,0
|-9,0
|487,1
|10,2
|-23,6
|188,8
|34,4
|141,8
|Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|10 371 158,0
|415 472,4
|279 987,3
|3 344 744,0
|537 207,4
|712 604,9
|2 494 056,8
|593 362,4
|3 066 215,3
|1 153 521,5
|604 776,1
|1 867 266,1
|824 905,2
|388 669,2
|Платежи при пользовании природными ресурсами
|340 922,0
|122 366,3
|70 528,3
|348 755,5
|242 574,5
|61 819,9
|427 981,3
|735 872,0
|277 910,1
|212 848,7
|59 276,7
|0,7
|152 930,7
|149 279,6
|Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|628 077,0
|52 227,0
|34 540,3
|1 070 359,5
|212 059,2
|116 946,2
|418 851,7
|819 364,7
|175 618,2
|233 424,0
|140 123,8
|2 016 789,9
|435 545,6
|147 867,2
|Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|1 339 114,0
|70 753,3
|304 645,2
|852 025,6
|275 408,1
|469 126,3
|808 594,9
|360 047,4
|678 878,9
|377 673,6
|382 291,1
|497 045,1
|286 026,0
|200 096,2
|Административные платежи и сборы
|24 775,0
|457,1
|302,7
|1 853,3
|1 327,5
|388,0
|10 075,8
|5 825,0
|1 285,6
|1 823,1
|12 663,0
|1 986,6
|16 576,5
|964,4
|Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|1 639 943,0
|251 635,8
|183 273,6
|2 744 023,5
|859 777,3
|523 635,5
|1 362 083,0
|363 520,6
|2 104 091,0
|708 080,1
|557 167,6
|1 257 566,2
|724 648,3
|561 004,6
|Прочие неналоговые доходы
|207 852,0
|-100,6
|5 594,0
|368 138,7
|86 806,7
|-6 836,2
|66 343,7
|27 044,9
|72 008,6
|22 812,4
|84 565,2
|133 042,7
|7 578,6
|21 028,8
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|62 109 591,0
|16 443 214,8
|15 973 759,8
|50 116 718,1
|22 854 631,3
|25 913 211,7
|38 228 571,9
|26 536 825,8
|30 431 227,7
|27 416 971,8
|23 141 072,0
|34 029 755,6
|40 605 351,8
|16 275 604,8
|ИТОГО доходов
|177 163 845,0
|31 271 383,4
|37 131 380,3
|222 004 992,9
|65 154 431,1
|53 333 522,0
|165 296 995,2
|57 399 309,4
|156 104 565,7
|86 331 141,8
|54 108 904,5
|127 105 668,7
|98 098 040,1
|55 533 797,1
Если говорить про те же безвозмездные поступления на душу населения — то у Татарстана вообще один из самых низких показателей в ПФО. Тут на каждого жителя приходится 12,84 тысячи рублей. В Марий Эл, к примеру, показатель — почти в два раза выше. Меньше, чем в Татарстане на каждого жителя оказалось безвозмездных поступлений только в двух регионах, оба они — крупные. Это — Нижегородская (11,94 тысячи на человека) и Самарская области (9,57 тысячи).
Что касается налоговых и неналоговых доходов, у Татарстана оказалось лидерство на душу населения по сбору налога на имущество. Каждый человек тут в среднем заплатил 6,8 тысячи рублей, у ближайшего «преследователя» — Самарской области — показатель равен 5,02 тысячи, в Башкирии, например, 2,63 тысячи, а в Нижегородской области — 3,38.
Кроме того, Татарстан — в лидерах по государственным пошлинам и сборам (236 рублей на человека, в остальных регионах — от 156 до 216 рублей), штрафам, санкциям и возмещению ущерба (700 рублей с человека, по ПФО — от 230 до 570) и прочим неналоговым доходам.
|ДОХОДЫ на душу населения (тыс. руб./человека)
|Республика Башкортостан
|Республика Марий Эл
|Республика Мордовия
|Республика Татарстан
|Удмуртская Республика
|Чувашская Республика
|Нижегородская область
|Кировская область
|Самарская область
|Оренбургская область
|Пензенская область
|Пермский край
|Саратовская область
|Ульяновская область
|Население
|4 038 151
|679 417
|790 197
|3 902 888
|1 500 955
|1 217 818
|3 202 946
|1 262 402
|3 179 532
|1 956 835
|1 305 563
|2 599 260
|2 421 895
|1 229 824
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|28,49
|21,82
|26,78
|44,04
|28,18
|22,52
|39,67
|24,45
|39,53
|30,11
|23,72
|35,81
|23,74
|31,92
|Налоги на прибыль, доходы
|16,18
|12,02
|12,80
|25,00
|18,53
|13,68
|27,07
|13,49
|24,73
|18,77
|12,59
|23,59
|14,94
|14,82
|Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|4,14
|4,37
|8,88
|7,50
|3,21
|2,87
|4,82
|3,74
|5,38
|3,30
|4,54
|2,77
|2,83
|11,67
|Налоги на совокупный доход
|1,60
|1,84
|1,39
|2,26
|2,06
|2,04
|2,45
|2,34
|2,16
|1,46
|2,22
|2,26
|1,75
|1,68
|Налоги на имущество
|2,63
|2,03
|2,42
|6,80
|2,71
|2,18
|3,38
|2,34
|5,02
|4,62
|2,79
|4,29
|2,99
|2,37
|Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|0,138
|0,025
|0,022
|0,013
|0,014
|0,017
|0,018
|0,036
|0,017
|0,357
|0,016
|0,144
|0,017
|0,014
|Государственная пошлина, сборы
|0,207
|0,196
|0,156
|0,236
|0,188
|0,180
|0,183
|0,198
|0,209
|0,213
|0,161
|0,216
|0,205
|0,174
|Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам
|0,00000
|0,00005
|0,00001
|0,00004
|-0,00006
|0,00001
|0,00008
|-0,00001
|0,00015
|0,00001
|-0,00002
|0,00007
|0,00001
|0,00012
|Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|2,57
|0,61
|0,35
|0,86
|0,36
|0,59
|0,78
|0,47
|0,96
|0,59
|0,46
|0,72
|0,34
|0,32
|Платежи при пользовании природными ресурсами
|0,08
|0,18
|0,09
|0,09
|0,16
|0,05
|0,13
|0,58
|0,09
|0,11
|0,05
|0,00
|0,06
|0,12
|Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|0,16
|0,08
|0,04
|0,27
|0,14
|0,10
|0,13
|0,65
|0,06
|0,12
|0,11
|0,78
|0,18
|0,12
|Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|0,33
|0,10
|0,39
|0,22
|0,18
|0,39
|0,25
|0,29
|0,21
|0,19
|0,29
|0,19
|0,12
|0,16
|Административные платежи и сборы
|0,0061
|0,0007
|0,0004
|0,0005
|0,0009
|0,0003
|0,0031
|0,0046
|0,0004
|0,0009
|0,0097
|0,0008
|0,0068
|0,0008
|Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|0,41
|0,37
|0,23
|0,70
|0,57
|0,43
|0,43
|0,29
|0,66
|0,36
|0,43
|0,48
|0,30
|0,46
|Прочие неналоговые доходы
|0,05
|0,00
|0,01
|0,09
|0,06
|-0,01
|0,02
|0,02
|0,02
|0,01
|0,06
|0,05
|0,00
|0,02
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|15,38
|24,20
|20,21
|12,84
|15,23
|21,28
|11,94
|21,02
|9,57
|14,01
|17,72
|13,09
|16,77
|13,23
|ИТОГО доходов
|43,87
|46,03
|46,99
|56,88
|43,41
|43,79
|51,61
|45,47
|49,10
|44,12
|41,44
|48,90
|40,50
|45,16
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