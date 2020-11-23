COVID-19 поднял расходы татарстанской казны на медицину в полтора раза

Пандемия изменила исполнение бюджетов всех регионов в Поволжье

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует показатели доходов и расходов бюджетов регионов Приволжского федерального округа в условиях пандемии в 2020 году. Судя по цифрам с января по октябрь, регионы гораздо больше обычного (что и понятно) выделяли средства на здравоохранение. Доходы субъектов при этом снижались, и тогда на помощь приходили субсидии из других бюджетов.

Доходы Татарстана за счет перечислений из других бюджетов

Ситуация с исполнением бюджета в Татарстане развивается в соответствии с прогнозами, обусловленными пандемией коронавируса. Доходы немного снизились, а расходы существенно возросли. Так, снижение доходов составило 3% — в этом году показатель составил 222 млрд рублей, годом ранее — 228,3 млрд.

Впрочем, ситуация со снижением доходов на самом деле значительно хуже, чем может показаться на первый взгляд. Небольшое снижение (на 3%) произошло за счет значительного роста графы «Безвозмездные поступления» — они выросли в 2,2 раза, с 22,4 до 50,1 млрд рублей. Методологические пояснения от Росстата говорят нам, что к безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, субвенции и межбюджетные трансферы из других бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических, юридических лиц, и международных организаций и правительств иностранных государств. То есть, фактически, речь идет о поступлениях извне, не связанных непосредственно с регионом (и его заработком).

Куда хуже обстоят дела с налоговыми и неналоговыми доходами бюджета. Основной доход региона — с налога на прибыль — просел сразу на четверть — со 130,3 до 97,6 млрд рублей. Также на 6% снизился сбор налогов на совокупный доход (до 8,8 млрд рублей) и на целых 42% — доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (до 3,3 млрд рублей).

Доходы казаны выросли лишь по двум крупным сборам — на товары, работы и услуги (на 12% — с 26,2 млрд до 29,3 млрд рублей) и на имущество (на 1% — с 26,3 млрд до 26,5 млрд рублей). Остальные увеличившиеся статьи доходов — капля в море. Например, платежи при пользовании природными ресурсами увеличились на 21%, но общая их сумма — всего 349 млн рублей. Административные платежи и сборы выросли на 44%, но их сумма сравнима со стоимостью не самой дорогой машины — 1,85 млн рублей. Еще один вид налогов, доходы по которым выросли, — за пользование природными ресурсами — рост на 7%, но сумма по-прежнему очень невелика (рост — с 47,3 млн до 50,9 млн рублей).

Доходы бюджета Татарстана, октябрь 2020 года

Показатель / Субъект Республика Татарстан Республика Татарстан Изменение за год в тыс.руб. на дату: 01.10.2020 01.10.2019

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 888 274,8 205 843 316,9 -16% Налоги на прибыль, доходы 97 561 299,7 130 293 280,9 -25% Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 29 260 863,4 26 165 115,7 12% Налоги на совокупный доход 8 838 064,9 9 385 999,3 -6% Налоги на имущество 26 525 977,0 26 302 161,0 1% Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 50 867,6 47 345,8 7% Государственная пошлина, сборы 921 158,0 997 419,9 -8% Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам 144,1 357,8 -60% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 344 744,0 5 768 609,3 -42% Платежи при пользовании природными ресурсами 348 755,5 287 267,2 21% Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 070 359,5 1 591 511,9 -33% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 852 025,6 1 034 657,3 -18% Административные платежи и сборы 1 853,3 1 287,4 44% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 744 023,5 2 970 502,2 -8% Прочие неналоговые доходы 368 138,7 997 801,2 -63% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50 116 718,1 22 432 535,4 123% ИТОГО доходов 222 004 992,9 228 275 852,3 -3%

Взрывной рост трат на здравоохранение и физкультуру



Расходы бюджета, наоборот, заметно возросли: на 12%, с 212,8 млн до 237,9 млн рублей. Самая большая статья расходов бюджета Татарстана — образование. На него в период с января по октябрь 2020 года потрачено 74,5 млрд рублей — это на 9% больше, чем годом ранее. Конечно, есть и направления, на которые рост финансирования гораздо больше.

Вторая по объемам статья расходов — «Национальная экономика». Это — траты бюджета на такие отрасли, как дорожное хозяйство и транспорт, поддержку сельского и лесного хозяйств, связь и другие сферы экономики. На эти цели выделено 53,2 млрд рублей, в то же время это одна из двух статей расходов, траты на которую снизились, причем сразу на 6% (забегая вперед, отметим, что финансирование этой статьи расходов — важная особенность Татарстана, здесь на нее тратят значительно больше, чем в других регионах ПФО). Вторая сфера со снизившимся финансированием — культура и кинематография, на которую потратили на 2% меньше, чем год назад — 10,9 млрд рублей.

Траты на остальные сферы выросли. Лидером среди крупных отраслей по годовому росту стало здравоохранение. В условиях пандемии, которая продолжается вот уже почти год, это совсем не удивительно. Расходы возросли сразу на 57% — с 16,2 млрд до 25,3 млрд рублей. На статью «Социальная политика» рост трат не такой большой, лишь 25%, но тут цифры больше изначально: в этом году они составили 37,1 млрд рублей, годом ранее — 29,7 млрд рублей.

Из отраслей-рекордсменов можно выделить физическую культуру и спорт — на них в первые три квартала текущего года потратили 8,3 млрд рублей, что на 79% больше, чем годом ранее. Еще больше рост расходов — на охрану окружающей среды: в пять раз. Правда, сумма тут все равно не очень велика по меркам остальных отраслей — 1,6 млрд рублей. Но годом ранее было всего 324 млн. Наконец, 66% рост у статьи «Национальная оборона», расходы на нее выросли с 93 млн до 154 млн рублей.

В первые три квартала бюджет Татарстана стал дефицитным — годом ранее доходы составляли 228 млрд, расходы — 213 млрд. Сейчас цифры изменились до 222 и 238 млрд, соответственно. К концу года, видимо, разница может стать еще больше.

Расходы бюджета Татарстана, октябрь 2020 года

Показатель / Субъект Республика Татарстан Республика Татарстан Изменение за год в тыс. руб. на дату: 01.10.2020 01.10.2019

Р А С Х О Д Ы





Общегосударственные вопросы 12 622 234,3 11 961 050,9 6% Национальная оборона 154 093,6 93 043,0 66% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 629 464,1 1 526 596,3 7% Национальная экономика 53 198 822,0 56 485 368,9 -6% Жилищно-коммунальное хозяйство 11 124 799,5 11 134 298,1 0% Охрана окружающей среды 1 621 104,1 324 883,4 399% Образование 74 482 139,6 68 406 341,9 9% Культура, кинематография 10 851 936,7 11 115 917,3 -2% Здравоохранение 25 347 118,9 16 149 671,4 57% Социальная политика 37 127 756,4 29 673 876,7 25% Физическая культура и спорт 8 328 863,0 4 650 300,7 79% Средства массовой информации 1 168 818,9 1 072 366,5 9% Обслуживание государственного и муниципального долга 212 308,1 203 731,2 4% ИТОГО расходов 237 869 459,2 212 797 446,3 12%

Татарстан — лидер по образованию и инфраструктуре



В этом году расходы бюджета превышают доходы не только у Татарстана, но и еще у семи регионов Приволжского федерального округа. Это — республики Башкортостан и Удмуртия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области, а также Пермский край. У остальных шести регионов из 14 пока получается держать бюджет «в плюсе». Это не только небольшие республики, такие как Марий Эл и Мордовия, но и вполне крупные регионы, например, Нижегородская и Самарская области.

Вообще, у Татарстана самые большие и доходы, и расходы среди всех регионов ПФО. После показателя дохода Татарстана в 222 млрд рублей следует Башкортостан со 177 млрд, Нижегородская и Самарская области со 165 млрд и 156 млрд, а также Пермский край со 127 млрд рублей. Аналогичное распределение и по расходам.

Однако интересно, что при этом Татарстан — лидер по расходам не по всем отраслям. Например, по расходам на социальную политику Татарстан (со своими 37,1 млрд рублей) отстает не только от Башкортостана (со 47,7 млрд рублей), но и от Нижегородской и Самарской областей (их показатель — около 41 млрд рублей). В эту статью расходов включаются траты на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и обеспечение населения, охрану семьи и детства.

Кроме того, Татарстан отстает от Башкортостана по тратам на здравоохранение (в Башкирии — 28,4 млрд рублей — примерно на 3 млрд больше, чем в Татарстане) и национальную безопасность и правоохранительную деятельность (в Башкортостане — 2,1 млрд против 1,6 млрд рублей в Татарстане).



Расходы субъектов ПФО, октябрь 2020 года

Показатель (в тыс. руб.) / Субъект Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан (Татарстан) Удмуртская Республика Чувашская Республика— Чувашия Нижегородская область Кировская область Самарская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Ульяновская область Р А С Х О Д Ы



























Общегосударственные вопросы 12 001 554,0 1 534 556,3 2 346 191,7 12 622 234,3 4 206 600,4 2 360 081,8 10 352 621,5 3 815 467,8 9 372 806,7 5 517 245,8 3 968 382,0 8 537 710,3 5 495 199,5 4 128 927,1 Национальная оборона 70 723,0 12 458,5 17 057,9 154 093,6 26 349,9 23 089,0 29 913,2 28 706,1 33 403,2 48 985,5 38 912,7 19 260,5 30 230,6 13 143,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 111 084,0 383 577,2 248 571,4 1 629 464,1 618 221,7 391 530,0 1 731 463,0 575 800,7 1 598 466,0 701 906,2 296 951,3 1 456 569,3 439 188,0 704 280,7 Национальная экономика 28 582 344,0 6 516 680,1 7 351 815,5 53 198 822,0 12 301 025,1 7 606 760,6 24 258 850,3 9 979 022,3 25 419 808,9 17 683 038,9 9 644 115,5 25 466 027,3 15 011 516,9 10 515 232,7 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 335 262,0 1 441 283,9 1 644 758,9 11 124 799,5 1 829 683,6 1 750 071,8 7 375 632,6 2 462 279,0 8 011 994,2 2 973 650,3 2 095 702,0 8 686 949,7 4 310 612,4 2 667 726,2 Охрана окружающей среды 729 605,0 486 117,3 9 478,5 1 621 104,1 19 355,9 385 838,6 2 261 008,2 85 262,5 772 953,8 170 650,2 15 425,9 86 789,1 64 428,0 487 998,3 Образование 50 158 277,0 8 436 250,8 7 015 426,6 74 482 139,6 23 050 474,9 14 395 766,0 44 736 160,4 15 949 306,6 35 657 535,4 24 510 246,4 13 205 582,4 36 007 799,2 24 754 193,5 13 300 057,7 Культура, кинематография 8 477 736,0 1 541 061,4 1 346 678,3 10 851 936,7 3 134 549,9 1 940 284,9 5 821 481,9 1 839 007,6 4 167 019,8 2 995 049,9 2 040 223,0 5 300 736,6 3 287 039,7 1 818 082,1 Здравоохранение 28 364 591,0 2 379 113,0 4 656 674,2 25 347 118,9 6 774 453,1 5 686 082,7 17 434 720,2 4 444 026,2 13 463 145,0 7 966 536,0 7 766 711,2 13 100 734,0 13 216 797,1 6 612 794,3 Социальная политика 47 650 153,0 7 505 021,7 9 058 535,1 37 127 756,4 18 895 508,2 13 779 070,8 41 292 964,9 16 594 480,4 41 145 963,4 27 185 686,3 13 523 159,6 35 653 059,5 30 102 505,9 16 655 394,0 Физическая культура и спорт 2 341 429,0 419 323,5 942 171,7 8 328 863,0 1 452 479,8 1 038 648,9 5 165 348,9 759 070,5 5 378 402,5 1 465 582,9 995 368,0 3 066 639,2 1 993 283,2 1 966 484,5 Средства массовой информации 816 143,0 119 028,7 140 758,1 1 168 818,9 222 440,3 153 484,3 346 842,7 60 239,1 341 336,1 24 676,9 155 000,7 43 746,9 94 510,8 207 740,3 Обслуживание государственного и муниципального долга 341 006,0 426 401,4 1 860 330,2 212 308,1 1 944 835,4 110 600,5 3 672 403,4 628 466,3 2 716 688,0 654 267,9 958 338,0 21 795,0 1 664 543,3 1 053 296,8 ИТОГО расходов 192 979 907,0 31 200 873,7 36 638 448,3 237 869 459,2 74 475 978,1 49 621 337,4 164 479 411,2 57 221 144,7 148 079 522,8 91 898 243,4 54 703 872,3 137 447 816,5 100 464 048,9 60 131 168,0

Если рассматривать не абсолютный показатель, а показатель на душу населения, то окажется, что по тратам бюджета на социальную политику (несмотря на рост показателя за год на четверть) Татарстан отстает еще больше. В среднем на одного жителя регион потратил 9,5 тысячи рублей. В соседнем Башкортостане этот показатель равен 11,8 тысячи, в Нижегородской и Самарской областях — примерно 13 тысячам рублей, в Оренбургской области — вообще 13,9 тысячи рублей. И даже Пензенская область с низким показателем в 10,3 тысячи рублей опережает Татарстан.

По тратам на здравоохранение все довольно неплохо — в среднем на каждого жителя в январе — сентябре 2020 года приходилось примерно по 6,5 тысячи рублей. Это — второй в федеральном округе показатель после Башкортостана (у него — 7,02 тысячи). Для сравнения — в Нижегородской области он равен 5,44 тысячи, в Самарской области — 4,23 тысячи, а, например, в Марий Эл и Кировской области — вообще примерно 3,5 тысячи.

Есть и две сферы, в которых Татарстан — однозначный лидер среди регионов ПФО по тратам на душу населения. В регионе на образование каждого жителя тратят в среднем 19 тысяч рублей — в остальных регионах ПФО этот показатель не выше 15,4 тысячи (в Удмуртии). В соседней Нижегородской области показатель — около 14 тысяч, в Башкортостане — 12,4 тысячи рублей, в Самарской области — вообще 11,2 тысячи рублей.

Еще одна сфера — «Национальная экономика». В Татарстане на каждого жителя приходится 13,6 тысячи рублей трат по этой статье, а в следующем по цифрам регионе — Пермском крае — всего 9,8 тысячи. В Башкортостане, например, этот показатель почти вдвое ниже, чем в Татарстане — 7,08 тысячи, в Нижегородской и Самарской областях — 7,57 и 8 тысяч рублей.

Расходы субъектов ПФО на душу населения, октябрь 2020 года

Р А С Х О Д Ы на душу населения (тыс. руб/человека) Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Нижегородская область Кировская область Самарская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Ульяновская область Население 4 038 151 679 417 790 197 3 902 888 1 500 955 1 217 818 3 202 946 1 262 402 3 179 532 1 956 835 1 305 563 2 599 260 2 421 895 1 229 824 Общегосударственные вопросы 2,97 2,26 2,97 3,23 2,80 1,94 3,23 3,02 2,95 2,82 3,04 3,28 2,27 3,36 Национальная оборона 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,52 0,56 0,31 0,42 0,41 0,32 0,54 0,46 0,50 0,36 0,23 0,56 0,18 0,57 Национальная экономика 7,08 9,59 9,30 13,63 8,20 6,25 7,57 7,90 7,99 9,04 7,39 9,80 6,20 8,55 Жилищно-коммунальное хозяйство 2,81 2,12 2,08 2,85 1,22 1,44 2,30 1,95 2,52 1,52 1,61 3,34 1,78 2,17 Охрана окружающей среды 0,18 0,72 0,01 0,42 0,01 0,32 0,71 0,07 0,24 0,09 0,01 0,03 0,03 0,40 Образование 12,42 12,42 8,88 19,08 15,36 11,82 13,97 12,63 11,21 12,53 10,11 13,85 10,22 10,81 Культура, кинематография 2,10 2,27 1,70 2,78 2,09 1,59 1,82 1,46 1,31 1,53 1,56 2,04 1,36 1,48 Здравоохранение 7,02 3,50 5,89 6,49 4,51 4,67 5,44 3,52 4,23 4,07 5,95 5,04 5,46 5,38 Социальная политика 11,80 11,05 11,46 9,51 12,59 11,31 12,89 13,15 12,94 13,89 10,36 13,72 12,43 13,54 Физическая культура и спорт 0,58 0,62 1,19 2,13 0,97 0,85 1,61 0,60 1,69 0,75 0,76 1,18 0,82 1,60 Средства массовой информации 0,20 0,18 0,18 0,30 0,15 0,13 0,11 0,05 0,11 0,01 0,12 0,02 0,04 0,17 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,08 0,63 2,35 0,05 1,30 0,09 1,15 0,50 0,85 0,33 0,73 0,01 0,69 0,86 ИТОГО расходов 47,79 45,92 46,37 60,95 49,62 40,75 51,35 45,33 46,57 46,96 41,90 52,88 41,48 48,89

Регионы-лидеры по налогу на имущество



Что касается доходов, то Татарстан — абсолютный лидер сразу по нескольким статьям. В первую очередь это налог на прибыль. За первые 9 месяцев 2020 года его собрали на сумму 97,6 млрд рублей, у ближайшего «преследователя» — Нижегородской области — показатель равен 86,7 млрд рублей.

Также у Татарстана рекордные показатели по сбору налогов на товары, работы и услуги — 29,3 млрд рублей. В Самарской области, например, их собрали на 17 миллиардов, в Башкортостане — на 16,7 млрд. Наконец, налогов на имущество в регионе собрано на 26,5 млрд — в занимающей второе место Самарской области сбор составил лишь 16 млрд, в Башкортостане и Нижегородской области — чуть меньше 11 млрд.

Безвозмездные поступления, которые мы посчитали одной из главных причин, почему доходы не так сильно «просели» в сравнении с 2019 годом, действительно оказались велики, но не так сильно, как, например, в Башкортостане — там показатель вообще равен 62 млрд (у Татарстана — 50,1 млрд). У других регионов, впрочем, показатель заметно меньше — у Саратовской области, например, 40,6 млрд, у Нижегородской — 38,2 млрд, у Пермского края — 34 млрд рублей.



Доходы субъектов ПФО, октябрь 2020 года

Показатель / Субъект Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан (Татарстан) Удмуртская Республика Чувашская Республика — Чувашия Нижегородская область Кировская область Самарская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Ульяновская область в тыс. руб. на дату: 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 054 254,0 14 828 168,7 21 157 620,4 171 888 274,8 42 299 799,8 27 420 310,3 127 068 423,3 30 862 483,6 125 673 338,0 58 914 170,0 30 967 832,5 93 075 913,1 57 492 688,3 39 258 192,3 Налоги на прибыль, доходы 65 327 326,0 8 166 475,9 10 114 468,6 97 561 299,7 27 811 002,0 16 657 153,7 86 718 647,6 17 024 586,4 78 641 576,4 36 721 827,6 16 440 870,3 61 312 891,9 36 176 904,4 18 220 518,5 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 733 649,0 2 967 490,1 7 013 201,8 29 260 863,4 4 815 280,9 3 500 672,2 15 453 739,6 4 723 874,5 17 112 923,0 6 462 300,3 5 921 492,1 7 199 037,7 6 845 061,2 14 346 368,2 Налоги на совокупный доход 6 447 810,0 1 253 479,0 1 097 484,8 8 838 064,9 3 089 737,1 2 489 174,2 7 841 319,7 2 958 615,1 6 869 746,5 2 859 208,9 2 896 065,9 5 880 203,1 4 249 909,6 2 069 628,9 Налоги на имущество 10 600 671,0 1 377 374,9 1 913 538,5 26 525 977,0 4 066 184,0 2 655 643,7 10 825 540,0 2 954 661,2 15 954 056,9 9 044 183,9 3 637 151,3 11 145 535,6 7 233 348,8 2 920 505,6 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 558 975,0 17 303,8 17 067,7 50 867,6 21 054,4 21 269,4 56 163,5 45 491,8 53 088,2 699 186,4 20 843,7 373 347,1 42 211,7 17 594,2 Государственная пошлина, сборы 833 971,0 133 197,8 122 981,5 921 158,0 281 469,3 218 702,9 584 769,7 250 226,5 665 452,5 417 269,3 210 569,3 562 466,3 497 007,3 214 525,0 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам 11,0 35,8 6,1 144,1 -88,6 9,6 256,0 -9,0 487,1 10,2 -23,6 188,8 34,4 141,8 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10 371 158,0 415 472,4 279 987,3 3 344 744,0 537 207,4 712 604,9 2 494 056,8 593 362,4 3 066 215,3 1 153 521,5 604 776,1 1 867 266,1 824 905,2 388 669,2 Платежи при пользовании природными ресурсами 340 922,0 122 366,3 70 528,3 348 755,5 242 574,5 61 819,9 427 981,3 735 872,0 277 910,1 212 848,7 59 276,7 0,7 152 930,7 149 279,6 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 628 077,0 52 227,0 34 540,3 1 070 359,5 212 059,2 116 946,2 418 851,7 819 364,7 175 618,2 233 424,0 140 123,8 2 016 789,9 435 545,6 147 867,2 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 339 114,0 70 753,3 304 645,2 852 025,6 275 408,1 469 126,3 808 594,9 360 047,4 678 878,9 377 673,6 382 291,1 497 045,1 286 026,0 200 096,2 Административные платежи и сборы 24 775,0 457,1 302,7 1 853,3 1 327,5 388,0 10 075,8 5 825,0 1 285,6 1 823,1 12 663,0 1 986,6 16 576,5 964,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 639 943,0 251 635,8 183 273,6 2 744 023,5 859 777,3 523 635,5 1 362 083,0 363 520,6 2 104 091,0 708 080,1 557 167,6 1 257 566,2 724 648,3 561 004,6 Прочие неналоговые доходы 207 852,0 -100,6 5 594,0 368 138,7 86 806,7 -6 836,2 66 343,7 27 044,9 72 008,6 22 812,4 84 565,2 133 042,7 7 578,6 21 028,8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62 109 591,0 16 443 214,8 15 973 759,8 50 116 718,1 22 854 631,3 25 913 211,7 38 228 571,9 26 536 825,8 30 431 227,7 27 416 971,8 23 141 072,0 34 029 755,6 40 605 351,8 16 275 604,8 ИТОГО доходов 177 163 845,0 31 271 383,4 37 131 380,3 222 004 992,9 65 154 431,1 53 333 522,0 165 296 995,2 57 399 309,4 156 104 565,7 86 331 141,8 54 108 904,5 127 105 668,7 98 098 040,1 55 533 797,1

Если говорить про те же безвозмездные поступления на душу населения — то у Татарстана вообще один из самых низких показателей в ПФО. Тут на каждого жителя приходится 12,84 тысячи рублей. В Марий Эл, к примеру, показатель — почти в два раза выше. Меньше, чем в Татарстане на каждого жителя оказалось безвозмездных поступлений только в двух регионах, оба они — крупные. Это — Нижегородская (11,94 тысячи на человека) и Самарская области (9,57 тысячи).

Что касается налоговых и неналоговых доходов, у Татарстана оказалось лидерство на душу населения по сбору налога на имущество. Каждый человек тут в среднем заплатил 6,8 тысячи рублей, у ближайшего «преследователя» — Самарской области — показатель равен 5,02 тысячи, в Башкирии, например, 2,63 тысячи, а в Нижегородской области — 3,38.

Кроме того, Татарстан — в лидерах по государственным пошлинам и сборам (236 рублей на человека, в остальных регионах — от 156 до 216 рублей), штрафам, санкциям и возмещению ущерба (700 рублей с человека, по ПФО — от 230 до 570) и прочим неналоговым доходам.

Доходы субъектов ПФО на душу населения, октябрь 2020 года

ДОХОДЫ на душу населения (тыс. руб./человека) Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Нижегородская область Кировская область Самарская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Саратовская область Ульяновская область Население 4 038 151 679 417 790 197 3 902 888 1 500 955 1 217 818 3 202 946 1 262 402 3 179 532 1 956 835 1 305 563 2 599 260 2 421 895 1 229 824 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28,49 21,82 26,78 44,04 28,18 22,52 39,67 24,45 39,53 30,11 23,72 35,81 23,74 31,92 Налоги на прибыль, доходы 16,18 12,02 12,80 25,00 18,53 13,68 27,07 13,49 24,73 18,77 12,59 23,59 14,94 14,82 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4,14 4,37 8,88 7,50 3,21 2,87 4,82 3,74 5,38 3,30 4,54 2,77 2,83 11,67 Налоги на совокупный доход 1,60 1,84 1,39 2,26 2,06 2,04 2,45 2,34 2,16 1,46 2,22 2,26 1,75 1,68 Налоги на имущество 2,63 2,03 2,42 6,80 2,71 2,18 3,38 2,34 5,02 4,62 2,79 4,29 2,99 2,37 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 0,138 0,025 0,022 0,013 0,014 0,017 0,018 0,036 0,017 0,357 0,016 0,144 0,017 0,014 Государственная пошлина, сборы 0,207 0,196 0,156 0,236 0,188 0,180 0,183 0,198 0,209 0,213 0,161 0,216 0,205 0,174 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам 0,00000 0,00005 0,00001 0,00004 -0,00006 0,00001 0,00008 -0,00001 0,00015 0,00001 -0,00002 0,00007 0,00001 0,00012 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2,57 0,61 0,35 0,86 0,36 0,59 0,78 0,47 0,96 0,59 0,46 0,72 0,34 0,32 Платежи при пользовании природными ресурсами 0,08 0,18 0,09 0,09 0,16 0,05 0,13 0,58 0,09 0,11 0,05 0,00 0,06 0,12 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,16 0,08 0,04 0,27 0,14 0,10 0,13 0,65 0,06 0,12 0,11 0,78 0,18 0,12 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,33 0,10 0,39 0,22 0,18 0,39 0,25 0,29 0,21 0,19 0,29 0,19 0,12 0,16 Административные платежи и сборы 0,0061 0,0007 0,0004 0,0005 0,0009 0,0003 0,0031 0,0046 0,0004 0,0009 0,0097 0,0008 0,0068 0,0008 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,41 0,37 0,23 0,70 0,57 0,43 0,43 0,29 0,66 0,36 0,43 0,48 0,30 0,46 Прочие неналоговые доходы 0,05 0,00 0,01 0,09 0,06 -0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,05 0,00 0,02 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15,38 24,20 20,21 12,84 15,23 21,28 11,94 21,02 9,57 14,01 17,72 13,09 16,77 13,23 ИТОГО доходов 43,87 46,03 46,99 56,88 43,41 43,79 51,61 45,47 49,10 44,12 41,44 48,90 40,50 45,16