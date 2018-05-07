Газизов Азат Халилович
Общая информация
Родился 17 октября 1968 года в г. Казани.
Образование:
1993 год — Казанский Авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальность «инженер-конструктор радиоаппаратуры» )
2013 год — Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ( специальность «финансы и кредит» )
Трудовая деятельность:
1985 – 1986 гг. — техник вычислительного центра Казанского Авиационного института.
1986 – 1987 гг. — слесарь – сборщик электроаппаратуры завода «Электроприбор».
1993 г. — коммерческая деятельность.
С октября 2006 г. — генаральный директор ООО «Инвест — 700».
2005 — 2012 гг. — руководитель аппарата Совета по экономической политике и развитию предпринимательства при Главном Федеральном инспекторе по РТ.
2005 — 2009 гг. — член экспертного Совета по аудиту эффективности Счетной палаты РТ.
2007 г. — председатель Татарстанского РО «ОПОРА РОССИИ».
2009 г. — член общественного Совета при Прокуратуре РТ.
2009 г. — член общественного Совета при МВД РТ.
2010 — 2012 гг. — советник президента «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам участия предпринимателей в местном самоуправлении.
2010 г. — руководитель Комитета по взаимодействию с политическими партиями «ОПОРЫ РОССИИ».
С 2011 г. — член Правления ТПП.
С 2012 г. — вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями.
С 2013 г. — член Центрального штаба ОНФ. Координатор Центра общественного мониторинга экологии и леса.
С 2013 г. — член Правления фонда развития интернет инициатив. Председатель инвест комитета ФРИИ.
С 2014 г. — председатель Общественного Совета при Уполномоченном при президенте РТ по защите прав предпринимателей.
В ноябре 2016 года избран председателем правления общероссийского объединения работодателей «Союз производственных компаний и предпринимателей России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 25в
- Телефон: (843) 200-94-94
- Email: opora16@yandex.ru
- Сайт: www.opora16.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018