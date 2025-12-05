Новости общества

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму

17:18, 05.12.2025

После переговоров планируется торжественный прием, который завершит серию протокольных мероприятий визита

Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Президентском дворце начал встречу с главой индийского государства Драупади Мурму. После переговоров планируется торжественный прием, который завершит серию протокольных мероприятий визита.

Ранее российский лидер провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также в рамках визита Путин выступил на Российско-индийском деловом форуме. После переговоров стало известно, что Индия и Россия введут 30-дневный безвизовый режим для тургрупп. Об этом сообщил премьер-министр Индии.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также