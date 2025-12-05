Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму
После переговоров планируется торжественный прием, который завершит серию протокольных мероприятий визита
Президент России Владимир Путин в Президентском дворце начал встречу с главой индийского государства Драупади Мурму. После переговоров планируется торжественный прием, который завершит серию протокольных мероприятий визита.
Ранее российский лидер провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также в рамках визита Путин выступил на Российско-индийском деловом форуме. После переговоров стало известно, что Индия и Россия введут 30-дневный безвизовый режим для тургрупп. Об этом сообщил премьер-министр Индии.
