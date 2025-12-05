Татарстан выделит более 60 млн рублей на строительство школьного корпуса в Лаишевском районе

Строительство планируется для корпуса Сокуровской школы им. Г.Р. Державина

Фото: Артем Дергунов

В Лаишевском районе Татарстана начнется строительство корпуса дополнительного образования для Сокуровской средней школы имени Г.Р. Державина. Стоимость государственного контракта на эти работы составит 61,3 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ: от закладки фундамента и возведения стен до монтажа кровли, установки окон, дверей и всех внутренних отделочных работ. Также предусмотрена установка инженерных систем и технологического оборудования. Работы планируют завершить до 1 декабря 2026 года.

Напомним, что бюджет строительства вольера для амурских тигров в Казанском зоопарке вырос на 228 млн рублей. Ранее публиковался тендер на 168 млн рублей, а архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева уже обнародовала макеты будущего дома для тигров.

Малика Расулова