В селе Бурнак Балтасинского района отремонтировали 7 км новых труб

Проект реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с бюджетом в 72,5 млн рублей

В селе Бурнак завершился капитальный ремонт семи километров водопроводных сетей. В Минстрое Татарстана сообщили, что на данный момент реконструировано 6,9 км водопроводных сетей, пробурено две новые скважины, а также установлены две современные водонапорные башни. Благодаря этому качество воды улучшилось для 556 сельчан, и теперь она полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

По решению раиса Татарстана Рустама Минниханова в этом году запланирована модернизация 145 объектов коммунальной инфраструктуры во всех 45 муниципалитетах Татарстана на общую сумму около 12,6 млрд рублей. Будет заменено более 400 км инженерных сетей. Эти работы включают 45 объектов по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (4,1 млрд рублей) и 100 объектов по республиканской программе (8,5 млрд рублей). Отмечается, что реализация программ уже близится к завершению.

Малика Расулова