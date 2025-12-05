Двухсотлетняя церковь Татарстана может получить статус объекта культурного наследия

Архитектурная ценность храма определяется его оригинальной композицией, включающей двухэтажную колокольню и характерные элементы фасадов

Христо-Рождественская церковь в селе Буртасы Камско-Устьинского района претендует на включение в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Этот исторический храм сочетает в себе элементы русского барокко и поздней эклектики. История храма началась в 1761 году, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.



Архитектурная ценность храма определяется его оригинальной композицией, включающей двухэтажную колокольню и характерные декоративные элементы фасадов. Эти особенности делают церковь важным памятником регионального значения. Селение Русские Буртасы, где расположена церковь, имеет богатую историю, уходящую корнями в XVII век. Первоначально оно делилось на Верхние и Нижние Буртасы, а позже вошло в состав поместья дворян Савельевых.

Напомним, что памятник Валентину Шашину в Лениногорске может получить статус ОКН. Деятельность министра нефтяной промышленности СССР была связана с открытием новых месторождений в Татарстане и Башкортостане.

Наталья Жирнова