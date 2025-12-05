В Казани уменьшают информационные щиты у парковок

Первые образцы обновленных щитов уже установлены в тестовом режиме на улице Муштари

В Казани стартовала инициатива по оптимизации внешнего облика городской среды: власти приступили к замене информационных щитов у парковок на конструкции уменьшенного размера, сообщает Комитет транспорта города.

На сегодняшний день в городе насчитывается более 1,6 тыс. подобных щитов. Многие из них создают визуальный шум и частично закрывают обзор городских пейзажей, что снижает эстетическую привлекательность общественных пространств.

Сообщается, что цель нововведения — сделать городскую среду комфортнее и визуально «чище». Принцип подхода сформулирован так: там, где можно обойтись меньшим размером конструкции, следует использовать именно его.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первые образцы обновленных щитов уже установлены в тестовом режиме на улице Муштари. Отличительная особенность новых конструкций — их размещение непосредственно на опорах дорожных знаков, что позволяет существенно сэкономить пространство.

Напомним, что остановка «Театр им. Г. Камала» в Казани сменит название на «Старо-Татарскую слободу».

Наталья Жирнова