В Казани уменьшают информационные щиты у парковок
Первые образцы обновленных щитов уже установлены в тестовом режиме на улице Муштари
В Казани стартовала инициатива по оптимизации внешнего облика городской среды: власти приступили к замене информационных щитов у парковок на конструкции уменьшенного размера, сообщает Комитет транспорта города.
На сегодняшний день в городе насчитывается более 1,6 тыс. подобных щитов. Многие из них создают визуальный шум и частично закрывают обзор городских пейзажей, что снижает эстетическую привлекательность общественных пространств.
Сообщается, что цель нововведения — сделать городскую среду комфортнее и визуально «чище». Принцип подхода сформулирован так: там, где можно обойтись меньшим размером конструкции, следует использовать именно его.
Первые образцы обновленных щитов уже установлены в тестовом режиме на улице Муштари. Отличительная особенность новых конструкций — их размещение непосредственно на опорах дорожных знаков, что позволяет существенно сэкономить пространство.
Напомним, что остановка «Театр им. Г. Камала» в Казани сменит название на «Старо-Татарскую слободу».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».