Новости общества

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ильдар Хуззятов возглавил город Иннополис

16:35, 05.12.2025

С 2015 года он прошел путь от специалиста, координатора проектов до руководителя исполнительного комитета города

Ильдар Хуззятов возглавил город Иннополис
Фото: взято с телеграм-канала Иннополиса

Указом раиса Татарстана Рустама Минниханова он назначен временно исполняющим полномочия мэра города Иннополиса. Об этом сообщает телеграм-канал Иннополиса.

— Ильдар Равилевич в числе тех, кто развивает Иннополис с самого начала. С 2015 года он прошел путь от специалиста, координатора проектов до руководителя исполнительного комитета города (с 2022 года), — отмечают авторы сообщения.

— Иннополис для меня — особое место. Я пришел в проект в начале 2015 года, когда город только зарождался. За это время команда, частью которой я являюсь, построила новое городское сообщество со своей уникальной айдентикой.

Мы с командой будем продолжать уделять особое внимание эффективному решению административно-хозяйственных вопросов, чтобы сделать жизнь в Иннополисе еще более комфортной. Перед нами стоят важные задачи: реализация инфраструктурных проектов, развитие общественных пространств, строительство нового жилья, а также внедрение современных цифровых решений в городскую среду.

Главная цель — чтобы Иннополис оставался городом возможностей, удобным для жизни, воспитания детей, работы и отдыха. Буду продолжать работу в команде инновационного центра, не снижая темпа, как и все эти годы, для развития комфортной городской среды в Иннополисе, — приводит слова Хуззятова пресс-служба города.

Врио мэра отметил, что приоритетами работы станут развитие городской инфраструктуры, создание новых общественных пространств, строительство жилья и внедрение цифровых технологий в городскую среду.

Ранее, 2 декабря, «Реальное время» сообщало, что мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил свои полномочия с 1 декабря 2025 года.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также