Ильдар Хуззятов возглавил город Иннополис

С 2015 года он прошел путь от специалиста, координатора проектов до руководителя исполнительного комитета города

Указом раиса Татарстана Рустама Минниханова он назначен временно исполняющим полномочия мэра города Иннополиса. Об этом сообщает телеграм-канал Иннополиса.

— Ильдар Равилевич в числе тех, кто развивает Иннополис с самого начала. С 2015 года он прошел путь от специалиста, координатора проектов до руководителя исполнительного комитета города (с 2022 года), — отмечают авторы сообщения.

— Иннополис для меня — особое место. Я пришел в проект в начале 2015 года, когда город только зарождался. За это время команда, частью которой я являюсь, построила новое городское сообщество со своей уникальной айдентикой.



Мы с командой будем продолжать уделять особое внимание эффективному решению административно-хозяйственных вопросов, чтобы сделать жизнь в Иннополисе еще более комфортной. Перед нами стоят важные задачи: реализация инфраструктурных проектов, развитие общественных пространств, строительство нового жилья, а также внедрение современных цифровых решений в городскую среду.



Главная цель — чтобы Иннополис оставался городом возможностей, удобным для жизни, воспитания детей, работы и отдыха. Буду продолжать работу в команде инновационного центра, не снижая темпа, как и все эти годы, для развития комфортной городской среды в Иннополисе, — приводит слова Хуззятова пресс-служба города.

Врио мэра отметил, что приоритетами работы станут развитие городской инфраструктуры, создание новых общественных пространств, строительство жилья и внедрение цифровых технологий в городскую среду.

Ранее, 2 декабря, «Реальное время» сообщало, что мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил свои полномочия с 1 декабря 2025 года.

Дмитрий Зайцев