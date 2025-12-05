В Елабуге осудили двух человек за незаконную регистрацию 12 мигрантов

Третий участник преступной группы к настоящему времени скончался

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге вынесен приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную миграцию иностранных граждан. По данным следствия, подсудимые занимались фиктивной постановкой на учет приезжих.

Схема работала следующим образом: злоумышленники находили иностранцев, прибывающих в город, и регистрировали их в квартире и частном доме, принадлежащем одной из участниц преступления. При этом иностранные граждане по указанным адресам фактически не проживали.

В результате противоправной деятельности было фиктивно зарегистрировано 12 иностранных граждан. Третий участник преступной группы к настоящему времени скончался. Суд вынес следующие решения: женщине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 110 тыс. рублей. Мужчина получил 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей.

Напомним, что в Госдуме предложили обязать мигрантов приобретать полис ДМС для жизни в России.

Наталья Жирнова