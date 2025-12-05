Мошенническая схема лишила казанскую студентку медколледжа более чем 2,5 млн рублей

Полиции удалось установить, что телефонные номера злоумышленников были зарегистрированы в Великобритании и Запорожской области

Фото: Реальное время

В Казани произошло очередное крупное мошенничество, жертвой которого стала студентка медицинского колледжа. 20-летняя девушка, поверив телефонным аферистам, потеряла свыше 2,5 млн рублей, сообщает МВД по РТ.

По данным полиции, потерпевшей звонили с двух номеров, представляясь сотрудниками органов безопасности. Злоумышленники убедили девушку в том, что с ее банковского счета могут быть несанкционированно списаны средства на нужды ВСУ, что якобы грозит не только потерей денег, но и уголовной ответственностью.

Для предотвращения якобы готовящегося преступления мошенники предложили студентке «декларировать» все сбережения путем их перевода на указанные ими счета. В результате девушка перевела аферистам 2,53 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полиции удалось установить, что телефонные номера злоумышленников были зарегистрированы в Великобритании и Запорожской области.

Наталья Жирнова